PREVENÇÃO

SUS começa a substituir exame preventivo por teste capaz de identificar HPV antes de alterações no colo do útero; saiba mais

Novo teste de DNA-HPV já está disponível em 26 unidades da Federação e pode ampliar para cinco anos o intervalo entre exames quando o resultado é negativo

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:30

SUS começa a substituir exame preventivo por teste capaz de identificar HPV antes de alterações no colo do útero; saiba mais Crédito: Imagem gerada pela IA

Durante décadas, o exame Papanicolau foi a principal ferramenta de prevenção do câncer do colo do útero no Brasil. Agora, o Sistema Único de Saúde (SUS) começa a adotar uma tecnologia que promete identificar o risco da doença antes mesmo do aparecimento de alterações nas células: o teste de DNA-HPV.

Diferentemente do preventivo convencional, que procura alterações celulares, o novo exame identifica o material genético de tipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV), associado ao desenvolvimento desse tipo de câncer. A proposta é reconhecer mais cedo as pessoas que precisam de acompanhamento e oferecer maior segurança quando o resultado é negativo.

Para que serve a vacina contra HPV? 1 de 5

Segundo a ginecologista Bruna Paschoalim, especialista em estética íntima feminina, a principal diferença está na possibilidade de identificar o risco antes do surgimento das lesões. “O DNA-HPV procura o principal fator relacionado ao câncer do colo do útero antes do surgimento das lesões. Isso permite identificar quem precisa de acompanhamento mais próximo e, ao mesmo tempo, oferece mais segurança para quem recebe um resultado não detectável”, explica.

Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim de outubro apontou que o exame já estava disponível em 26 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal. O Espírito Santo era a única unidade que ainda não havia iniciado a oferta. Entre 2025 e 2026, foram coletadas 153 mil amostras. Das 93 mil processadas ao longo de 2026, 9.904 apresentaram resultado detectável para HPV de alto risco.

Quem pode fazer o novo exame pelo SUS?

O público indicado para o rastreamento permanece o mesmo: mulheres e outras pessoas com colo do útero, entre 25 e 64 anos, que já iniciaram a vida sexual. A coleta é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de maneira semelhante à do Papanicolau. O protocolo também prevê a possibilidade de autocoleta em situações específicas, desde que exista orientação de um profissional de saúde.

A implantação está ocorrendo gradualmente, de acordo com a organização da rede de atendimento de cada município. Por isso, a disponibilidade do teste pode variar entre as cidades.

Intervalo entre exames pode chegar a cinco anos

Uma das principais mudanças proporcionadas pelo teste de DNA-HPV é o intervalo entre as avaliações. Quando o resultado não detecta o vírus, a recomendação é repetir o exame depois de cinco anos. No modelo tradicional baseado no Papanicolau, o intervalo habitual era de três anos, após dois resultados anuais consecutivos normais.

Já quando o teste identifica HPV de alto risco, o acompanhamento depende do tipo de vírus encontrado e dos exames complementares. A presença dos tipos 16 ou 18, associados a maior risco, indica a realização de colposcopia, exame que permite observar o colo do útero com ampliação.

Para os demais tipos oncogênicos, é realizada uma citologia reflexa na mesma amostra. O resultado dessa análise determina se a pessoa precisa ser encaminhada imediatamente para investigação ou se poderá repetir o teste em 12 meses. A médica Bruna Paschoalim ressalta que a detecção do vírus não significa, necessariamente, que a pessoa tenha câncer.

“Receber um resultado detectável costuma causar medo, mas a maioria das infecções por HPV regride espontaneamente e não evolui para câncer. O objetivo do protocolo é separar os casos que exigem investigação imediata daqueles que podem ser acompanhados com segurança”, afirma.

Estudo aponta identificação mais precoce da doença

A segunda parte das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero foi aprovada em 20 de outubro, publicada no dia 28 e divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 4 de novembro. O documento estabelece as orientações para avaliação, tratamento e acompanhamento de pessoas com resultado positivo para HPV oncogênico.

Na divulgação das diretrizes, o INCA também apresentou resultados de um estudo realizado em Indaiatuba, no interior de São Paulo, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A pesquisa identificou uma diferença na idade média de detecção do câncer conforme o método utilizado. No rastreamento com Papanicolau, a média foi de 49,3 anos. Com o teste molecular, caiu para 39,6 anos, uma antecipação de quase dez anos entre as participantes avaliadas.

Papanicolau deixa de ser utilizado?

Não. O exame tradicional continua sendo utilizado nas localidades onde o teste de DNA-HPV ainda não foi implantado. Além disso, a citologia pode fazer parte da investigação complementar quando o novo teste apresenta resultado detectável. Durante o período de transição, a recomendação é procurar a unidade de saúde do município para verificar qual método está disponível e seguir as orientações da equipe responsável pelo acompanhamento.

Também é importante não esperar pela data do próximo rastreamento diante de sintomas suspeitos. Sangramento durante ou depois da relação sexual, sangramento após a menopausa, corrimento com sangue ou odor desagradável e dor pélvica persistente precisam ser avaliados por um profissional de saúde.