Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só metade das mulheres do Nordeste já fez autoexame das mamas, aponta levantamento

Usa uma informação concreta e de fácil compreensão, com potencial para despertar curiosidade

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:43

O autoexame ajuda a mulher a perceber possíveis alterações na mama (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
[Edicase]O autoexame ajuda a mulher a perceber possíveis alterações na mama (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Apenas 51% das mulheres do Nordeste já realizaram o autoexame das mamas por meio do toque. Esse é o menor percentual entre as regiões brasileiras, de acordo com a pesquisa ‘A saúde do brasileiro, hábitos de vida e uso de tecnologia em diagnósticos médicos', realizada pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. O levantamento ouviu 1.038 mulheres em uma amostra total de 2.015 pessoas em todo o país. A média nacional é de 62%, enquanto o Sul apresenta o maior índice, com 78%.

O resultado evidencia a necessidade de ampliar a conscientização sobre os cuidados com a saúde das mamas entre as mulheres nordestinas. Na região, 36% afirmam não conhecer as formas de prevenção ao câncer de mama, percentual superior à média nacional, de 29%.

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
Faça também movimentos circulares por Shuttherstock
Apalpe também os mamilos e direção as axilas  por Shuttherstock
Verifique se há algum tipo de caroço ou alteração, seja dolorosa ou não por Shuttherstock
Veja também se há alguma alteração na cor ou na textura da pele por Shuttherstock
Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
1 de 8
De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

A pesquisa também aponta uma relação entre o conhecimento sobre prevenção e a realização do autoexame. Em âmbito nacional, 80% das mulheres que dizem conhecer as formas de prevenção afirmam já ter realizado o procedimento, ante 30% daquelas que desconhecem essas medidas. O resultado indica que o acesso à informação pode contribuir para a adoção de práticas de cuidado com a saúde.

Em relação à mamografia, 49% das mulheres do Nordeste afirmam já ter realizado o exame. Já o percentual das que nunca recorreram a nenhum método de detecção precoce é de 32%. Os indicadores são ligeiramente melhores do que os registrados no Norte e no Centro-Oeste, onde os índices de realização da mamografia são de 46%, enquanto a proporção de mulheres que nunca utilizaram métodos de detecção precoce chega a 35%.

Durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, a orientação para as mulheres do Nordeste é observar o próprio corpo e procurar atendimento de saúde diante de qualquer alteração nas mamas. Embora o autoexame possa ajudar a identificar mudanças, ele não substitui os exames de rastreamento recomendados pelos profissionais de saúde.

A mamografia é uma das principais ferramentas para a detecção precoce da doença. A indicação e a periodicidade do exame devem seguir as recomendações de saúde vigentes e a avaliação individual de cada mulher.

A Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, entrevistou presencialmente 2.015 pessoas com 16 anos ou mais nas 27 Unidades da Federação (UFs). A amostra foi controlada por cotas de sexo, idade, população economicamente ativa (PEA), região e condição do município.

A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Após a coleta, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir possíveis distorções em relação ao plano amostral. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar entre 99% e 101%.

Mais recentes

Imagem - Kassio volta a derrubar canal 'Exército do Lula', faz exigência para retorno e diz que petista pode ser responsabilizado

Kassio volta a derrubar canal 'Exército do Lula', faz exigência para retorno e diz que petista pode ser responsabilizado
Imagem - Estudante de medicina é encontrado morto após acidente com jet ski na Bahia

Estudante de medicina é encontrado morto após acidente com jet ski na Bahia
Imagem - 'Voltar a me olhar no espelho': paciente celebra reconstrução mamária após decisão judicial na Bahia

'Voltar a me olhar no espelho': paciente celebra reconstrução mamária após decisão judicial na Bahia