Sua alimentação pode influenciar o risco de câncer de mama? Veja o que priorizar

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30
Frutas coloridas, castanhas e sementes podem ter mais espaço no prato do que você imagina. Durante o Outubro Rosa, o debate sobre a saúde das mamas também chama atenção para os hábitos cotidianos, incluindo a alimentação. Embora nenhum alimento seja capaz de impedir o câncer de mama sozinho, escolhas alimentares equilibradas podem contribuir para a manutenção de um peso saudável e ajudar a reduzir fatores associados ao risco da doença.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e outros fatores relacionados ao estilo de vida podem influenciar o risco de desenvolver câncer de mama. “Uma boa dieta pode contribuir para a prevenção do câncer de mama, principalmente quando está associada à manutenção de um peso saudável e a outros hábitos de vida. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes e oleaginosas fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos que participam de diferentes processos do organismo”, explica Priscila Gomes, nutricionista da Mundo Verde.
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Mas o que vale incluir na alimentação? Alguns grupos fornecem antioxidantes, fibras e gorduras insaturadas, nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.
Conheça três opções que podem fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada.
Alimentação é parte dos cuidados com a saúde das mamas
Além das escolhas alimentares, manter uma rotina ativa, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cuidar do peso são medidas relacionadas à redução de fatores de risco. O acompanhamento médico e a realização dos exames recomendados também são importantes para a saúde das mamas.
Identificar alterações precocemente pode fazer diferença no diagnóstico e no tratamento. A prevenção, portanto, não depende de um alimento específico, mas de um conjunto de hábitos e cuidados ao longo da vida.