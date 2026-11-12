BEM-ESTAR

Telas, ansiedade e noites mal dormidas: o preço de estar conectado o tempo todo

Pesquisa nacional mostra que um em cada três entrevistados dormiu menos do que gostaria por causa das telas; jovens são os mais afetados, e o uso excessivo das redes também aparece associado à tristeza e à comparação com outras pessoas

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:20

Telas, ansiedade e noites mal dormidas: o preço de estar conectado o tempo todo Crédito: Imagem gerada pela IA

Levantamento nacional mostra que 34,2% dos entrevistados perderam horas de sono por causa do celular e de outros dispositivos várias vezes por semana ou quase todos os dias. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o impacto é ainda maior. O celular já faz parte dos primeiros e dos últimos momentos do dia de muitos brasileiros. Metade dos entrevistados em uma pesquisa nacional consulta o aparelho sempre ou quase sempre nos primeiros 15 minutos após acordar. À noite, 54,7% mantêm o hábito de olhar o dispositivo na última meia hora antes de dormir.

A presença constante das telas também tem consequências para o descanso: 34,2% dos participantes afirmaram ter dormido menos do que gostariam por causa desses dispositivos várias vezes por semana ou quase todos os dias no mês anterior ao levantamento.

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O problema é mais frequente entre os jovens. Na faixa dos 18 aos 24 anos, 26,2% relataram perder o sono por causa das telas quase diariamente. Entre os entrevistados com 45 anos ou mais, o índice foi de 12,1%. Considerando todas as idades, a proporção foi de 16,9%.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela pesquisadora da felicidade Renata Rivetti em parceria com o Instituto IDEIA. O levantamento ouviu 1.542 adultos de todas as regiões brasileiras entre os dias 2 e 4 de outubro de 2026. O estudo investigou como os hábitos digitais, as redes sociais e a inteligência artificial se relacionam com o sono, as emoções, o trabalho e os vínculos pessoais.

Segundo Renata, a proposta foi analisar a presença da tecnologia em dimensões consideradas fundamentais para o bem-estar, como o descanso, as emoções e as relações humanas.

Tentativas de reduzir o uso do celular

Mais da metade dos entrevistados (53,5%) tentou diminuir o tempo dedicado ao celular ou às redes sociais no último ano. No entanto, apenas 26,2% do total conseguiram manter a mudança. Outros 13,9% reduziram o uso por algum tempo, mas voltaram aos hábitos anteriores. Já 13,4% tentaram diminuir o tempo de tela, mas não conseguiram. Há ainda 18,2% que não fizeram nenhuma tentativa, embora reconheçam que deveriam.

Entre as estratégias adotadas para proteger a atenção e o tempo, a mais comum foi desativar as notificações de alguns aplicativos, mencionada por 31,6%. Guardar o celular durante as refeições foi citado por 25,7%, enquanto 25,2% deixaram de seguir ou bloquearam perfis que lhes faziam mal.

Manter o aparelho fora do quarto durante a noite, uma medida que pode ajudar a reduzir a exposição às telas antes de dormir, foi relatada por apenas 10,8% dos participantes.

Redes sociais provocam tristeza e comparação

O impacto das plataformas digitais também aparece nas respostas sobre emoções. Entre os usuários de redes sociais, 61,8% afirmaram já ter sentido tristeza ou infelicidade ao consumir conteúdos nessas plataformas. O percentual sobe para 76% entre jovens de 18 a 24 anos. Nessa mesma faixa etária, 77,5% disseram já ter comparado a própria vida com a de outras pessoas a partir do que veem nas redes.

O tempo de conexão também chama a atenção: 42,9% dos usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens passam mais de quatro horas por dia nessas plataformas. Desse grupo, 23% ultrapassam seis horas diárias. O levantamento indica ainda que muitos participantes assumem uma posição mais passiva nas redes. Quase um terço (32,2%) afirma passar praticamente todo o tempo observando publicações de outras pessoas, sem interagir. Outros 29% dizem que costumam observar mais do que participar das conversas.

Inteligência artificial economiza tempo, mas aumenta cobranças

A inteligência artificial já está presente na rotina de 63,9% dos entrevistados, que afirmam utilizar essas ferramentas diariamente ou algumas vezes por semana. Entre os benefícios percebidos, aprender coisas novas foi mencionado por 65% dos participantes, enquanto 59,1% apontaram a economia de tempo no trabalho ou nos estudos. Os percentuais consideram respostas de concordância total ou parcial.

Por outro lado, a tecnologia também aparece associada a novas cobranças profissionais. Para 23,4% dos entrevistados, o tempo economizado com a inteligência artificial acabou se transformando em mais trabalho. Além disso, 33,4% percebem uma exigência de maior rapidez em razão do uso dessas ferramentas.

O receio de perder o emprego ou a renda para a inteligência artificial nos próximos cinco anos foi relatado por 32,6% dos participantes. Entre aqueles com ensino fundamental, o índice chega a 46,5%. A IA também começa a ocupar espaço nas conversas pessoais. Entre os usuários dessas ferramentas, 35,6% recorrem a elas pelo menos uma vez por semana para falar sobre emoções, pedir conselhos ou simplesmente conversar. Desse total, 19% fazem isso quase todos os dias.

Falta de apoio e busca por conversas com a IA

A pesquisa também investigou a disponibilidade de apoio nas relações pessoais. Entre todos os entrevistados, 19,9% disseram não ter parentes ou amigos com quem contar diante de um problema. A proporção chega a 30,2% nas classes D e E, enquanto na classe B é de 14,2%.

Embora o levantamento mostre que parte dos usuários recorre à inteligência artificial para conversar sobre questões emocionais, os dados não permitem afirmar que a falta de apoio humano seja a causa desse comportamento.

Maioria defende identificação de conteúdos feitos por IA

A capacidade de reconhecer materiais produzidos por inteligência artificial também foi abordada. Entre os participantes que conhecem a tecnologia, 73,2% acreditam conseguir identificar textos, fotos ou vídeos criados por IA. Apesar dessa confiança, 65,8% afirmaram já ter acreditado em algum conteúdo que posteriormente descobriram ter sido gerado pela tecnologia. O levantamento registra a percepção dos entrevistados, mas não avaliou, por meio de testes, a capacidade real de identificar esses materiais.

A transparência no uso da inteligência artificial tem apoio da maioria. Considerando as respostas de concordância total ou parcial, 69,2% defendem que conteúdos produzidos por IA sejam identificados. Outros 66% apoiam a obrigação de empresas informarem quando uma decisão sobre uma pessoa tiver sido tomada com o auxílio dessas ferramentas.

A pesquisa também abordou a regulamentação das redes sociais e do ambiente profissional. A adoção de uma idade mínima de 16 anos para criar contas nas plataformas recebe o apoio de 62% dos entrevistados. Já 56,1% concordam com uma lei que garanta o direito de não responder a mensagens profissionais fora do expediente.

Para Renata Rivetti, a discussão sobre os hábitos digitais precisa considerar o espaço reservado ao descanso e à convivência. “É garantir que a tecnologia não ocupe o espaço das relações, do descanso e do sono, que são o que de fato sustenta o bem-estar”, afirma.