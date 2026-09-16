LONGEVIDADE

Seu corpo pode ser mais velho ou mais jovem que sua idade? Veja o que a ciência já consegue medir

Relógios epigenéticos e outros biomarcadores prometem medir o envelhecimento, mas especialistas alertam que nem todo teste disponível tem benefício clínico comprovado

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:20

Seu corpo pode ser mais velho ou mais jovem que sua idade? Veja o que a ciência já consegue medir Crédito: Imagem gerada pela IA

Saber a idade de uma pessoa é simples: basta contar os anos desde o nascimento. Mais difícil é determinar como o organismo está envelhecendo. É justamente essa questão que impulsiona uma nova fronteira da ciência da longevidade, com exames e algoritmos capazes de combinar diferentes biomarcadores para tentar estimar a chamada idade biológica.

Mas, diante do aumento da oferta desses testes, surge uma dúvida importante: o resultado realmente ajuda a cuidar da saúde ou apenas apresenta um número sofisticado sobre o envelhecimento? A discussão estará no centro da aula magna “Longevidade: o que um laboratório clínico pode fazer para chegar aos 100 anos?”, marcada para 18 de setembro, das 9h30 às 10h30, durante o 58º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (CBPC/ML), em Florianópolis (SC).

Envelhecimento saudável 1 de 5

A conferência será apresentada pelo médico endocrinologista e patologista clínico Pedro Saddi, vice-coordenador do Comitê de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Para o especialista, a existência de um biomarcador capaz de medir determinado processo biológico não significa, necessariamente, que o exame seja útil para o paciente.

“Nem todo biomarcador capaz de medir um processo biológico necessariamente melhora o cuidado do paciente. O critério mais importante é saber se o resultado daquele exame gera uma decisão clínica capaz de alterar a conduta e melhorar os desfechos de saúde”, afirma Saddi.

O que é idade biológica?

Duas pessoas podem ter 60 anos de idade cronológica e apresentar condições de saúde completamente diferentes. Uma pode ter boa capacidade física e poucas alterações metabólicas, enquanto a outra pode acumular fatores de risco e doenças crônicas. É a partir dessa diferença que surgiu o conceito de idade biológica: uma tentativa de estimar como o organismo está envelhecendo, em vez de considerar apenas o número de anos vividos.

Entre as ferramentas mais estudadas estão os relógios epigenéticos, que analisam padrões de metilação do DNA. Essas modificações químicas acontecem ao longo da vida e podem influenciar a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA. Como esses padrões mudam com o envelhecimento, modelos matemáticos podem utilizar as informações para estimar uma idade biológica que não necessariamente coincide com a idade cronológica.

Teste não prevê quantos anos você vai viver

Ter uma idade biológica estimada acima ou abaixo da idade cronológica não significa saber quanto tempo uma pessoa viverá. Os testes não funcionam como uma previsão individual da expectativa de vida. Atualmente, segundo Saddi, os relógios epigenéticos despertam grande interesse científico, mas sua utilização na prática clínica de rotina ainda é limitada.

Outro conceito estudado é o dos ageotypes, que parte da ideia de que as pessoas não envelhecem exatamente da mesma maneira. Algumas podem apresentar alterações mais importantes relacionadas ao metabolismo, enquanto outras podem ter mudanças predominantes no sistema imunológico, no fígado ou nos rins. A abordagem reforça que o envelhecimento é um processo individual e multifatorial e que a idade cronológica, sozinha, não consegue representar toda essa complexidade.

Algoritmos tentam entender diferentes formas de envelhecer

Uma das perspectivas da área é combinar vários biomarcadores e acompanhar suas mudanças ao longo do tempo. A expectativa é que essa estratégia possa ajudar a identificar vulnerabilidades e, no futuro, contribuir para estratégias preventivas mais individualizadas. O problema é que associação estatística não é suficiente para provar que um exame melhora a saúde.

“Ferramentas realmente úteis são aquelas respaldadas por estudos consistentes, replicadas em diferentes populações e que demonstram capacidade de orientar decisões clínicas. Exames baseados apenas em associações ou em promessas de previsão do envelhecimento, sem validação clínica, precisam ser interpretados com cautela”, ressalta Saddi.

Exames tradicionais já detectam riscos antes dos sintomas

Enquanto alguns biomarcadores de longevidade ainda estão em investigação, exames laboratoriais já utilizados na prática médica conseguem identificar alterações relacionadas a doenças que podem permanecer silenciosas durante anos. É o caso de condições como diabetes, doenças cardiovasculares, doença renal crônica e alguns distúrbios metabólicos.

Entre os exames consolidados estão:

glicemia;

hemoglobina glicada;

perfil lipídico;

avaliações das funções renal e hepática;

marcadores inflamatórios, quando indicados;

marcadores hormonais em situações específicas.

Alguns testes também podem acrescentar informações sobre determinados riscos. Na avaliação cardiovascular, por exemplo, lipoproteína(a) e apolipoproteína B podem ser utilizadas em contextos específicos. Na investigação de alterações relacionadas ao diabetes, glicemia, hemoglobina glicada e teste oral de tolerância à glicose podem contribuir para identificar mudanças metabólicas precocemente.

“A Medicina Laboratorial tem um papel central na promoção da longevidade saudável porque permite identificar precocemente alterações biológicas que antecedem o surgimento de comorbidades. O maior impacto não está na identificação tardia da doença estabelecida, mas na capacidade de reconhecer trajetórias de risco e agir antes que ocorram danos irreversíveis”, explica o patologista clínico.

Mais exames não significam necessariamente mais prevenção

O crescimento do mercado de testes relacionados à longevidade também levanta outra questão: fazer mais exames não significa automaticamente prevenir mais doenças. A indicação precisa levar em consideração fatores como idade, histórico familiar, condições clínicas e características individuais de risco. Da mesma forma, um resultado laboratorial não deve ser interpretado de forma isolada.

Para Saddi, o avanço dos biomarcadores aumenta a necessidade de avaliar criticamente quais ferramentas realmente têm utilidade comprovada. “A Medicina Laboratorial tem a responsabilidade de atuar como um filtro científico entre a inovação e a prática clínica baseada em evidências”, pontua.