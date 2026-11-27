MASCULINIDADE FRÁGIL

Tabu e preconceito ainda afastam homens dos exames preventivos; veja os riscos

Pesquisa aponta que 46% dos homens com mais de 40 anos só procuram atendimento médico quando apresentam sintomas; especialistas explicam como tabus e padrões de masculinidade afetam a prevenção

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:30

Tabu e preconceito ainda afastam homens dos exames preventivos; veja os riscos Crédito: Imagem gerada pela IA

O receio de demonstrar fragilidade, o constrangimento diante de exames preventivos e a ideia de que homens precisam suportar a dor em silêncio ainda afastam muitos brasileiros dos cuidados com a própria saúde. O comportamento, associado a padrões culturais de masculinidade e à chamada masculinidade frágil, pode atrasar diagnósticos e aumentar os riscos de doenças que poderiam ser identificadas precocemente.

O tema ganha destaque durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Segundo a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 77.920 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028. O tumor é o mais incidente entre os homens no país, excluindo o câncer de pele não melanoma.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Embora as chances de cura ultrapassem 90% quando o diagnóstico ocorre em estágio inicial, a resistência masculina à procura por atendimento médico continua sendo um desafio. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostra que 46% dos homens com mais de 40 anos só procuram um médico quando apresentam sintomas. Entre aqueles que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), o percentual chega a 58%. A pesquisa também aponta que apenas um terço dos entrevistados se considera muito preocupado com a própria saúde.

Por que tantos homens evitam ir ao médico?

Para Luciane Rabello, psicóloga e fundadora da TalentSphere People Solutions, a negligência com a saúde não é apenas resultado de descuido, mas também de uma construção social associada à chamada masculinidade frágil, que relaciona o autocuidado à fraqueza.

Segundo ela, muitos homens são ensinados desde a infância a esconder o sofrimento, suportar a dor e assumir uma postura de invulnerabilidade. Nesse contexto, procurar ajuda médica ou realizar exames preventivos, especialmente o toque retal, pode ser interpretado equivocadamente como uma ameaça à virilidade e à autonomia.

A especialista avalia que o medo de descobrir uma doença e o receio do julgamento de amigos, familiares e colegas de trabalho podem funcionar como barreiras para a prevenção. Muitas vezes, piadas e preconceitos relacionados aos exames são utilizados para disfarçar inseguranças. Para Luciane, é necessário mudar essa percepção e associar a coragem à responsabilidade com a própria vida e com as pessoas próximas.

Homens vivem menos e procuram menos os serviços de saúde

A resistência ao autocuidado também aparece nos indicadores de saúde. De acordo com a Tábua de Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens brasileiros vivem, em média, 6,6 anos a menos que as mulheres. A expectativa de vida é de 73,3 anos para eles e 79,9 anos para elas.

A diferença também é observada na procura pela Atenção Primária à Saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até setembro de 2026, cerca de 33 milhões de homens foram atendidos nessa modalidade, menos da metade dos 86 milhões de atendimentos registrados entre mulheres no mesmo período.

Para especialistas, o Novembro Azul deve servir como ponto de partida para uma atenção mais ampla à saúde masculina, que não se limite à prevenção do câncer de próstata. O cuidado também envolve o controle de doenças cardiovasculares, apontadas como a principal causa de morte entre homens no país, além de atividade física, alimentação equilibrada e atenção à saúde mental.

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