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Seu corpo está falando? Veja o que cólica, queda de cabelo, insônia e irritabilidade podem ter em comum

Tradição indiana considera diferentes fases da vida da mulher e observa alimentação, digestão, sono, ciclo menstrual, pele, cabelos e energia de forma conjunta

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:00

Seu corpo está falando? Veja o que cólica, queda de cabelo, insônia e irritabilidade podem ter em comum
Seu corpo está falando? Veja o que cólica, queda de cabelo, insônia e irritabilidade podem ter em comum Crédito: Imagem gerada pela IA

Durante muito tempo, os cuidados com a saúde feminina foram divididos em áreas específicas: a cólica ficou associada ao ciclo menstrual, a queda de cabelo à dermatologia, a dificuldade para dormir aos distúrbios do sono e a irritabilidade às questões emocionais. A Ayurveda, tradição indiana de cuidados com a saúde, propõe uma perspectiva diferente: observar esses sinais dentro do contexto geral da mulher e da fase da vida em que ela se encontra.

Nessa abordagem, adolescência, período reprodutivo, gestação, pós-parto, perimenopausa e menopausa são entendidos como diferentes momentos de transformação. A proposta é observar como essas mudanças podem se relacionar com aspectos como digestão, sono, eliminação, energia, pele, cabelos e ciclo menstrual.

Sintomas da TPM

Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução
Inchaço: Sensação de barriga estufada, retenção de líquido e até leve ganho de peso temporário. por Freepik
Sensibilidade nos seios: Os seios podem ficar doloridos, inchados ou mais sensíveis ao toque. por Shutterstock
Alterações de humorIrritação, ansiedade, tristeza ou mudanças rápidas de humor são comuns, por causa das variações hormonais. por Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. por Banco de imagem
Cansaço: Sensação de fadiga ou falta de energia, mesmo sem esforço físico intenso. por Banco Imagens
Dor de cabeça: Algumas pessoas têm dor de cabeça ou até enxaqueca nesse período. por Imagem: giggsy25 | Shutterstock
Alterações intestinais: Pode rolar tanto prisão de ventre quanto diarreia. por Shutterstock
Espinhas: A pele pode ficar mais oleosa, aumentando o aparecimento de acne. por Shutterstock
Aumento do apetite: Vontade maior de comer, especialmente doces ou carboidratos. por Freepik
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Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução

“Antes de perguntar qual erva uma mulher deveria tomar ou qual alimento deveria retirar, a Ayurveda procura compreender quem é essa mulher naquele momento. Como está sua digestão? Como ela dorme? Como elimina? Como é seu ciclo? Como estão sua pele e seus cabelos? Como está sua energia? Em que fase da vida ela se encontra? O sintoma é uma parte da história, não a história inteira”, explica Nina Habib, terapeuta ayurvédica e fundadora da Alila Ayurveda.

O corpo feminino muda ao longo da vida

A primeira menstruação marca o início de uma nova etapa de transformações no organismo feminino, que continua nas décadas seguintes. Para a Ayurveda, essas mudanças não devem ser tratadas como acontecimentos isolados, mas como transições que podem exigir diferentes formas de cuidado.

A rotina que funcionava aos 20 anos, por exemplo, pode não produzir a mesma resposta aos 40. O mesmo pode acontecer com a alimentação, o sono e a capacidade de recuperação após períodos de maior exigência física e emocional. A perspectiva ayurvédica, portanto, não busca estabelecer uma rotina única para toda a vida, mas incentivar a observação das mudanças percebidas no próprio corpo.

Essa visão também se aplica ao ciclo menstrual. Além da presença da menstruação, a tradição considera aspectos como ritmo, duração, características do fluxo, desconfortos, digestão, sono, energia e estado emocional ao longo do mês.

O que são Vata, Pitta e Kapha?

Um dos conceitos centrais da Ayurveda é o dos doshas: Vata, Pitta e Kapha. Dentro da tradição, eles são utilizados como princípios para observar diferentes características e padrões do organismo, e não como categorias rígidas nas quais cada pessoa precisa se encaixar.

Vata está relacionado ao movimento e reúne qualidades como leveza, mobilidade, secura e irregularidade. Pitta está associado à transformação e apresenta características como calor, intensidade e agudeza. Já Kapha é relacionado à estrutura, estabilidade, nutrição e coesão, com qualidades como peso, lentidão e oleosidade.

