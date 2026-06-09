CUIDADO

Seu cérebro pode estar aumentando a sua dor, alertam especialistas

Médico explica como o cérebro interfere na percepção da dor e por que o tratamento vai além dos exames e medicamentos

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:37

Seu cérebro pode estar aumentando a sua dor, alertam especialistas Crédito: Imagem: giggsy25 | Shutterstock

A sensação de dor não está ligada apenas à gravidade de uma lesão, mas sim na produção enzimática do local da lesão estimulando o cérebro que exerce um papel decisivo na intensidade com que ela é sentida. Fatores emocionais, estresse, ansiedade e até experiências anteriores tem o poder de amplificar os sinais dolorosos enviados pelo corpo. Essa relação entre cérebro e dor ajuda a explicar por que algumas pessoas convivem com dores intensas mesmo sem alterações graves em exames, enquanto outras apresentam lesões importantes e sentem desconfortos menores.

De acordo com o ortopedista especialista em células-tronco, Luiz Felipe Carvalho, a dor é um fenômeno complexo que envolve tanto mecanismos físicos, químicos, quanto neurológicos. “A dor tem um componente físico que é a raiz realmente da dor, mas também um forte elemento psicológico que pode intensificar ou reduzir sua percepção. O cérebro interpreta os estímulos enviados pelo corpo e essa interpretação pode ser influenciada pelo estado emocional da pessoa”, explica.

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O cérebro aprende a sentir dor

As dores crônicas podem alterar o funcionamento cerebral ao longo do tempo. Isso acontece porque o sistema nervoso passa a ficar em estado de alerta constante, aumentando a sensibilidade aos estímulos. “Em alguns casos, o cérebro cria uma espécie de memória da dor. Mesmo após a melhora parcial da lesão inicial, o organismo continua reagindo como se aquele problema ainda estivesse acontecendo. Esse processo é conhecido como sensibilização central e está associado a condições como fibromialgia, dores lombares crônicas, dores articulares persistentes e algumas síndromes musculares”, afirma Luiz Felipe Carvalho.

Estresse e ansiedade

A saúde mental também interfere diretamente na forma como a dor é percebida. Situações de estresse prolongado aumentam a produção de hormônios ligados ao estado de alerta, como o cortisol, o que pode intensificar tensões musculares e aumentar a sensação dolorosa. “Ansiedade, medo e preocupação fazem o cérebro direcionar mais atenção para o desconforto. Quanto mais focada na dor a pessoa fica, maior pode ser a percepção dela. Por isso, tratamentos modernos para dores crônicas costumam envolver abordagens multidisciplinares, incluindo atividade física, fisioterapia, sono adequado e acompanhamento psicológico”, explica o especialista.

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