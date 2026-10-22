TRANSFORMAÇÃO FÍSICA

Sem canetinha: homem conta como perdeu 35 kg e ganhou massa muscular com treinos personalizados

Felipe reduziu a gordura visceral de 14 para 6 e ganhou 3,2 kg de massa magra após encontrar no treinamento funcional uma alternativa à academia tradicional

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:17

Sem canetinha: homem conta como perdeu 35 kg e ganhou massa muscular com treinos personalizados Crédito: Divulgação

Perder peso, ganhar massa muscular e manter a motivação para se exercitar nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem não se identifica com o modelo tradicional de academia. Foi o caso do professor de Matemática Felipe Sampaio, 44 anos, que encontrou no centros de treinamento especializada em exercícios funcionais personalizados Abitah uma maneira diferente de cuidar da saúde e do condicionamento físico. Com treinos personalizados, o baiano eliminou 35 quilos, reduziu a gordura visceral de 14 para 6 e ganhou 3,2 kg de massa magra.

Felipe conta que a repetição dos exercícios e a espera para utilizar os equipamentos eram alguns dos fatores que dificultavam sua adaptação às academias convencionais. A experiência no centro de treinamento, segundo ele, foi diferente: as atividades variam de uma sessão para outra e são planejadas de acordo com suas preferências e metas.

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“Eu não sou aquela pessoa que gosta de academia. Não gosto de ficar esperando, dividindo equipamento com ninguém. Também acho muito monótono ficar puxando ferro simplesmente por puxar. Não tenho nada contra, mas não é o meu perfil de treino”, explica.

De olho no emagrecimento ao ganho de massa muscular

No início, o principal objetivo de Felipe era reduzir a gordura corporal, com foco em exercícios cardiovasculares. Conforme avançou no treinamento, ele passou a direcionar parte do trabalho para a hipertrofia muscular, sem abrir mão da variedade nas atividades. “Hoje eu consigo fazer com eles um trabalho mais específico de hipertrofia. Você não repete um treino de um dia para o outro e trabalha toda a musculatura. Para mim, esse é um grande diferencial”, destaca.

A adaptação dos exercícios ao perfil do aluno também teve papel importante na experiência. Felipe afirma que, depois que a equipe compreendeu suas preferências, os treinos passaram a combinar melhor com o que ele procurava, tornando a prática mais agradável. “Quando eles entenderam o que é que eu gosto, começaram a fazer esse tipo de treino para mim. Pô, foi perfeito. Está sendo perfeito até hoje”, conta.

Para ele, a possibilidade de encarar novos desafios e acompanhar os resultados ajuda a manter a constância. A motivação não está apenas nas mudanças físicas, mas também na experiência de superar limites durante as sessões. “Me desafiar diariamente lá tem sido muito especial e muito prazeroso, o que é fundamental”, afirma.

Treinamento personalizado e em grupo

A Abitah é uma rede de centros de treinamento especializada em exercícios funcionais personalizados. A proposta combina acompanhamento profissional, variedade de atividades e um ambiente voltado ao acolhimento e à motivação dos alunos. Com uma metodologia própria de treinamento em grupo, a rede atende pessoas de diferentes idades e com objetivos variados, como emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico e qualidade de vida. A proposta é adaptar os exercícios às necessidades e à evolução de cada participante, mesmo quando as atividades são realizadas coletivamente.