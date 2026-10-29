HÁBITOS SAUDÁVEIS

Sua alimentação pode influenciar o risco de câncer de mama? Veja o que priorizar

Frutas vermelhas, sementes e alimentos naturais fornecem nutrientes importantes, mas a prevenção também depende de outros hábitos saudáveis e do acompanhamento médico

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Sua alimentação pode influenciar o risco de câncer de mama? Veja o que priorizar Crédito: Imagem gerada pela IA

Frutas coloridas, castanhas e sementes podem ter mais espaço no prato do que você imagina. Durante o Outubro Rosa, o debate sobre a saúde das mamas também chama atenção para os hábitos cotidianos, incluindo a alimentação. Embora nenhum alimento seja capaz de impedir o câncer de mama sozinho, escolhas alimentares equilibradas podem contribuir para a manutenção de um peso saudável e ajudar a reduzir fatores associados ao risco da doença.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e outros fatores relacionados ao estilo de vida podem influenciar o risco de desenvolver câncer de mama. “Uma boa dieta pode contribuir para a prevenção do câncer de mama, principalmente quando está associada à manutenção de um peso saudável e a outros hábitos de vida. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes e oleaginosas fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos que participam de diferentes processos do organismo”, explica Priscila Gomes, nutricionista da Mundo Verde.

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Mas o que vale incluir na alimentação? Alguns grupos fornecem antioxidantes, fibras e gorduras insaturadas, nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Conheça três opções que podem fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada.

1. Frutas vermelhas: cor e nutrientes no prato

Morango, amora, framboesa, cereja e jabuticaba são fontes de antocianinas, compostos responsáveis pela coloração de muitas dessas frutas e que apresentam ação antioxidante. Eles ajudam a combater os radicais livres, moléculas que podem provocar danos às células.

As frutas vermelhas também fornecem vitaminas e fibras e contribuem para a variedade da alimentação. Seu consumo, porém, não deve ser entendido como uma forma isolada de prevenir o câncer de mama.



2. Sementes e oleaginosas: pequenas porções, diferentes nutrientes

Castanha-do-Pará, castanha-de-caju, amêndoas e nozes fornecem vitamina E, gorduras insaturadas e outros nutrientes. A vitamina E tem ação antioxidante, enquanto o selênio, presente na castanha-do-Pará, participa do funcionamento de enzimas envolvidas na proteção das células contra danos oxidativos.

Chia e linhaça também podem integrar o cardápio. Elas são fontes de fibras e gorduras, incluindo ômega-3, e ajudam a ampliar a variedade nutricional das refeições.



3. Alimentos in natura: a base de uma alimentação equilibrada

Frutas, verduras, legumes, feijão e cereais integrais oferecem fibras, vitaminas, minerais e outros compostos importantes para o organismo.

Priorizar esses alimentos e reduzir o consumo frequente de ultraprocessados ajuda a compor uma alimentação equilibrada. Embutidos, salgadinhos, biscoitos recheados e refeições prontas podem conter quantidades elevadas de sódio, açúcares e gorduras, dependendo da composição.

Por isso, vale observar os rótulos e dar preferência a alimentos in natura ou minimamente processados sempre que possível, sem atribuir a um ingrediente específico a capacidade de evitar uma doença complexa.



Alimentação é parte dos cuidados com a saúde das mamas

Além das escolhas alimentares, manter uma rotina ativa, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cuidar do peso são medidas relacionadas à redução de fatores de risco. O acompanhamento médico e a realização dos exames recomendados também são importantes para a saúde das mamas.