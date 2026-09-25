COMPORTAMENTO

TDAH pode atrapalhar a ereção? Veja como o excesso de estímulos pode afetar o sexo

Excesso de estímulos e pensamentos podem tirar o homem do momento e aumentar a ansiedade; especialista explica como reduzir as distrações

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:18

TDAH pode atrapalhar a ereção? Veja como o excesso de estímulos pode afetar o sexo Crédito: Shutterstock

Perder a ereção durante o sexo nem sempre está relacionado à falta de desejo ou atração pela parceira. Para homens com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), o excesso de estímulos externos e de pensamentos pode competir com a atenção necessária para a experiência sexual e interferir na excitação.

Segundo Lucimar Ghelfi, psicóloga, psicoterapeuta sexual e cofundadora da Lucy, empresa especializada em terapia cognitivo-comportamental para saúde sexual masculina, o homem pode estar interessado e atraído, mas ter a atenção desviada por situações aparentemente pequenas.

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“Um homem pode estar com desejo, atraído pela parceira e ainda assim ter a atenção desviada por uma série de estímulos. Ele começa a pensar no trabalho, percebe um barulho, sente calor ou frio, lembra de alguma situação e, quando olha, já saiu daquele momento”, explica.

A especialista destaca que o TDAH não representa simplesmente uma “falta de atenção”. A dificuldade também está na regulação e no direcionamento da atenção, o que pode fazer com que estímulos externos e pensamentos aleatórios disputem espaço com os estímulos eróticos durante a relação.

Ansiedade pode aumentar a dificuldade

Além das distrações, a preocupação com o próprio desempenho pode criar outro obstáculo. Pensamentos como “será que vou conseguir manter a ereção?” ou “vou broxar?” direcionam a atenção para o desempenho, em vez das sensações e da experiência sexual. Esse ciclo pode aumentar a ansiedade e tornar ainda mais difícil permanecer concentrado no momento. Por isso, uma das estratégias apontadas pela especialista é diminuir estímulos desnecessários antes e durante a relação.

O objetivo não é criar um ambiente perfeito, mas reduzir elementos que possam tirar a atenção. Temperatura, iluminação, sons, cheiros e o uso do celular são alguns dos fatores que podem ser ajustados.

Ambiente também pode influenciar

Manter o quarto em uma temperatura confortável pode evitar que o frio ou o calor se transformem em fontes adicionais de distração. A iluminação também pode ser adaptada, dando preferência a uma luz indireta e mais quente em vez de uma iluminação muito forte ou desconfortável.

O som é outro ponto. Uma música ambiente pode ajudar a abafar ruídos externos, desde que não provoque associações ou distrações. Aromas muito fortes, como incensos, velas aromáticas e perfumes de ambiente, também podem competir com outros estímulos. Já o celular merece atenção especial. Deixá-lo fora do quarto, desativar as notificações e evitar a rolagem de conteúdos antes da relação são medidas que podem reduzir a quantidade de informações disputando a atenção.

Transição antes do sexo pode ajudar

Para Lucimar, um dos momentos mais importantes acontece antes mesmo da relação sexual. Isso porque o cérebro pode precisar de um período de transição entre uma atividade cheia de demandas e o momento de intimidade. “O cérebro precisa de um período de transição. Se o homem sai de uma reunião, responde mensagens, resolve problemas e imediatamente vai para a relação sexual, é mais difícil desligar essa sequência de pensamentos”, explica.

Nesse sentido, reservar 20 a 30 minutos para desacelerar pode ajudar. Um banho morno, exercícios de respiração, uma conversa tranquila ou simplesmente alguns minutos longe do celular estão entre as estratégias sugeridas para reduzir a sobrecarga de estímulos e facilitar a concentração no momento.