AYURVEDA

Seu corpo está falando? Veja o que cólica, queda de cabelo, insônia e irritabilidade podem ter em comum

Tradição indiana considera diferentes fases da vida da mulher e observa alimentação, digestão, sono, ciclo menstrual, pele, cabelos e energia de forma conjunta

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:00

Seu corpo está falando? Veja o que cólica, queda de cabelo, insônia e irritabilidade podem ter em comum Crédito: Imagem gerada pela IA

Durante muito tempo, os cuidados com a saúde feminina foram divididos em áreas específicas: a cólica ficou associada ao ciclo menstrual, a queda de cabelo à dermatologia, a dificuldade para dormir aos distúrbios do sono e a irritabilidade às questões emocionais. A Ayurveda, tradição indiana de cuidados com a saúde, propõe uma perspectiva diferente: observar esses sinais dentro do contexto geral da mulher e da fase da vida em que ela se encontra.

Nessa abordagem, adolescência, período reprodutivo, gestação, pós-parto, perimenopausa e menopausa são entendidos como diferentes momentos de transformação. A proposta é observar como essas mudanças podem se relacionar com aspectos como digestão, sono, eliminação, energia, pele, cabelos e ciclo menstrual.

Sintomas da TPM 1 de 10

“Antes de perguntar qual erva uma mulher deveria tomar ou qual alimento deveria retirar, a Ayurveda procura compreender quem é essa mulher naquele momento. Como está sua digestão? Como ela dorme? Como elimina? Como é seu ciclo? Como estão sua pele e seus cabelos? Como está sua energia? Em que fase da vida ela se encontra? O sintoma é uma parte da história, não a história inteira”, explica Nina Habib, terapeuta ayurvédica e fundadora da Alila Ayurveda.

O corpo feminino muda ao longo da vida

A primeira menstruação marca o início de uma nova etapa de transformações no organismo feminino, que continua nas décadas seguintes. Para a Ayurveda, essas mudanças não devem ser tratadas como acontecimentos isolados, mas como transições que podem exigir diferentes formas de cuidado.

A rotina que funcionava aos 20 anos, por exemplo, pode não produzir a mesma resposta aos 40. O mesmo pode acontecer com a alimentação, o sono e a capacidade de recuperação após períodos de maior exigência física e emocional. A perspectiva ayurvédica, portanto, não busca estabelecer uma rotina única para toda a vida, mas incentivar a observação das mudanças percebidas no próprio corpo.

Essa visão também se aplica ao ciclo menstrual. Além da presença da menstruação, a tradição considera aspectos como ritmo, duração, características do fluxo, desconfortos, digestão, sono, energia e estado emocional ao longo do mês.

O que são Vata, Pitta e Kapha?

Um dos conceitos centrais da Ayurveda é o dos doshas: Vata, Pitta e Kapha. Dentro da tradição, eles são utilizados como princípios para observar diferentes características e padrões do organismo, e não como categorias rígidas nas quais cada pessoa precisa se encaixar.

Vata está relacionado ao movimento e reúne qualidades como leveza, mobilidade, secura e irregularidade. Pitta está associado à transformação e apresenta características como calor, intensidade e agudeza. Já Kapha é relacionado à estrutura, estabilidade, nutrição e coesão, com qualidades como peso, lentidão e oleosidade.

Segundo essa perspectiva, os três estão presentes em todas as pessoas, mas podem se manifestar de maneiras diferentes e sofrer alterações ao longo da vida. Assim, duas mulheres com a mesma queixa, como sintomas pré-menstruais, podem apresentar experiências distintas e, dentro da lógica ayurvédica, serem observadas de maneiras diferentes.

A própria tradição também considera que o corpo feminino pode apresentar mudanças ao longo do ciclo. Alterações no apetite, disposição, digestão, sono, pele, cabelo, estado emocional e necessidade de descanso podem ser observadas como parte dessa dinâmica.

“Eu gosto de ensinar a mulher a construir intimidade com os próprios sinais. Não para viver analisando o corpo ou procurando desequilíbrios o tempo inteiro, mas para reconhecer aquilo que mudou. Quando você conhece o seu normal, consegue perceber com muito mais clareza quando alguma coisa deixou de ser normal para você”, afirma Nina.

Digestão também faz parte do cuidado

Na Ayurveda, a digestão ocupa um papel importante na compreensão do funcionamento do organismo. Um dos conceitos utilizados é o Agni, tradicionalmente associado ao chamado “fogo digestivo” e à capacidade de transformação.

Por essa perspectiva, não basta considerar apenas se determinado alimento é classificado como saudável. Também se observa como ele é tolerado e digerido por cada pessoa naquele momento. Horários desorganizados, refeições muito pesadas e excessos são considerados fatores que podem interferir nessa relação com a alimentação.

Outro conceito tradicional é o de Ama, utilizado para descrever aquilo que não teria sido adequadamente processado pelo organismo dentro da lógica ayurvédica. É nesse contexto que alimentação, digestão e cuidados gerais aparecem associados.

A abordagem também procura relacionar aspectos externos, como pele e cabelos, ao contexto geral da mulher. Mudanças nessas estruturas podem ocorrer em diferentes momentos da vida, incluindo o pós-parto e a transição para a menopausa.

“O cabelo recebe o que sobra. Essa é uma frase que uso muito porque ela muda a lógica do cuidado. Antes de olhar apenas para o fio, eu quero entender como essa mulher está se nutrindo, dormindo, digerindo e vivendo. O mesmo vale para a pele. O Ayurveda nos convida a olhar além da superfície”, diz a terapeuta.

Pós-parto e menopausa exigem novas formas de cuidado

Entre as transições consideradas importantes pela Ayurveda está o pós-parto. Depois da gestação e do nascimento, a mulher passa por mudanças físicas e emocionais, além de alterações importantes na rotina, no sono e nas demandas do dia a dia.

Dentro da tradição ayurvédica, características como irregularidade, movimento e gasto de energia são associadas a Vata nesse período. Por isso, práticas tradicionais valorizam aspectos como regularidade, repouso, nutrição e alimentos adequados à capacidade digestiva.

A menopausa também é observada como uma transição, e não apenas como um conjunto de sintomas que precisam ser combatidos. Alterações no sono, na digestão, na pele, nos cabelos e na percepção de energia podem aparecer nessa fase, mas a experiência não é necessariamente igual para todas as mulheres.

“Menopausa não é um dosha. TPM não é um dosha. Uma mulher não vira Vata porque está envelhecendo nem Pitta porque sente calor. Os doshas nos ajudam a compreender as qualidades presentes naquele momento. O que importa é observar como essa transição está acontecendo naquela mulher”, explica Nina.

E as ervas?

Dentro da Ayurveda, plantas e ervas fazem parte de uma tradição de cuidados que inclui espécies como shatavari, ashwagandha, amalaki e outras. No entanto, a própria abordagem não considera que uma mesma planta seja necessariamente indicada para todas as mulheres com determinada queixa.

A tradição leva em consideração características da planta, forma de preparo, quantidade, combinações e a pessoa que irá utilizá-la. Por isso, reduzir esse conhecimento a listas de “ervas para TPM” ou “ervas para menopausa” simplifica uma abordagem que, segundo seus praticantes, busca justamente individualizar o cuidado.

“Eu não quero que uma mulher olhe para uma planta e pense apenas: ‘isso serve para menopausa’ ou ‘isso serve para cólica’. Quero que ela volte a olhar para si. As plantas são extraordinárias, mas existe uma sabedoria anterior à escolha da erva: aprender a observar o próprio corpo”, afirma Nina.