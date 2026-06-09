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Seu cérebro pode estar aumentando a sua dor, alertam especialistas

Médico explica como o cérebro interfere na percepção da dor e por que o tratamento vai além dos exames e medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:37

Febre de início súbito e dor de cabeça podem ser sintomas de meningite (Imagem: giggsy25 | Shutterstock)
Seu cérebro pode estar aumentando a sua dor, alertam especialistas Crédito: Imagem: giggsy25 | Shutterstock

A sensação de dor não está ligada apenas à gravidade de uma lesão, mas sim na produção enzimática do local da lesão estimulando o cérebro que exerce um papel decisivo na intensidade com que ela é sentida. Fatores emocionais, estresse, ansiedade e até experiências anteriores tem o poder de amplificar os sinais dolorosos enviados pelo corpo. Essa relação entre cérebro e dor ajuda a explicar por que algumas pessoas convivem com dores intensas mesmo sem alterações graves em exames, enquanto outras apresentam lesões importantes e sentem desconfortos menores.

De acordo com o ortopedista especialista em células-tronco, Luiz Felipe Carvalho, a dor é um fenômeno complexo que envolve tanto mecanismos físicos, químicos, quanto neurológicos. “A dor tem um componente físico que é a raiz realmente da dor, mas também um forte elemento psicológico que pode intensificar ou reduzir sua percepção. O cérebro interpreta os estímulos enviados pelo corpo e essa interpretação pode ser influenciada pelo estado emocional da pessoa”, explica.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
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Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock

O cérebro aprende a sentir dor

As dores crônicas podem alterar o funcionamento cerebral ao longo do tempo. Isso acontece porque o sistema nervoso passa a ficar em estado de alerta constante, aumentando a sensibilidade aos estímulos. “Em alguns casos, o cérebro cria uma espécie de memória da dor. Mesmo após a melhora parcial da lesão inicial, o organismo continua reagindo como se aquele problema ainda estivesse acontecendo. Esse processo é conhecido como sensibilização central e está associado a condições como fibromialgia, dores lombares crônicas, dores articulares persistentes e algumas síndromes musculares”, afirma Luiz Felipe Carvalho.

Estresse e ansiedade

A saúde mental também interfere diretamente na forma como a dor é percebida. Situações de estresse prolongado aumentam a produção de hormônios ligados ao estado de alerta, como o cortisol, o que pode intensificar tensões musculares e aumentar a sensação dolorosa. “Ansiedade, medo e preocupação fazem o cérebro direcionar mais atenção para o desconforto. Quanto mais focada na dor a pessoa fica, maior pode ser a percepção dela. Por isso, tratamentos modernos para dores crônicas costumam envolver abordagens multidisciplinares, incluindo atividade física, fisioterapia, sono adequado e acompanhamento psicológico”, explica o especialista.

Movimento e reabilitação ajudam o cérebro

Outro ponto importante é que o medo da dor pode fazer muitas pessoas reduzirem seus movimentos, o que acaba agravando o problema. “O corpo precisa de movimento para manter os músculos, as articulações e o sistema nervoso funcionando adequadamente. O sedentarismo também pode aumentar bastante a rigidez, a inflamação e a sensibilidade dolorosa”. “O mais importante é entender que a dor não deve ser ignorada, mas também não pode ser vista apenas como um problema estrutural. O cérebro participa diretamente desse processo”, conclui Luiz Felipe Carvalho.

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