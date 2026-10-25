Seis erros no Pilates que podem comprometer os resultados da prática

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:30
A popularização do Pilates levou a modalidade a públicos cada vez mais diversos. Com o crescimento da prática, porém, também surgem dúvidas sobre a execução dos exercícios e os fatores que contribuem para bons resultados. Para a fisioterapeuta e especialista em Pilates Mariana Dias, proprietária de uma unidade do Instituto VOLL em Campinas, a qualidade do movimento é mais importante do que simplesmente completar uma sequência de exercícios.
“O Pilates não é sobre fazer o movimento de qualquer maneira. Existe um trabalho de controle, consciência e precisão. Muitas vezes, diminuir a amplitude ou a velocidade é justamente o que permite que a pessoa execute melhor e aproveite mais aquele exercício”, explica.
Os segredos do pilates
A especialista aponta seis erros comuns que podem comprometer a prática:
Pilates não é uma competição
Segundo Mariana, um dos diferenciais da modalidade é a possibilidade de adaptar os exercícios a diferentes corpos e objetivos. “Temos milhares de possibilidades de exercícios e variações. Isso permite adaptar a prática para aquilo que cada pessoa precisa, seja desenvolver força, melhorar mobilidade, trabalhar consciência corporal ou simplesmente se movimentar melhor no dia a dia”, afirma.
A evolução no Pilates não precisa ser medida apenas pela capacidade de executar movimentos considerados difíceis. Melhorar a estabilidade, ganhar mobilidade, perceber mudanças na postura ou realizar atividades cotidianas com mais facilidade também pode representar progresso. Mais do que buscar uma execução esteticamente perfeita, a orientação é respeitar o próprio processo e contar com um profissional capacitado para adaptar os exercícios às necessidades individuais.