DOENÇA

Síndrome rara em humanos é identificada em gatos pela primeira vez

Estudo identificou síndrome de Marfan em dois irmãos felinos com pernas excepcionalmente longas, alterações nos olhos e dilatação da aorta

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:34

Os primeiros gatos domésticos a terem a síndrome de Marfan documentada Crédito: Acervo Pessoal

As pernas excepcionalmente compridas de Gary e Shaggy eram o sinal mais visível de uma condição que também afetava os olhos e a principal artéria dos dois gatos. Adotados em um abrigo nos Estados Unidos, os irmãos se tornaram os primeiros felinos domésticos com síndrome de Marfan confirmada por análise molecular.

A descoberta foi relatada por pesquisadores da Universidade Cornell em um estudo publicado em 19 de setembro na revista Scientific Reports. Ao associar as características dos animais a uma mutação genética, a equipe abriu caminho para compreender melhor como a doença se manifesta em gatos e facilitar a identificação de outros casos.

A investigação encontrou uma alteração no FBN1, gene responsável pela produção da fibrilina-1. Essa proteína é fundamental para a estrutura do tecido conjuntivo, que dá sustentação e conecta diferentes partes do organismo, contribuindo para a integridade de vasos sanguíneos, ossos, ligamentos, pele e olhos.

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Gary e Shaggy tinham duas cópias alteradas do gene, uma recebida de cada progenitor. O resultado chamou a atenção porque, em humanos, apenas uma cópia modificada do FBN1 pode ser suficiente para causar a síndrome.

Os exames complementares revelaram, no entanto, que a mutação não bloqueava totalmente o funcionamento do gene. Parte das instruções genéticas continuava a ser processada de maneira normal, mecanismo que pode ajudar a explicar por que os gatos chegaram à idade adulta.

Além dos membros alongados, os irmãos apresentavam alterações nas estruturas dos olhos e dilatação da aorta, a principal artéria do corpo. A análise molecular permitiu vincular esse conjunto de manifestações à variante encontrada.

"A síndrome de Marfan é de difícil diagnóstico devido à variabilidade de suas manifestações, que podem afetar múltiplos sistemas do organismo com diferentes graus de gravidade", observam os pesquisadores.

Hereditária, a condição é mais conhecida em humanos, nos quais pode comprometer os ossos, os olhos e o sistema cardiovascular. A estimativa é que afete aproximadamente uma em cada 4 mil pessoas. A síndrome também já foi descrita em bovinos.

Para os autores, a identificação nos felinos pode contribuir tanto para o reconhecimento da doença na rotina veterinária quanto para futuras ferramentas de investigação genética.