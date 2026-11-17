IRREGULARIDADES

Suplementos de melatonina e outros produtos têm venda suspensa pela Anvisa

Agência identificou irregularidades na composição, na fabricação e na divulgação dos produtos

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:42

Venda de suplementos alimentares irregulares é suspensa pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta terça-feira (17), a venda de suplementos alimentares que apresentaram irregularidades. A medida determina o recolhimento dos produtos e proíbe a fabricação, importação, distribuição, venda, propaganda e uso dos itens.

Entre os produtos suspensos está o Suplemento Alimentar Líquido Melatonina Spray-Norvy, fabricado pela empresa Norvy Saúde Ltda. Segundo a Anvisa, o produto utiliza melatonina por via sublingual, forma de administração que não teve sua segurança avaliada e não é autorizada no Brasil.

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A agência também identificou alegações não aprovadas na divulgação comercial do suplemento, como "Ação mais rápida na hora de dormir" e "Sono mais rápido".

A resolução publicada pelo órgão também determinou a suspensão de todos os suplementos fabricados pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia Ltda. A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada pela Vigilância Sanitária de Goiânia (GO), que identificou falhas graves no processo de fabricação.

De acordo com o relatório da inspeção, foram constatados problemas no armazenamento de matérias-primas, incluindo produtos com prazo de validade vencido, ausência de controle de qualidade e condições inadequadas de higiene. Também foram identificadas falhas estruturais, fluxo cruzado nas instalações e problemas na potabilidade da água utilizada pela empresa.

Documentação insuficiente

A Anvisa também suspendeu dois produtos fabricados pela Morbach Nutri Complementos Alimentares Ltda.: o Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri Bluwey e o Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri AN-T.

Segundo a agência, as notificações dos produtos foram canceladas porque a documentação apresentada não comprovou o atendimento aos requisitos da legislação sanitária, especialmente em relação à composição, qualidade, segurança e estabilidade dos suplementos.