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Seu filho demora para aprender a ler? Veja quando a dificuldade pode ser sinal de dislexia

Problemas persistentes para relacionar letras e sons, reconhecer palavras e desenvolver fluência podem indicar a necessidade de uma avaliação especializada

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:20

Seu filho demora para aprender a ler? Veja quando a dificuldade pode ser sinal de dislexia Crédito: Imagem gerada pela IA

Nem toda criança aprende a ler no mesmo ritmo. Algumas precisam de mais tempo, prática e acompanhamento para avançar na alfabetização. Mas quando as dificuldades persistem mesmo com ensino e treino, especialmente para relacionar letras e sons, decodificar palavras e desenvolver fluência, é importante investigar o que está acontecendo. O alerta ganha força em outubro, mês de conscientização sobre a dislexia, e especialmente no Dia Mundial da Dislexia, celebrado em 10 de outubro.

A identificação precoce pode ajudar a criança a receber o suporte necessário desde os primeiros anos escolares e evitar que as dificuldades se acumulem ao longo da vida acadêmica. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica que afeta principalmente habilidades relacionadas à leitura e à escrita.

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a condição pode atingir entre 5% e 17% dos estudantes em salas de aula ao redor do mundo. No Brasil, estimativas citadas pelo Instituto ABCD e pelo Ministério da Saúde apontam que aproximadamente 7,8 milhões de pessoas têm dislexia, o equivalente a cerca de 4% da população considerada no levantamento.

Desde 2025, o Censo Escolar passou a coletar informações sobre transtornos que afetam o desenvolvimento da aprendizagem, incluindo a dislexia. A mudança pode contribuir para ampliar o conhecimento sobre a presença dessas condições entre estudantes brasileiros.

Quais sinais podem aparecer na alfabetização?

Os primeiros anos escolares são fundamentais para observar como a criança responde ao processo de aprendizagem da leitura. Para Anne Rheinlaender, cofundadora do IntraAct Brasil e do IntraAct Internacional, dificuldades que permanecem mesmo depois de a criança receber ensino e oportunidades de prática devem ser acompanhadas com atenção.

“Quando uma criança apresenta dificuldades persistentes para relacionar letras e sons, reconhecer palavras ou desenvolver fluência, precisamos investigar o que está acontecendo e oferecer um ensino bem estruturado. Quanto mais cedo conseguimos compreender suas necessidades e organizar a aprendizagem em etapas claras, maiores são as possibilidades de ajudá-la a avançar na leitura e na escrita”, afirma.

Entre os sinais que podem chamar atenção estão dificuldades persistentes para:

relacionar letras aos respectivos sons;

reconhecer e decodificar palavras;

desenvolver fluência na leitura;

acompanhar atividades de leitura mesmo após receber instrução e prática;

avançar nas habilidades de leitura no ritmo esperado para o processo de alfabetização.



Isso não significa, porém, que uma criança que apresenta algum desses sinais tenha necessariamente dislexia. A avaliação especializada é fundamental para investigar as causas das dificuldades e estabelecer um diagnóstico.

Professor pode ajudar a identificar os primeiros sinais

A escola ocupa uma posição importante nesse processo porque o professor acompanha diariamente a maneira como cada estudante lê, escreve e responde às atividades. Ao perceber dificuldades recorrentes, o educador pode registrar suas observações e conversar com a família. Esse acompanhamento ajuda a identificar padrões que podem passar despercebidos em casa.

A avaliação profissional, entretanto, é necessária para investigar adequadamente as dificuldades e diferenciar a dislexia de outras situações que também podem interferir na aprendizagem. A legislação brasileira prevê esse acompanhamento. A Lei nº 14.254/2021 estabelece que o poder público deve desenvolver e manter um programa de acompanhamento integral para estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem.

A norma prevê ações como identificação precoce, encaminhamento para diagnóstico, apoio educacional e atendimento terapêutico especializado na rede de saúde quando necessário.

A forma de ensinar também pode fazer diferença

A dislexia está frequentemente associada a dificuldades no processamento fonológico e na decodificação de palavras. Durante a alfabetização, o trabalho explícito e sistemático com os sons da fala e sua relação com as letras pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades necessárias ao reconhecimento das palavras e à construção da fluência.

Em uma abordagem estruturada, o conteúdo é dividido em etapas, com prática orientada e acompanhamento frequente do desempenho. Assim, o professor consegue identificar quais habilidades já foram consolidadas e quais ainda precisam de atenção, ajustando o ritmo e a intensidade do ensino de acordo com a resposta de cada estudante.

“Para uma criança que encontra dificuldade para aprender a ler, cada etapa precisa estar muito clara. O professor precisa saber o que ensinar, observar como o aluno responde e avançar a partir do que já foi consolidado. Essa organização ajuda a reduzir lacunas e dá ao estudante oportunidades concretas de progredir”, explica Anne.

Formação dos professores também é importante

O suporte não depende apenas da identificação da criança. A preparação dos profissionais que trabalham com alfabetização também faz parte desse processo. A legislação estabelece que os sistemas de ensino devem garantir aos educadores acesso a informações sobre transtornos de aprendizagem e formação continuada para que possam reconhecer sinais e oferecer o apoio educacional necessário.

Quanto mais preparada estiver a equipe escolar, maiores são as condições de acompanhar a evolução do estudante e adaptar as estratégias de ensino às necessidades identificadas.

Dislexia não significa baixa capacidade intelectual

Outro ponto importante é que a dislexia pode ocorrer em pessoas com diferentes níveis de capacidade intelectual.O diagnóstico, portanto, não significa que a criança tenha menor capacidade de aprender. A dificuldade está relacionada principalmente a habilidades específicas envolvidas no processo de leitura e escrita.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inclui a dislexia entre os transtornos que impactam o desenvolvimento da aprendizagem e orienta que estudantes com dislexia não sejam registrados no Censo Escolar como pessoas com deficiência apenas em razão do diagnóstico.

Por que identificar cedo?

Reconhecer as dificuldades nos primeiros anos permite que escola, família e profissionais especializados possam agir antes que as lacunas aumentem. Com avaliação adequada, acompanhamento especializado e ensino estruturado, o estudante pode desenvolver maior fluência e autonomia na leitura.