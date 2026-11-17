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Thais Borges
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:42
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta terça-feira (17), a venda de suplementos alimentares que apresentaram irregularidades. A medida determina o recolhimento dos produtos e proíbe a fabricação, importação, distribuição, venda, propaganda e uso dos itens.
Entre os produtos suspensos está o Suplemento Alimentar Líquido Melatonina Spray-Norvy, fabricado pela empresa Norvy Saúde Ltda. Segundo a Anvisa, o produto utiliza melatonina por via sublingual, forma de administração que não teve sua segurança avaliada e não é autorizada no Brasil.
Venda de suplementos alimentares irregulares é suspensa pela Anvisa
A agência também identificou alegações não aprovadas na divulgação comercial do suplemento, como "Ação mais rápida na hora de dormir" e "Sono mais rápido".
A resolução publicada pelo órgão também determinou a suspensão de todos os suplementos fabricados pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia Ltda. A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada pela Vigilância Sanitária de Goiânia (GO), que identificou falhas graves no processo de fabricação.
De acordo com o relatório da inspeção, foram constatados problemas no armazenamento de matérias-primas, incluindo produtos com prazo de validade vencido, ausência de controle de qualidade e condições inadequadas de higiene. Também foram identificadas falhas estruturais, fluxo cruzado nas instalações e problemas na potabilidade da água utilizada pela empresa.
Documentação insuficiente
A Anvisa também suspendeu dois produtos fabricados pela Morbach Nutri Complementos Alimentares Ltda.: o Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri Bluwey e o Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri AN-T.
Segundo a agência, as notificações dos produtos foram canceladas porque a documentação apresentada não comprovou o atendimento aos requisitos da legislação sanitária, especialmente em relação à composição, qualidade, segurança e estabilidade dos suplementos.
A análise também identificou a presença de ingredientes não autorizados para uso em suplementos alimentares como coadjuvantes de tecnologia, além do descumprimento do limite mínimo de cálcio estabelecido pela regulamentação.