DIA DAS CRIANÇAS

Skincare infantil: veja quais produtos crianças devem evitar, segundo dermatologistas

Especialistas alertam para riscos de retinoides, ácidos esfoliantes e outros ativos sem indicação médica

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:36

Crianças e pré-adolescentes estão cada vez mais presentes em conteúdos sobre skincare nas redes sociais Crédito: Pexels

O interesse por skincare, antes associado principalmente à vida adulta, tem chegado cada vez mais cedo ao universo de crianças e pré-adolescentes. Impulsionado por vídeos de rotinas de beleza, resenhas de produtos e tendências nas redes sociais, o hábito de cuidar da pele ganha espaço entre os mais jovens e levanta preocupações sobre o uso de cosméticos desenvolvidos para a pele adulta. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, do Cetic.br e do NIC.br, 83% das crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos têm perfil em pelo menos uma rede social. Entre os jovens de 15 a 17 anos, o percentual chega a 99%.

Nesse cenário, especialistas chamam a atenção para a cosmeticorexia, fenômeno associado à preocupação excessiva com a aparência da pele e ao uso indiscriminado de produtos cosméticos em busca de um aspecto considerado perfeito. Embora o autocuidado possa contribuir para a criação de hábitos saudáveis, reproduzir rotinas de beleza vistas na internet pode levar crianças e adolescentes a utilizar substâncias inadequadas para a idade e para as características da própria pele.

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“A pele infantil apresenta particularidades fisiológicas e não possui as mesmas necessidades da pele adulta. O uso indiscriminado de ativos como retinoides, alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos (BHAs) e antioxidantes em altas concentrações pode comprometer a barreira cutânea, aumentar a perda transepidérmica de água e favorecer dermatites irritativas, sensibilização e hiperpigmentação pós-inflamatória”, explica a dermatologista Isabela Bastos, convidada pela Drogaria Iguatemi.

Segundo a especialista, os cuidados nessa fase devem se concentrar em três etapas principais: limpeza suave, hidratação e proteção solar. Produtos antienvelhecimento e esfoliantes, por sua vez, devem ser evitados sem indicação médica.

O uso inadequado de cosméticos pode provocar reações como dermatite de contato, eczema, queimaduras, manchas e acne desencadeada pelos próprios produtos. Por isso, a participação dos responsáveis na escolha dos itens e na construção de uma rotina de cuidados é fundamental.

A dermatologista Paola Yastrebov Pomerantzeff, também convidada pela Drogaria Iguatemi, recomenda limitar o número de produtos utilizados pelas crianças. “Os pais devem controlar a compra de skincare das crianças, que deve ser extremamente minimalista e focada em hidratação, quando necessária, e proteção solar. Os sabonetes devem ser suaves, de preferência syndets ou líquidos neutros, e a face deve ser lavada apenas duas vezes ao dia”, orienta.

A proteção solar é outro cuidado essencial desde a infância. Para as crianças menores, Paola recomenda priorizar protetores solares físicos, minerais, à base de óxido de zinco e dióxido de titânio. A seleção dos produtos deve levar em conta a idade e as necessidades individuais, com acompanhamento profissional sempre que necessário.

Na adolescência, as mudanças hormonais podem aumentar a oleosidade da pele e favorecer o aparecimento da acne. Nessa etapa, a avaliação dermatológica permite identificar as necessidades específicas de cada paciente e evitar o uso de tratamentos desnecessários. Para a dermatologista Isabela Bastos, não há idade mínima para procurar um dermatologista, e o acompanhamento anual ganha importância especial a partir do início da puberdade.

A tendência também se reflete no mercado de beleza e cuidados pessoais. No Grupo DI, que reúne a Drogaria Iguatemi e a Discover, a seleção de produtos inclui marcas voltadas a diferentes fases da infância e da adolescência. Entre elas estão a Good Mood by Alva, direcionada ao público adolescente, a Piny e a Booma, criada para cuidados infantis.

“O que vemos no varejo é que o autocuidado está chegando mais cedo e de uma maneira muito mais relacionada à descoberta e à expressão pessoal. Existe uma diferença importante entre oferecer um produto para uma criança e entender o que faz sentido para um adolescente que está começando a construir seus próprios hábitos. Por isso, nosso papel na Curadoria DI é olhar para esse movimento com atenção e selecionar marcas que tenham propostas coerentes com cada momento. A Good Mood by Alva, por exemplo, conversa diretamente com esse adolescente que está começando a cuidar da pele, enquanto marcas como Booma entram no dia a dia das crianças”, afirma a Global Brand Curator do Grupo DI, Karina Diniz.

Diante da popularização do skincare entre os mais jovens, o desafio é incentivar uma relação saudável com a beleza sem transformar o autocuidado em uma fonte de pressão estética. Para as especialistas, uma rotina eficaz não depende de muitas etapas ou de uma grande quantidade de produtos, mas do respeito à idade, às características da pele e às necessidades individuais.