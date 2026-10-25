Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seis erros no Pilates que podem comprometer os resultados da prática

Fisioterapeuta explica por que controlar a execução, coordenar a respiração e respeitar os limites do corpo são pontos fundamentais para aproveitar os exercícios

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:30

Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho (Imagem: PH888 | Shutterstock)
]Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho  Crédito: Imagem: PH888 | Shutterstock

A popularização do Pilates levou a modalidade a públicos cada vez mais diversos. Com o crescimento da prática, porém, também surgem dúvidas sobre a execução dos exercícios e os fatores que contribuem para bons resultados. Para a fisioterapeuta e especialista em Pilates Mariana Dias, proprietária de uma unidade do Instituto VOLL em Campinas, a qualidade do movimento é mais importante do que simplesmente completar uma sequência de exercícios.

“O Pilates não é sobre fazer o movimento de qualquer maneira. Existe um trabalho de controle, consciência e precisão. Muitas vezes, diminuir a amplitude ou a velocidade é justamente o que permite que a pessoa execute melhor e aproveite mais aquele exercício”, explica.

Os segredos do pilates

O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O pilates é ideal para quem deseja envelhecer com autonomia (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
É importante manter uma rotina regular no pilates (Imagem: metamorworks | Shutterstock) por Imagem: metamorworks | Shutterstock
Praticar yoga ou pilates melhora a flexibilidade e fortalece os músculos (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose (Imagem: GingerKitten | Shutterstock) por Imagem: GingerKitten | Shutterstock
Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho (Imagem: PH888 | Shutterstock) por Imagem: PH888 | Shutterstock
O pilates se destaca por seu impacto positivo no bem-estar mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns exercícios de pilates podem ser feitos em casa (Imagem: Petr Smagin | Shutterstock) por Imagem: Petr Smagin | Shutterstock
O pilates pode ser praticado em casa ou em estúdios especializados (Imagem: Photology1971 | Shutterstock) por Imagem: Photology1971 | Shutterstock
O pilates ajuda a deixar o corpo mais resistente para o Carnaval (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock
A prática do pilates promove o bem-estar físico e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
O exercício da prancha fortalece o core, os ombros e os glúteos (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
O pilates complementa a prática de diversas modalidades de esporte (Imagem: PeopleImages.com - Y | Shutterstock) por
[Edicase]O exercício ‘the teaser’ alinha a coluna e fortalece os quadris (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
A prática do pilates melhora a qualidade de vida das mulheres (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
Praticar pilates traz inúmeros benefícios para o corpo (Imagem: Fizkes | Shutterstock) por
1 de 17
O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A especialista aponta seis erros comuns que podem comprometer a prática:

  • 1. Fazer os exercícios no automático
    Repetir movimentos sem prestar atenção ao corpo pode prejudicar a qualidade da execução. No Pilates, a concentração e a consciência corporal fazem parte do exercício e ajudam o aluno a perceber como está se movimentando.

  • 2. Prender a respiração
    A respiração acompanha os movimentos e contribui para o controle e a organização corporal. Segurar o ar durante o esforço pode aumentar a tensão e dificultar a execução.

  • 3. Confundir amplitude com qualidade
    Fazer um movimento cada vez maior não significa necessariamente evoluir. Uma amplitude adequada, realizada com controle, pode ser mais eficiente do que ultrapassar os próprios limites para alcançar determinada posição.

  • 4. Compensar os movimentos
    Quando uma região do corpo não tem força ou mobilidade suficiente, outras partes podem tentar compensar. Identificar esses ajustes é importante para que o exercício seja realizado de maneira adequada ao seu objetivo.

  • 5. Tentar acompanhar o ritmo de outra pessoa
    Cada corpo tem um nível próprio de força, mobilidade, experiência e consciência corporal. Comparar a execução com a de outro aluno pode levar a movimentos inadequados ou a uma intensidade que não corresponde às necessidades individuais.

  • 6. Achar que sentir dor significa que o exercício está funcionando
    Esforço e desconforto muscular podem ocorrer durante a atividade física, mas a dor não deve ser considerada um indicador de eficácia. Dor aguda, persistente ou diferente do habitual merece atenção e avaliação profissional.

Pilates não é uma competição

Segundo Mariana, um dos diferenciais da modalidade é a possibilidade de adaptar os exercícios a diferentes corpos e objetivos. “Temos milhares de possibilidades de exercícios e variações. Isso permite adaptar a prática para aquilo que cada pessoa precisa, seja desenvolver força, melhorar mobilidade, trabalhar consciência corporal ou simplesmente se movimentar melhor no dia a dia”, afirma.

A evolução no Pilates não precisa ser medida apenas pela capacidade de executar movimentos considerados difíceis. Melhorar a estabilidade, ganhar mobilidade, perceber mudanças na postura ou realizar atividades cotidianas com mais facilidade também pode representar progresso. Mais do que buscar uma execução esteticamente perfeita, a orientação é respeitar o próprio processo e contar com um profissional capacitado para adaptar os exercícios às necessidades individuais.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Transportes em Salvador serão gratuitos neste domingo (25); veja quais

Transportes em Salvador serão gratuitos neste domingo (25); veja quais
Imagem - Locais de votação mudaram: saiba como consultar onde votar no 2° turno

Locais de votação mudaram: saiba como consultar onde votar no 2° turno