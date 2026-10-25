EM MOVIMENTO

Seis erros no Pilates que podem comprometer os resultados da prática

Fisioterapeuta explica por que controlar a execução, coordenar a respiração e respeitar os limites do corpo são pontos fundamentais para aproveitar os exercícios

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:30

]Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho Crédito: Imagem: PH888 | Shutterstock

A popularização do Pilates levou a modalidade a públicos cada vez mais diversos. Com o crescimento da prática, porém, também surgem dúvidas sobre a execução dos exercícios e os fatores que contribuem para bons resultados. Para a fisioterapeuta e especialista em Pilates Mariana Dias, proprietária de uma unidade do Instituto VOLL em Campinas, a qualidade do movimento é mais importante do que simplesmente completar uma sequência de exercícios.

“O Pilates não é sobre fazer o movimento de qualquer maneira. Existe um trabalho de controle, consciência e precisão. Muitas vezes, diminuir a amplitude ou a velocidade é justamente o que permite que a pessoa execute melhor e aproveite mais aquele exercício”, explica.

Os segredos do pilates 1 de 17

A especialista aponta seis erros comuns que podem comprometer a prática:

1. Fazer os exercícios no automático

Repetir movimentos sem prestar atenção ao corpo pode prejudicar a qualidade da execução. No Pilates, a concentração e a consciência corporal fazem parte do exercício e ajudam o aluno a perceber como está se movimentando.



2. Prender a respiração

A respiração acompanha os movimentos e contribui para o controle e a organização corporal. Segurar o ar durante o esforço pode aumentar a tensão e dificultar a execução.



3. Confundir amplitude com qualidade

Fazer um movimento cada vez maior não significa necessariamente evoluir. Uma amplitude adequada, realizada com controle, pode ser mais eficiente do que ultrapassar os próprios limites para alcançar determinada posição.



4. Compensar os movimentos

Quando uma região do corpo não tem força ou mobilidade suficiente, outras partes podem tentar compensar. Identificar esses ajustes é importante para que o exercício seja realizado de maneira adequada ao seu objetivo.

5. Tentar acompanhar o ritmo de outra pessoa

Cada corpo tem um nível próprio de força, mobilidade, experiência e consciência corporal. Comparar a execução com a de outro aluno pode levar a movimentos inadequados ou a uma intensidade que não corresponde às necessidades individuais.



6. Achar que sentir dor significa que o exercício está funcionando

Esforço e desconforto muscular podem ocorrer durante a atividade física, mas a dor não deve ser considerada um indicador de eficácia. Dor aguda, persistente ou diferente do habitual merece atenção e avaliação profissional.



Pilates não é uma competição

Segundo Mariana, um dos diferenciais da modalidade é a possibilidade de adaptar os exercícios a diferentes corpos e objetivos. “Temos milhares de possibilidades de exercícios e variações. Isso permite adaptar a prática para aquilo que cada pessoa precisa, seja desenvolver força, melhorar mobilidade, trabalhar consciência corporal ou simplesmente se movimentar melhor no dia a dia”, afirma.