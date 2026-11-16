PREVENÇÃO

Sorotipo 3 da dengue avança no Brasil e acende alerta às vésperas do verão; entenda por que uma nova infecção pode ser mais perigosa

Infectologistas explicam o fenômeno que pode agravar a doença, os sinais de alerta e os cuidados para evitar complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:00

Sorotipo 3 da dengue avança no Brasil e acende alerta às vésperas do verão; entenda por que uma nova infecção pode ser mais perigosa Crédito: (Foto: Pexels)

Quem já teve dengue pode apresentar maior risco de desenvolver formas graves da doença em uma nova infecção por um sorotipo diferente do vírus. O fenômeno, conhecido como Aumento Dependente de Anticorpos (ADE, na sigla em inglês), ajuda a explicar por que uma segunda infecção pode evoluir com mais complicações em determinadas circunstâncias.

O alerta ganha importância com a proximidade do Dia Nacional de Combate à Dengue, em 21 de novembro, e do verão, período que costuma favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A mudança na circulação dos sorotipos também preocupa especialistas, especialmente diante do avanço do tipo 3 no Brasil.

Saiba mais sobre nova vacinação da dengue no Brasil 1 de 5

O vírus da dengue possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Após uma infecção, o organismo desenvolve proteção duradoura contra aquele tipo específico, mas continua suscetível aos outros três. “Quem contrai um deles desenvolve proteção duradoura contra aquele mesmo tipo, mas continua suscetível aos demais”, explica Carla Kobayashi, infectologista do Sírio-Libanês.

Por que uma segunda infecção pode ser mais grave?

O ADE é um mecanismo em que anticorpos produzidos durante uma infecção anterior reconhecem um sorotipo diferente, mas não conseguem neutralizá-lo de maneira eficaz. Em determinadas condições, esses anticorpos podem facilitar a entrada do vírus nas células de defesa, favorecendo sua replicação.

Esse processo pode intensificar a resposta inflamatória do organismo e aumentar o risco de complicações. Isso não significa, porém, que toda segunda infecção será grave: a evolução depende de diferentes fatores, incluindo o sorotipo envolvido e as características do paciente.

Avanço do sorotipo 3 aumenta preocupação

O Brasil registrou mais de 374 mil casos de dengue e 371 mortes entre janeiro e outubro de 2026, segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS). Em 2025, foram contabilizados 1.841 óbitos, número 70,6% menor que as 6.270 mortes registradas em 2024, ano marcado por uma epidemia histórica.

Apesar da redução em relação ao ano anterior, a circulação dos diferentes sorotipos exige atenção. Um dos principais motivos de preocupação é o avanço do DENV-3, que permaneceu pouco frequente no país durante anos. De acordo com o monitoramento do ITpS, a participação desse sorotipo entre os casos analisados passou de pelo menos 14% em 2025 para 30% em 2026.

“A dengue é uma doença endêmica no Brasil, então uma parcela considerável dos brasileiros já foi exposta aos tipos 1 e 2, desenvolvendo uma resposta imunológica. Mas não é o caso do tipo 3, por isso, os cuidados preventivos este ano precisam ser redobrados com a maior presença desse sorotipo”, alerta Carla Kobayashi.

Vacina contra dengue: quem pode tomar?

A vacinação é recomendada tanto para quem já teve dengue quanto para quem nunca foi infectado, respeitadas as indicações e contraindicações. A Qdenga é aprovada no Brasil para pessoas de 4 a 60 anos e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus. O esquema prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina está disponível na rede privada e no Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme a estratégia do Ministério da Saúde.

A vacina é contraindicada para gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas com o sistema imunológico comprometido, como aquelas que utilizam medicamentos imunossupressores.

Dengue grave: quais são os sinais de alerta?

A dengue grave pode provocar hemorragias, perda de líquidos dos vasos sanguíneos, queda acentuada da pressão arterial e comprometimento de órgãos como fígado, coração e cérebro. Nos casos mais críticos, o paciente pode entrar em choque circulatório, situação que oferece risco de morte.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 35.749 casos de dengue grave ou com sinais de alarme em 2025. Um dos momentos que exigem maior atenção ocorre quando a febre começa a diminuir, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Apesar da impressão de melhora, essa fase pode marcar o início do agravamento da doença.

“Entre os sinais de alerta estão dor abdominal intensa, sangramentos, queda da pressão arterial, vômitos persistentes, redução do volume urinário e rebaixamento do nível de consciência. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico o mais rápido possível, pois o tratamento exige internação hospitalar”, afirma Alexandre Cunha, coordenador do Serviço de Infectologia do Sírio-Libanês em Brasília.

Como não existe um medicamento específico para eliminar o vírus da dengue, o tratamento busca estabilizar o paciente e evitar complicações. Nos quadros graves, pode ser necessária a reposição de líquidos por via intravenosa, além do monitoramento da pressão arterial, da produção de urina e dos resultados de exames de sangue.

Em situações de hemorragia importante, também podem ser necessárias transfusões de sangue e medidas de suporte aos órgãos comprometidos. O diagnóstico precoce e o atendimento médico imediato são fundamentais para reduzir o risco de morte.

Quais medicamentos devem ser evitados?

Na suspeita de dengue, a automedicação deve ser evitada. Alguns medicamentos podem aumentar o risco de sangramentos e agravar o quadro, entre eles a aspirina (ácido acetilsalicílico) e anti-inflamatórios como ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida. Para aliviar febre e dores, paracetamol e dipirona podem ser utilizados, desde que com orientação médica e nas doses recomendadas.

Pessoas que fazem uso contínuo de aspirina ou anticoagulantes não devem interromper o tratamento por conta própria. A recomendação é procurar avaliação médica para definir a conduta mais segura.

Dengue: 5 mitos e verdades sobre a doença

1. “A dengue passa de uma pessoa para outra pelo contato”.

Mito. A dengue não é transmitida por abraços, beijos ou compartilhamento de objetos. A principal forma de transmissão ocorre pela picada de uma fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada pelo vírus.



2. “Basta esvaziar os recipientes para eliminar os ovos do mosquito”.

Mito. Os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver por mais de um ano em ambientes secos. Por isso, além de retirar a água acumulada, é importante esfregar as paredes dos recipientes com água, sabão e uma escova ou esponja para remover os ovos que ficam aderidos às superfícies.



3. “Tomar vitamina B ou comer alho ajuda a afastar o mosquito”.

Mito. Não há comprovação científica de que o consumo desses alimentos ou suplementos ofereça proteção eficaz contra as picadas do mosquito.



4. “Quem mora em apartamento alto não precisa se preocupar com a dengue”.

Mito. O mosquito pode chegar aos andares superiores por escadas, elevadores ou correntes de ar. Apartamentos também podem ter criadouros, especialmente em varandas, vasos de plantas e áreas de serviço.

