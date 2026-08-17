DIAGNÓSTICO

Seu dedão do pé inchou e começou a doer do nada? Pode ser gota

Doença inflamatória pode provocar crises de dor intensa e até danos permanentes nas articulações; entenda as causas, os sintomas e como é feito o tratamento

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:29

Seu dedão do pé inchou e começou a doer do nada? Pode ser gota Crédito: Freepik

Uma dor que surge de repente, acompanhada de inchaço, vermelhidão e calor no dedão do pé, pode parecer apenas uma inflamação passageira. Mas, em alguns casos, esses sintomas são provocados pela gota, uma doença inflamatória que ainda é subestimada e pode causar crises extremamente dolorosas e limitar até mesmo movimentos simples.

A condição ocorre quando cristais de ácido úrico se acumulam dentro das articulações, principalmente nos pés, tornozelos e joelhos. O depósito desencadeia uma reação inflamatória que pode provocar episódios agudos de dor durante dias. Segundo a reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg, a doença está relacionada tanto a fatores genéticos quanto a características do estilo de vida.

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“O excesso de ácido úrico no sangue, chamado hiperuricemia, nem sempre causa sintomas imediatos, mas quando há depósito nas articulações, o quadro pode ser muito doloroso e incapacitante”, explica.

Por que o ácido úrico aumenta?

O ácido úrico é produzido naturalmente pelo organismo e eliminado principalmente pela urina. A gota pode surgir quando há produção excessiva da substância ou dificuldade para eliminá-la.

Entre os fatores que aumentam o risco estão:

predisposição genética;

obesidade;

hipertensão;

diabetes;

insuficiência renal;

uso de medicamentos diuréticos;

alimentação rica em carnes vermelhas;

consumo elevado de frutos do mar;

ingestão de bebidas alcoólicas, especialmente cerveja.



Apesar de ser frequentemente associada a uma alimentação baseada em excessos, a gota não pode ser reduzida a uma questão de dieta. “Embora muitas vezes seja vista como uma condição ligada a excessos alimentares, a gota é uma doença inflamatória séria, que precisa ser tratada adequadamente para evitar complicações, como danos permanentes nas articulações”, ressalta Schainberg.

A crise pode aparecer de repente

Uma das características mais marcantes da gota é o início súbito dos sintomas. A crise costuma provocar dor intensa, calor, vermelhidão e inchaço em uma única articulação. O local mais conhecido é o dedão do pé — quadro chamado de podagra —, mas tornozelos e joelhos também podem ser atingidos. O diagnóstico considera os sintomas, o histórico clínico e exames laboratoriais e de imagem. Esses procedimentos ajudam a identificar os níveis de ácido úrico e, quando necessário, a presença de cristais nas articulações.

Não basta tratar apenas a crise

O tratamento da gota tem duas frentes: controlar a inflamação e a dor durante as crises e reduzir os níveis de ácido úrico no longo prazo. Em episódios agudos, podem ser utilizados medicamentos como anti-inflamatórios, colchicina e corticosteroides, conforme avaliação médica. Já para controlar a hiperuricemia de forma contínua, podem ser indicados medicamentos como alopurinol ou febuxostate.

“O tratamento contínuo é essencial, mesmo fora das crises, para evitar recorrências e impedir o acúmulo de cristais que podem comprometer as articulações permanentemente”, enfatiza Cláudia. Isso significa que desaparecer a dor não necessariamente significa que a doença deixou de existir. Mesmo nos períodos sem sintomas, o acompanhamento é importante para controlar o ácido úrico e evitar novas crises e complicações.

Mudanças de hábitos também fazem parte do tratamento

Além dos medicamentos, algumas mudanças na rotina podem contribuir para o controle da doença. Entre as principais recomendações estão manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de álcool, praticar atividade física regularmente e controlar o peso. Essas medidas podem ajudar a diminuir o risco de novas crises e melhorar a qualidade de vida.