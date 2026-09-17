DOENÇAS RARAS

Sem diagnóstico por anos? Veja como a falta de respostas pode afetar a saúde mental

“Odisseia diagnóstica” pode envolver consultas, exames e hipóteses sem conclusão; psicóloga explica os impactos emocionais da incerteza e como buscar apoio

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:22

Sem diagnóstico por anos? Veja como a falta de respostas pode afetar a saúde mental Crédito: Imagem gerada pela IA

Conviver com sintomas persistentes sem saber exatamente o que está acontecendo com o próprio corpo pode ser uma experiência desgastante. Para pessoas com doenças raras, a busca por uma resposta pode se estender por anos, com sucessivas consultas, exames e hipóteses que nem sempre levam a um diagnóstico. Enquanto isso, além dos sintomas físicos, surgem dúvidas sobre o futuro, tratamento e até sobre a própria identidade.

O Ministério da Saúde reconhece que pessoas com doenças raras podem enfrentar elevado sofrimento físico e psicossocial e que a diversidade dessas condições, somada à semelhança de seus sintomas com doenças mais comuns, pode dificultar a identificação do diagnóstico. Em 2024, a pasta também apoiou o lançamento do projeto Raras Brasil, voltado à construção de um perfil biopsicossocial das pessoas com doenças raras no país.

As dez doenças autoimunes mais comuns 1 de 10

Essa trajetória é conhecida como “odisseia diagnóstica” e vai além do tempo necessário para descobrir o nome de uma doença. Para muitos pacientes, significa viver sem uma explicação para manifestações que afetam a rotina, adaptar a vida a sintomas de origem desconhecida e lidar com a sensação de que sua experiência não é completamente compreendida.

Uma revisão internacional recente sobre doenças raras e saúde mental durante a jornada diagnóstica identificou quatro temas recorrentes: esperança e desesperança, construção e conflitos de identidade, conexão e isolamento e dificuldades de acesso e integração dos serviços. Os autores destacam que a incerteza é um elemento central da experiência de quem permanece sem uma resposta diagnóstica.

Para Flávia Giacon, psicóloga especialista em psicologia da reprodução humana e parceira da Centogene, o impacto emocional precisa fazer parte do cuidado. “Viver com uma condição médica sem diagnóstico gera uma sobrecarga psicológica silenciosa, na qual a incerteza constante afeta profundamente o bem-estar físico e mental”, afirma.

Quando a falta de respostas começa a pesar

Sem um diagnóstico, o paciente pode ter dificuldade para compreender a origem dos sintomas e o que esperar dos próximos meses ou anos. A sucessão de hipóteses que não se confirmam também pode provocar frustração e a sensação de que a investigação está sempre começando novamente.

Uma pesquisa publicada em 2023 na PLOS ONE, com dados de 524 pessoas com doenças raras, encontrou maior necessidade de atendimento psicológico entre pacientes que enfrentaram atraso no diagnóstico. Entre aqueles que demoraram mais tempo para receber uma resposta, 36,2% relataram essa necessidade, contra 23,2% entre os que receberam o diagnóstico em menos de um ano.

O estudo também identificou associação entre a demora e consequências como irritabilidade, frustração, dificuldade para explicar os sintomas a familiares e amigos e perda de independência. Para Flávia, existe uma diferença importante entre receber um diagnóstico difícil e permanecer sem diagnóstico.

“Quando existe um nome para a condição, o paciente passa a ter pelo menos um ponto de partida para entender o que está acontecendo e discutir os próximos passos. Quando essa resposta não existe, muitas vezes permanece uma sensação de suspensão, como se a vida estivesse esperando por uma explicação para poder seguir”, explica.

Nesse cenário, o acompanhamento psicológico pode ajudar o paciente e a família a lidar com ansiedade, frustração e mudanças provocadas pela doença enquanto a investigação continua. A abordagem multidisciplinar também pode ser importante, especialmente em condições raras que exigem a participação de profissionais de diferentes áreas.

A incerteza também afeta a família

A ausência de um diagnóstico não atinge apenas quem apresenta os sintomas. Familiares podem ter dificuldade para compreender o quadro, organizar os cuidados e tomar decisões sobre a rotina. Em casos de suspeita de doenças genéticas, a incerteza pode ainda envolver dúvidas sobre possíveis riscos hereditários e sobre o futuro de outros membros da família.

Para Flávia, uma investigação mais precisa pode ajudar a organizar essa trajetória. “Uma investigação diagnóstica mais precisa não representa apenas a possibilidade de dar um nome à doença. Ela pode ajudar a organizar a trajetória do paciente, orientar o acompanhamento e oferecer informações importantes para a família. Por isso, reduzir o tempo até uma resposta é também uma forma de reduzir parte da incerteza que acompanha essas pessoas”, afirma.

O avanço das tecnologias genômicas também ampliou as possibilidades de investigação em doenças raras, especialmente quando a avaliação clínica convencional não consegue esclarecer a origem do quadro. O sequenciamento genético e outras ferramentas de análise molecular podem auxiliar na identificação de condições hereditárias e fornecer informações capazes de orientar o acompanhamento.

Isso, porém, não significa que um exame genético necessariamente encerrará a busca por respostas. A interpretação dos resultados depende da análise conjunta dos dados clínicos e genéticos e, em algumas situações, o resultado pode ser inconclusivo. Por isso, a investigação pode continuar mesmo depois de testes mais avançados.

Cuidar da saúde mental também faz parte da investigação

Para quem passa meses ou anos tentando descobrir a causa de sintomas persistentes, receber apoio emocional durante o processo pode ser tão importante quanto continuar investigando a condição médica. A psicoterapia e o contato com grupos de apoio e associações de pacientes podem ajudar a reduzir o isolamento e criar espaços para compartilhar experiências semelhantes. “A medicina de precisão pode ampliar as possibilidades de investigação, mas o cuidado também precisa considerar o impacto emocional de esperar por uma resposta e oferecer suporte durante esse caminho”, afirma Flávia.