Segundo essa perspectiva, os três estão presentes em todas as pessoas, mas podem se manifestar de maneiras diferentes e sofrer alterações ao longo da vida. Assim, duas mulheres com a mesma queixa, como sintomas pré-menstruais, podem apresentar experiências distintas e, dentro da lógica ayurvédica, serem observadas de maneiras diferentes.

A própria tradição também considera que o corpo feminino pode apresentar mudanças ao longo do ciclo. Alterações no apetite, disposição, digestão, sono, pele, cabelo, estado emocional e necessidade de descanso podem ser observadas como parte dessa dinâmica.

“Eu gosto de ensinar a mulher a construir intimidade com os próprios sinais. Não para viver analisando o corpo ou procurando desequilíbrios o tempo inteiro, mas para reconhecer aquilo que mudou. Quando você conhece o seu normal, consegue perceber com muito mais clareza quando alguma coisa deixou de ser normal para você”, afirma Nina.

Digestão também faz parte do cuidado

Na Ayurveda, a digestão ocupa um papel importante na compreensão do funcionamento do organismo. Um dos conceitos utilizados é o Agni, tradicionalmente associado ao chamado “fogo digestivo” e à capacidade de transformação.

Por essa perspectiva, não basta considerar apenas se determinado alimento é classificado como saudável. Também se observa como ele é tolerado e digerido por cada pessoa naquele momento. Horários desorganizados, refeições muito pesadas e excessos são considerados fatores que podem interferir nessa relação com a alimentação.

Outro conceito tradicional é o de Ama, utilizado para descrever aquilo que não teria sido adequadamente processado pelo organismo dentro da lógica ayurvédica. É nesse contexto que alimentação, digestão e cuidados gerais aparecem associados.

A abordagem também procura relacionar aspectos externos, como pele e cabelos, ao contexto geral da mulher. Mudanças nessas estruturas podem ocorrer em diferentes momentos da vida, incluindo o pós-parto e a transição para a menopausa.

“O cabelo recebe o que sobra. Essa é uma frase que uso muito porque ela muda a lógica do cuidado. Antes de olhar apenas para o fio, eu quero entender como essa mulher está se nutrindo, dormindo, digerindo e vivendo. O mesmo vale para a pele. O Ayurveda nos convida a olhar além da superfície”, diz a terapeuta.

Pós-parto e menopausa exigem novas formas de cuidado

Entre as transições consideradas importantes pela Ayurveda está o pós-parto. Depois da gestação e do nascimento, a mulher passa por mudanças físicas e emocionais, além de alterações importantes na rotina, no sono e nas demandas do dia a dia.

Dentro da tradição ayurvédica, características como irregularidade, movimento e gasto de energia são associadas a Vata nesse período. Por isso, práticas tradicionais valorizam aspectos como regularidade, repouso, nutrição e alimentos adequados à capacidade digestiva.

A menopausa também é observada como uma transição, e não apenas como um conjunto de sintomas que precisam ser combatidos. Alterações no sono, na digestão, na pele, nos cabelos e na percepção de energia podem aparecer nessa fase, mas a experiência não é necessariamente igual para todas as mulheres.

“Menopausa não é um dosha. TPM não é um dosha. Uma mulher não vira Vata porque está envelhecendo nem Pitta porque sente calor. Os doshas nos ajudam a compreender as qualidades presentes naquele momento. O que importa é observar como essa transição está acontecendo naquela mulher”, explica Nina.

E as ervas?

Dentro da Ayurveda, plantas e ervas fazem parte de uma tradição de cuidados que inclui espécies como shatavari, ashwagandha, amalaki e outras. No entanto, a própria abordagem não considera que uma mesma planta seja necessariamente indicada para todas as mulheres com determinada queixa.

A tradição leva em consideração características da planta, forma de preparo, quantidade, combinações e a pessoa que irá utilizá-la. Por isso, reduzir esse conhecimento a listas de “ervas para TPM” ou “ervas para menopausa” simplifica uma abordagem que, segundo seus praticantes, busca justamente individualizar o cuidado.

“Eu não quero que uma mulher olhe para uma planta e pense apenas: ‘isso serve para menopausa’ ou ‘isso serve para cólica’. Quero que ela volte a olhar para si. As plantas são extraordinárias, mas existe uma sabedoria anterior à escolha da erva: aprender a observar o próprio corpo”, afirma Nina.

A Ayurveda, portanto, propõe que a mulher observe as transformações que ocorrem ao longo da vida e adapte seus cuidados a cada fase. Essa é uma perspectiva tradicional de saúde e não substitui avaliação médica ou tratamento baseado em evidências quando há sintomas persistentes ou preocupantes.

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