PODE SER FATAL

Sepse não acontece só dentro do hospital e pode começar com uma infecção comum que coloca a vida em risco; veja os sinais de alerta

Pneumonia, infecção urinária e até algumas infecções virais podem evoluir para o quadro; reconhecimento rápido é fundamental para evitar complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:38

Sepse não acontece só dentro do hospital e pode começar com uma infecção comum que coloca a vida em risco; veja os sinais de alerta Crédito: (Imagem: Lightspring | Shutterstock)

Uma infecção aparentemente comum pode se tornar grave quando o organismo reage de forma desregulada e começa a comprometer o funcionamento de órgãos. Esse quadro é conhecido como sepse, uma emergência de saúde que pode surgir a partir de diferentes tipos de infecção e exige reconhecimento e tratamento rápidos.

Segundo estimativas divulgadas pelo Ministério da Saúde, cerca de 400 mil adultos e 42 mil crianças desenvolvem sepse por ano no Brasil. A condição não deve ser confundida com a simples presença de uma infecção, já que o problema ocorre quando a resposta do próprio organismo passa a ameaçar a vida.

“A infecção é o ponto de partida. Sepse é quando a resposta do organismo à infecção é exagerada e passa a ameaçar a própria vida, provocando disfunção de vários órgãos. Portanto, não é apenas o microrganismo que causa o dano; é também a resposta desregulada do nosso próprio organismo tentando combatê-lo”, explica a médica infectologista e especialista em Medicina Intensiva Karina Ramalho, que atua nas áreas de Controle de Infecções, Vigilância Epidemiológica e Segurança do Paciente no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS/HU Brasil).

Sepse não acontece apenas dentro do hospital

A sepse pode começar em diferentes ambientes e não é uma condição exclusivamente hospitalar. Uma pneumonia adquirida em casa, uma infecção urinária, uma infecção abdominal ou determinadas infecções virais podem evoluir para o quadro. Entre as origens mais comuns também estão infecções da pele e meningite. No ambiente hospitalar, existe ainda o risco relacionado às infecções adquiridas durante a assistência à saúde, que podem ser reduzidas por medidas de prevenção e controle de infecções.

“Portanto, a sepse pode começar em casa, no pronto atendimento ou dentro de um hospital. O que muda é o contexto, não a gravidade potencial”, detalha Karina. Embora qualquer pessoa possa desenvolver sepse, alguns grupos apresentam maior risco, como idosos, crianças pequenas, pessoas com câncer ou baixa imunidade, portadores de doenças crônicas e quem passou recentemente por cirurgias ou internações.

Isso, porém, não significa que pessoas fora desses grupos estejam protegidas. Para a especialista, mais importante do que identificar apenas os chamados pacientes de risco é observar se uma infecção está começando a provocar alterações no funcionamento dos órgãos.

“Infecção generalizada” não é o termo correto

A expressão “infecção generalizada” é bastante utilizada no dia a dia, mas não descreve corretamente o que acontece na sepse. A condição não exige que a infecção esteja espalhada por todo o corpo nem que exista uma bactéria circulando no sangue. Uma infecção localizada no pulmão, no sistema urinário ou no abdome, por exemplo, pode desencadear uma resposta desregulada do organismo e provocar alterações em órgãos que estão distantes do local inicial da infecção.

A prevenção também faz parte do enfrentamento da sepse. Entre as medidas citadas pela médica estão vacinação, higiene das mãos, prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, uso adequado de dispositivos invasivos, diagnóstico e tratamento oportunos das infecções e uso responsável de antimicrobianos.

Quais são os sinais de alerta?

Algumas alterações podem indicar que uma infecção está evoluindo para um quadro mais grave. Entre os sinais que merecem atenção estão febre persistente ou que retorna após um período de melhora, calafrios, piora do estado geral, prostração, confusão, sonolência e falta de ar. Também podem ocorrer aumento da frequência respiratória ou cardíaca, queda da pressão arterial, redução do volume de urina e mudanças na coloração da pele.

A febre isoladamente não significa que uma pessoa esteja com sepse, mas a ausência dela também não elimina a possibilidade do quadro. Nas fases iniciais, algumas alterações podem ser discretas e identificadas apenas durante a avaliação médica ou por meio de exames laboratoriais.