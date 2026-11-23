DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO

Sensação de que tudo está girando? Entenda o que causa a vertigem e como tratar

Diferente da tontura comum, a vertigem provoca a impressão de movimento do próprio corpo ou do ambiente. Uma das causas mais frequentes é um problema no ouvido interno que pode ser tratado com manobras específicas

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05:30

Sensação de que tudo está girando? Entenda o que causa a vertigem e como tratar Crédito: (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Sentir que o chão está se movendo, que o ambiente gira ou que o próprio corpo está rodando mesmo quando se está parado pode ser sinal de vertigem. Embora muitas pessoas usem as palavras tontura e vertigem como sinônimos, elas descrevem sensações diferentes. Reconhecer essa diferença ajuda a compreender o que pode estar acontecendo e a buscar a avaliação adequada.

De acordo com o Ph.D. Neil Shepard, fonoaudiólogo da Mayo Clinic, em Minnesota, a tontura costuma ser caracterizada por uma sensação de cabeça leve ou perda de equilíbrio, que pode deixar a pessoa instável ao ficar em pé. Já a vertigem envolve a percepção de que o corpo ou o ambiente ao redor está girando ou se movimentando, mesmo sem que exista movimento real.

A experiência pode ser bastante angustiante, principalmente para quem nunca teve um episódio. A vertigem pode ter diferentes causas, mas uma das mais comuns é a vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), um distúrbio relacionado ao ouvido interno. Em muitos casos, a condição pode ser tratada com sucesso.

O que causa a vertigem?

Na VPPB, pequenos cristais que ficam no ouvido interno se deslocam para uma região onde não deveriam estar. Essas estruturas ajudam o organismo a perceber a gravidade e manter o equilíbrio. Normalmente, uma membrana gelatinosa mantém os cristais na posição adequada.

Quando eles saem do lugar, passam a provocar uma resposta inadequada aos movimentos da cabeça. Com isso, mudanças de posição que normalmente não causariam desconforto podem desencadear a sensação de que tudo está girando. A alteração pode ocorrer após uma pancada na cabeça ou algum dano no ouvido, mas nem sempre é possível identificar uma causa específica. O risco de apresentar novos episódios também aumenta para quem já teve VPPB anteriormente.

Uma característica da condição é que os sintomas costumam aparecer quando a pessoa muda a posição da cabeça. Sentar-se, deitar, levantar ou inclinar a cabeça podem desencadear a vertigem, dependendo do movimento realizado.

Como é feito o diagnóstico?

A avaliação médica considera o histórico dos episódios e os sintomas apresentados. Um dos procedimentos utilizados para identificar a VPPB é o teste de Dix-Hallpike. Durante o exame, o profissional posiciona o paciente de uma maneira que costuma desencadear a vertigem. Em seguida, observa os olhos para identificar movimentos involuntários, conhecidos como nistagmo. Quando essa resposta característica aparece junto dos sintomas, o resultado pode confirmar o diagnóstico.

Se o teste não apresentar um resultado conclusivo, outros exames podem ser necessários para avaliar os movimentos oculares e a capacidade de manter o equilíbrio. Em algumas situações, a fisioterapia também faz parte da investigação e do acompanhamento.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da VPPB costuma envolver manobras de reposicionamento. Com movimentos lentos e específicos da cabeça e do corpo, o médico conduz os cristais deslocados para uma região do ouvido interno onde eles deixam de provocar os sintomas. Para muitas pessoas, a vertigem desaparece após uma única sessão. O profissional também pode ensinar o paciente a realizar os movimentos em casa, quando isso for indicado. Se os sintomas persistirem por alguns dias, pode ser necessário retornar para novas sessões ou avaliações.

Apesar da boa resposta ao tratamento, a VPPB pode voltar. Segundo a Mayo Clinic, cerca de metade das pessoas que tiveram melhora após o reposicionamento pode apresentar novamente a vertigem em até um ano.

Outras doenças também podem provocar vertigem

Além da VPPB, outros problemas do ouvido interno podem causar a sensação de movimento. Entre eles estão a neurite vestibular e a labirintite, condições que podem estar relacionadas a infecções e provocar alterações no funcionamento do sistema responsável pelo equilíbrio.

A doença de Ménière, um distúrbio menos comum do ouvido interno e cuja causa não é totalmente conhecida, também pode desencadear episódios de vertigem. Essas condições podem exigir tratamentos diferentes e acompanhamento médico para controlar os sintomas.