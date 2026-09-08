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Telemedicina: quando a consulta virtual resolve e quando é preciso ir ao consultório?

Atendimento por vídeo pode facilitar o acesso em casos de menor complexidade, mas avaliação presencial continua sendo necessária quando há sinais de alerta, necessidade de exame físico ou investigação mais detalhada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:52

Telemedicina: quando a consulta virtual resolve e quando é preciso ir ao consultório?
Telemedicina: quando a consulta virtual resolve e quando é preciso ir ao consultório? Crédito: Divulgação

A telemedicina mudou a forma como muitas pessoas acessam os serviços de saúde. Consultas por vídeo, acompanhamento remoto e orientações médicas à distância passaram a fazer parte da rotina, principalmente pela praticidade e pela possibilidade de evitar deslocamentos e reduzir o tempo de espera. Mas, diante de um sintoma ou problema de saúde, surge uma dúvida comum: quando a consulta virtual é suficiente e quando é preciso procurar atendimento presencial? 

A resposta depende da condição clínica e da avaliação do médico. De acordo com a Resolução nº 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM), a consulta presencial permanece como padrão de referência, enquanto a telemedicina funciona como recurso complementar. Quando o atendimento remoto não é suficiente para avaliar o paciente, o profissional deve indicar uma consulta presencial.

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“A telemedicina amplia o acesso, mas não substitui o cuidado presencial quando ele é necessário. O mais importante é que o paciente tenha uma jornada organizada, com orientação adequada sobre qual atendimento procurar em cada momento”, afirma Paulo Bittencourt, CEO do Plano Brasil Saúde.

Quando a telemedicina pode ser suficiente?

A consulta virtual pode ser adequada em diferentes situações, desde que o médico avalie o caso. Entre elas estão:

  • queixas de menor complexidade;
  • acompanhamento de doenças já diagnosticadas;
  • avaliação de resultados de exames;
  • orientações médicas;
  • acompanhamento de tratamentos.

O atendimento remoto também pode facilitar o acesso para pessoas que enfrentam dificuldades de deslocamento ou vivem longe de determinados serviços especializados. Uma queixa de menor complexidade, por exemplo, pode ser avaliada inicialmente por vídeo. A partir da consulta, o médico pode orientar o paciente, solicitar exames ou identificar a necessidade de uma consulta presencial ou com um especialista.

Quando é necessário procurar um médico presencialmente?

Há situações em que a avaliação física é indispensável. Sintomas novos ou intensos, sinais de alerta, suspeita de determinadas condições, necessidade de procedimentos ou exames que dependam da presença do paciente podem exigir atendimento presencial. Nesses casos, a telemedicina ainda pode ajudar na orientação inicial, mas cabe ao profissional identificar quando o paciente precisa avançar para outra etapa do cuidado.

“O médico de família ajuda justamente a fazer essa conexão. Ao conhecer o histórico do paciente e acompanhar sua evolução, consegue identificar quando uma demanda pode ser conduzida remotamente e quando é necessário encaminhar para uma avaliação presencial ou especializada”, explica Bittencourt.

Qual é o papel do médico de família?

O médico de família pode ajudar a organizar a jornada do paciente dentro da rede de saúde. Como acompanha o histórico e a evolução do quadro, esse profissional consegue avaliar cada atendimento dentro de um contexto mais amplo, em vez de tratar as consultas como episódios isolados. 

Na prática, a integração entre telemedicina, atenção primária e atendimento presencial permite que o paciente tenha diferentes portas de entrada no sistema sem perder o acompanhamento necessário. A tecnologia pode facilitar o primeiro contato e o acompanhamento de determinadas condições, enquanto a estrutura presencial permanece disponível para situações que exigem exame físico, procedimentos ou investigação mais detalhada.

Telemedicina substitui a consulta presencial?

Não necessariamente. A proposta é conectar as diferentes formas de atendimento, e não eliminar uma delas. Quando o atendimento remoto é suficiente, ele pode tornar o acesso mais rápido e conveniente. Quando não é, o próprio médico pode orientar o paciente a procurar uma unidade presencial ou um especialista.

“Uma jornada de saúde eficiente não é aquela que elimina a consulta presencial, mas aquela que sabe quando ela é necessária”, conclui Bittencourt. Assim, a escolha entre consulta virtual e presencial não deve ser feita apenas pela conveniência, mas de acordo com a situação clínica e a orientação do profissional de saúde.

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