OUTUBRO ROSA

Só metade das mulheres do Nordeste já fez autoexame das mamas, aponta levantamento

Usa uma informação concreta e de fácil compreensão, com potencial para despertar curiosidade

Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:43

[Edicase]O autoexame ajuda a mulher a perceber possíveis alterações na mama (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Apenas 51% das mulheres do Nordeste já realizaram o autoexame das mamas por meio do toque. Esse é o menor percentual entre as regiões brasileiras, de acordo com a pesquisa ‘A saúde do brasileiro, hábitos de vida e uso de tecnologia em diagnósticos médicos', realizada pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. O levantamento ouviu 1.038 mulheres em uma amostra total de 2.015 pessoas em todo o país. A média nacional é de 62%, enquanto o Sul apresenta o maior índice, com 78%.

O resultado evidencia a necessidade de ampliar a conscientização sobre os cuidados com a saúde das mamas entre as mulheres nordestinas. Na região, 36% afirmam não conhecer as formas de prevenção ao câncer de mama, percentual superior à média nacional, de 29%.

Veja como fazer o autoexame de mama 1 de 8

A pesquisa também aponta uma relação entre o conhecimento sobre prevenção e a realização do autoexame. Em âmbito nacional, 80% das mulheres que dizem conhecer as formas de prevenção afirmam já ter realizado o procedimento, ante 30% daquelas que desconhecem essas medidas. O resultado indica que o acesso à informação pode contribuir para a adoção de práticas de cuidado com a saúde.

Em relação à mamografia, 49% das mulheres do Nordeste afirmam já ter realizado o exame. Já o percentual das que nunca recorreram a nenhum método de detecção precoce é de 32%. Os indicadores são ligeiramente melhores do que os registrados no Norte e no Centro-Oeste, onde os índices de realização da mamografia são de 46%, enquanto a proporção de mulheres que nunca utilizaram métodos de detecção precoce chega a 35%.

Durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, a orientação para as mulheres do Nordeste é observar o próprio corpo e procurar atendimento de saúde diante de qualquer alteração nas mamas. Embora o autoexame possa ajudar a identificar mudanças, ele não substitui os exames de rastreamento recomendados pelos profissionais de saúde.

A mamografia é uma das principais ferramentas para a detecção precoce da doença. A indicação e a periodicidade do exame devem seguir as recomendações de saúde vigentes e a avaliação individual de cada mulher.

A Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, entrevistou presencialmente 2.015 pessoas com 16 anos ou mais nas 27 Unidades da Federação (UFs). A amostra foi controlada por cotas de sexo, idade, população economicamente ativa (PEA), região e condição do município.