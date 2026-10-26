DIAGNÓSTICO

Suor excessivo pode afetar tarefas simples e, em casos específicos, exigir cirurgia

Hiperidrose atinge de 2% a 3% da população, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia; procedimento é indicado quando outros tratamentos não funcionam ou não são bem tolerados

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:44

Suor excessivo pode afetar tarefas simples e, em casos específicos, exigir cirurgia Crédito: Imagem gerada pela IA

Escrever, usar o celular, apertar a mão de alguém ou escolher uma roupa podem se tornar desafios para quem convive com suor excessivo. Quando a transpiração ocorre de forma intensa, mesmo sem necessidade de regular a temperatura corporal, pode ser sinal de hiperidrose, condição que interfere na rotina, nas relações sociais e na autoestima.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a hiperidrose afeta de 2% a 3% da população. Apesar do impacto na qualidade de vida, menos de 40% das pessoas com a condição procuram atendimento médico. O suor é um mecanismo natural do organismo para controlar a temperatura corporal. Na hiperidrose, porém, a transpiração acontece em excesso, mesmo quando o corpo não precisa se resfriar. As regiões mais afetadas costumam ser mãos, pés, axilas e rosto, e os sintomas podem começar ainda na infância ou na adolescência.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

A persistência do quadro por pelo menos seis meses é um dos critérios considerados na avaliação clínica, junto a fatores como histórico familiar e frequência dos episódios. Esse tempo, isoladamente, não confirma o diagnóstico. Já a transpiração que começa de forma repentina, atinge o corpo inteiro ou ocorre durante a noite, principalmente quando acompanhada de febre, perda de peso ou palpitações, precisa ser investigada para identificar possíveis causas secundárias.

Além do desconforto físico, a condição pode afetar diferentes aspectos da vida. “O suor excessivo causa desconforto, vergonha, piora de quadros de ansiedade e dificuldades nos relacionamentos e nas atividades do trabalho ou da escola”, afirma Liu Estradioto, cirurgião torácico do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba (PR).

Quando a cirurgia pode ser indicada

O tratamento depende da intensidade da transpiração e das regiões afetadas. Entre as alternativas estão antitranspirantes específicos, medicamentos orais e aplicações de toxina botulínica. “ A resposta varia de acordo com o paciente e a região afetada. Quando essas alternativas não apresentam resultados satisfatórios ou não são bem toleradas, a cirurgia pode ser considerada”, explica Estradioto.

Uma das opções é a simpatectomia torácica por videotoracoscopia, procedimento minimamente invasivo que interrompe a atividade de parte da cadeia simpática, conjunto de nervos envolvido no controle da transpiração. A técnica é mais consolidada para casos de hiperidrose nas mãos e nas axilas.

A indicação é individualizada e leva em conta as regiões afetadas, os tratamentos já realizados e os riscos envolvidos. Segundo Leonardo Roeder, também cirurgião torácico do hospital, a melhora nas mãos costuma ser percebida logo após o procedimento. “Estudos mostram melhora significativa da qualidade de vida na maioria dos pacientes bem indicados”, afirma.

Antes de considerar a cirurgia, é necessário investigar se o suor excessivo está relacionado a outras condições, como alterações hormonais, infecções ou uso de medicamentos. Quando há uma causa secundária, o tratamento deve priorizar o problema de origem. O histórico de cirurgias torácicas e outros fatores individuais também entram na avaliação.

Como funciona o procedimento e quais são os riscos

A simpatectomia é realizada sob anestesia geral, por meio de pequenas incisões no tórax e com o auxílio de uma microcâmera. Durante a cirurgia, o médico interrompe a atividade de parte da cadeia simpática para reduzir a transpiração nas regiões tratadas. A retomada das atividades cotidianas costuma ocorrer entre cinco e sete dias após o procedimento. Para exercícios físicos, a liberação geralmente acontece entre 15 dias e três semanas, conforme a recuperação e a orientação médica.

Um dos principais efeitos adversos que precisam ser discutidos antes da cirurgia é a hiperidrose compensatória. Nesse quadro, a transpiração aumenta em outras partes do corpo, como costas, abdômen e coxas. Idade mais avançada e índice de massa corporal (IMC) elevado estão associados a uma maior incidência desse efeito.