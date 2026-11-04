CORPO HUMANO

Suor emocional e suor físico: por que o corpo transpira até sem fazer calor?

Ansiedade, medo e situações de tensão podem provocar o chamado suor frio; endocrinologista explica como os dois tipos de transpiração funcionam e quais são suas diferenças

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14:50

Suor emocional e suor físico: por que o corpo transpira até sem fazer calor? Crédito: Imagem gerada pela IA

Você já percebeu que começa a suar antes de uma apresentação, durante uma situação de nervosismo ou em um momento de ansiedade, mesmo quando a temperatura está agradável? Isso acontece porque a transpiração não está relacionada apenas ao calor ou à prática de exercícios físicos. O organismo também produz o chamado suor emocional, uma reação do sistema nervoso diante de situações de tensão e estresse.

Embora os dois tipos de transpiração tenham mecanismos diferentes, ambos fazem parte das respostas naturais do corpo. A endocrinologista Renata Bussuan, coordenadora da pós-graduação em endocrinologia da Afya, explica que compreender essas diferenças ajuda a entender por que o organismo transpira em situações tão distintas.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

O que é o suor emocional?

Também conhecido como suor frio, o suor emocional não depende necessariamente do aumento da temperatura corporal ou da realização de atividades físicas. Ele está relacionado à ativação do sistema nervoso em momentos de ansiedade, medo, nervosismo e tensão.

Nessas situações, a liberação de adrenalina pode provocar transpiração repentina como parte da resposta de alerta do organismo, que prepara o corpo para reagir a situações que exigem atenção e rapidez. Esse tipo de reação também aparece em situações cotidianas que provocam pressão, insegurança e estresse, podendo fazer parte da rotina de muitas mulheres.

Por que o corpo produz suor físico?

Diferentemente do emocional, o suor físico está diretamente relacionado à regulação da temperatura corporal. Quando praticamos exercícios ou permanecemos em ambientes quentes, a temperatura do organismo aumenta e a transpiração ajuda a resfriar a pele. Esse mecanismo permite dissipar o calor e manter a temperatura corporal dentro de limites seguros. Sem essa regulação, o organismo ficaria mais suscetível ao superaquecimento e a problemas como a exaustão pelo calor.

Segundo Renata, os dois tipos de transpiração também envolvem diferenças na atuação das glândulas sudoríparas. “Enquanto o suor físico é produzido principalmente pelas glândulas écrinas, espalhadas por quase toda a pele e responsáveis por ajudar a regular a temperatura corporal, o suor emocional está ligado à resposta do sistema nervoso a situações de tensão e emoção. Nesses momentos, além das écrinas, as glândulas apócrinas também podem ser ativadas. Essa resposta prepara o organismo para reagir a situações que exigem atenção e rapidez”, explica a endocrinologista.

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