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Sinais de AVC podem desaparecer em minutos e ainda exigir atendimento imediato

Boca torta, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar e alterações repentinas da visão ou do equilíbrio são sinais que não devem ser ignorados, mesmo quando melhoram rapidamente

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:10

É importante consultar um médico ao identificar os sintomas do AVC (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Sinais de AVC podem desaparecer em minutos e ainda exigir atendimento imediato Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Os sintomas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) podem desaparecer depois de alguns minutos, mas isso não significa que o risco passou. Alterações repentinas na fala, no rosto, na força de um braço ou de uma perna, na visão ou no equilíbrio exigem atendimento de emergência, mesmo que a pessoa pareça ter se recuperado.

A médica de família e comunidade Mariana Queiroz, da equipe da Palliative Care, explica que o desaparecimento dos sinais pode estar relacionado a um ataque isquêmico transitório (AIT), considerado um importante alerta para a ocorrência de um AVC. A orientação integra as recomendações relacionadas ao Dia Mundial do AVC, celebrado em 29 de outubro.

Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por rawpixel.com / Busbus
Unhappy middle aged retired female in blue shirt feeling unwell, closing eyes and massaging temples, trying to soothe headache. Senior lady suffering from migraine. Maturity, age and health care por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
Neurological doctor cheking eeg headset explaining to patient diagnosis of disease and treatment for nervous system. Scientist researcher analysing brain scan and tomography on monitor in lab por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
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AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon

“Uma das características do AVC é a instalação súbita dos sintomas. Se a pessoa apresenta uma alteração repentina na fala, na força ou no rosto, não deve esperar em casa. Mesmo quando o sintoma desaparece, pode ter ocorrido um ataque isquêmico transitório, o AIT, que é um importante sinal de alerta”, explica.

Por que cada minuto importa?

O AVC pode acontecer de duas formas principais. No tipo isquêmico, uma artéria que leva sangue ao cérebro é obstruída, geralmente por um coágulo. Já no hemorrágico, um vaso se rompe e provoca sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Identificar qual mecanismo está envolvido é fundamental para definir o tratamento. Por isso, a investigação precisa começar rapidamente após o surgimento dos sintomas.

Também é importante informar à equipe de emergência quando foi a última vez que a pessoa estava bem. O horário pode interferir nas possibilidades de tratamento. “No AVC, tempo não é apenas cérebro. Tempo é independência funcional. Quanto mais tempo uma região cerebral permanece sem circulação adequada, maior pode ser a extensão da lesão e menor a possibilidade de recuperar completamente aquela função”, afirma Mariana.

Pressão alta pode agir em silêncio

A prevenção também passa pelo controle dos fatores que aumentam o risco de AVC. Entre eles estão hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, obesidade, sedentarismo e doenças cardiovasculares. A fibrilação atrial também merece atenção, pois pode favorecer a formação de coágulos no coração que chegam ao cérebro.

A hipertensão, porém, pode permanecer durante anos sem provocar sintomas perceptíveis. Por isso, não sentir nada não significa que a pressão esteja controlada. “Muitas pessoas acreditam que sentiriam alguma coisa se a pressão estivesse alta, mas ela pode permanecer elevada durante anos, silenciosamente, causando danos progressivos às artérias”, alerta a médica.

Depois do AVC, cuidados continuam

Para quem já sofreu um AVC ou AIT, investigar a causa do episódio é importante para definir estratégias capazes de reduzir o risco de uma nova ocorrência. O tratamento também precisa ser seguido corretamente. Medicamentos como antiagregantes e anticoagulantes têm funções diferentes e não devem ser iniciados, combinados ou interrompidos por conta própria.

“O medicamento depois do AVC não é um detalhe. Muitas vezes, ele não existe para tratar um sintoma que a pessoa está sentindo naquele momento, mas para evitar um evento que ainda não aconteceu. Por isso, sentir-se bem não significa que o risco desapareceu”, explica Mariana.

Recuperação pode exigir equipe multidisciplinar

As consequências de um AVC variam de acordo com a região do cérebro atingida e podem envolver alterações motoras, de fala, memória, visão, deglutição e comportamento. Também podem surgir depressão, ansiedade, dor e perda de independência para atividades cotidianas. Após a alta hospitalar, o paciente pode precisar de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem e acompanhamento médico, de acordo com as necessidades identificadas.

A adaptação da casa e da rotina também faz parte desse processo. É necessário verificar, por exemplo, se a pessoa consegue sair da cama e chegar ao banheiro com segurança, se está conseguindo se alimentar e se os medicamentos estão organizados corretamente.

Família e cuidador também precisam de orientação

O acompanhamento em casa permite identificar dificuldades que nem sempre aparecem durante uma consulta. A equipe pode observar como o paciente está se movimentando, alimentando-se e utilizando os medicamentos, além de orientar a família sobre as adaptações necessárias.

“Quando acompanhamos o paciente em casa, conseguimos observar situações que nem sempre aparecem no consultório. É possível entender como ele está se movimentando, se alimentando e tomando os medicamentos e quais são as dificuldades que a família está enfrentando para adaptar a rotina”, afirma a médica. O impacto do AVC também pode alcançar quem assume os cuidados diariamente.

“Um AVC não muda apenas a vida do paciente. Frequentemente, muda a dinâmica de toda a família. Quem vai cuidar também precisa receber informação, orientação e apoio. Ninguém deveria simplesmente receber um paciente em casa e ter de descobrir sozinho como lidar com essa nova realidade”, ressalta.

A recuperação não se resume aos movimentos ou aos resultados dos exames. O acompanhamento deve buscar, dentro das possibilidades de cada paciente, a retomada da autonomia, das atividades cotidianas e do convívio social. Mesmo quando a pessoa volta a se sentir bem, a prevenção de um novo episódio precisa continuar. Controlar os fatores de risco, investigar a causa do AVC ou AIT, utilizar corretamente os medicamentos e manter o acompanhamento médico são medidas importantes para reduzir riscos futuros.

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