Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suor emocional e suor físico: por que o corpo transpira até sem fazer calor?

Ansiedade, medo e situações de tensão podem provocar o chamado suor frio; endocrinologista explica como os dois tipos de transpiração funcionam e quais são suas diferenças

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14:50

Suor emocional e suor físico: por que o corpo transpira até sem fazer calor?
Suor emocional e suor físico: por que o corpo transpira até sem fazer calor? Crédito: Imagem gerada pela IA

Você já percebeu que começa a suar antes de uma apresentação, durante uma situação de nervosismo ou em um momento de ansiedade, mesmo quando a temperatura está agradável? Isso acontece porque a transpiração não está relacionada apenas ao calor ou à prática de exercícios físicos. O organismo também produz o chamado suor emocional, uma reação do sistema nervoso diante de situações de tensão e estresse.

Embora os dois tipos de transpiração tenham mecanismos diferentes, ambos fazem parte das respostas naturais do corpo. A endocrinologista Renata Bussuan, coordenadora da pós-graduação em endocrinologia da Afya, explica que compreender essas diferenças ajuda a entender por que o organismo transpira em situações tão distintas.

Desidratação e golpes de calor

O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por
Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso por (BANCO DE IMAGENS)
Beber água é fundamental por Imagem: puhhha | Shutterstock
Água é fundamental por Freepik
Beba água mesmo sem sede por Banco de imagens
Água é fundamental por Imagem: Cozine | Shutterstock
É importante ter sempre uma garrafa de água por perto por Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock
A água é essencial para o equilíbrio do organismo por Imagem: fizkes | Shutterstock
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa por Shutterstock
Água é fundamental por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação por Imagem: theshots.co | Shutterstock
Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 13
O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por

O que é o suor emocional?

Também conhecido como suor frio, o suor emocional não depende necessariamente do aumento da temperatura corporal ou da realização de atividades físicas. Ele está relacionado à ativação do sistema nervoso em momentos de ansiedade, medo, nervosismo e tensão.

Nessas situações, a liberação de adrenalina pode provocar transpiração repentina como parte da resposta de alerta do organismo, que prepara o corpo para reagir a situações que exigem atenção e rapidez. Esse tipo de reação também aparece em situações cotidianas que provocam pressão, insegurança e estresse, podendo fazer parte da rotina de muitas mulheres.

Por que o corpo produz suor físico?

Diferentemente do emocional, o suor físico está diretamente relacionado à regulação da temperatura corporal. Quando praticamos exercícios ou permanecemos em ambientes quentes, a temperatura do organismo aumenta e a transpiração ajuda a resfriar a pele. Esse mecanismo permite dissipar o calor e manter a temperatura corporal dentro de limites seguros. Sem essa regulação, o organismo ficaria mais suscetível ao superaquecimento e a problemas como a exaustão pelo calor.

Segundo Renata, os dois tipos de transpiração também envolvem diferenças na atuação das glândulas sudoríparas. “Enquanto o suor físico é produzido principalmente pelas glândulas écrinas, espalhadas por quase toda a pele e responsáveis por ajudar a regular a temperatura corporal, o suor emocional está ligado à resposta do sistema nervoso a situações de tensão e emoção. Nesses momentos, além das écrinas, as glândulas apócrinas também podem ser ativadas. Essa resposta prepara o organismo para reagir a situações que exigem atenção e rapidez”, explica a endocrinologista.

Como controlar o suor e o odor?

Antitranspirantes podem ajudar a controlar a transpiração e o odor, independentemente do estímulo que desencadeia o suor. A eficácia do produto também depende da forma de aplicação. A orientação para os produtos aerossóis é aplicar sobre a pele limpa e completamente seca, mantendo uma distância mínima de 15 centímetros da axila. A embalagem deve ser agitada antes do uso, e a aplicação deve ser curta e contínua, por aproximadamente dois segundos em cada axila.

Mais recentes

Imagem - Vai fazer o Enem 2026? Veja três estratégias para acertar mais questões de Linguagens

Vai fazer o Enem 2026? Veja três estratégias para acertar mais questões de Linguagens
Imagem - Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória

Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória
Imagem - Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro

Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro