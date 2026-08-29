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Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher

Conforto, tipo de pisada, terreno, tamanho e desgaste do calçado estão entre os fatores que devem ser considerados por quem pratica a modalidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:30

A atenção com o tênis de corrida é essencial para prevenir a síndrome do joelho de corredor (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A corrida ganhou espaço na rotina dos brasileiros e já aparece à frente da musculação entre as atividades físicas mais praticadas no país. Segundo dados do Panorama Setorial Fitness Brasil, corrida e caminhada representaram 28% das atividades físicas praticadas em 2025, contra 26% da musculação. O levantamento também aponta crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Com a popularização da modalidade, aumenta também a procura por tênis específicos para correr. A variedade de modelos, tecnologias, sistemas de amortecimento e preços, porém, pode tornar a escolha difícil, principalmente para quem está começando. Mais do que uma questão de preferência ou aparência, o calçado é uma das ferramentas que ajudam a proteger o corpo durante a atividade. 

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5;.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

A cada passada, o organismo absorve um impacto equivalente a duas ou três vezes o próprio peso corporal, segundo Thiago Arruda, professor de Educação Física do IBMR, integrante do Ecossistema Ânima. “Um tênis adequado é projetado para dissipar essas forças de reação do solo, estabilizar o tornozelo e devolver energia elástica, poupando estruturas anatômicas como cartilagens, ligamentos e tendões, além de melhorar a economia de corrida”, explica.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

O que observar antes de comprar?

O primeiro critério, segundo o especialista, deve ser o conforto. O tênis precisa se ajustar bem ao pé já no primeiro calce, sem apertos ou pontos de atrito. bTambém é importante considerar o tipo de pisada, o terreno em que a pessoa costuma treinar e o chamado drop, que corresponde à diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé. 

De acordo com Arruda, modelos com drop mais alto podem reduzir a exigência sobre a panturrilha e o tendão do calcâneo. O tamanho também merece atenção. Durante a atividade física, os pés sofrem um inchaço natural. Por isso, o professor afirma que pode ser interessante escolher um tênis de meio a um número maior do que o calçado utilizado normalmente no dia a dia.

Quando o tênis precisa ser trocado?

A aparência do calçado nem sempre revela se ele ainda oferece o mesmo nível de amortecimento. Com o uso, a capacidade de absorção de impacto pode diminuir, e a vida útil varia conforme fatores como peso do corredor, densidade da espuma e características do modelo. Como referência, a troca costuma ser indicada entre 500 e 800 quilômetros rodados. A quilometragem, entretanto, não deve ser analisada isoladamente.

“Mais importante do que o hodômetro é observar os sinais do corpo e do material: se a sola estiver com desgaste torto, o calcanhar mole ou se você começar a sentir dores articulares incomuns em treinos de rotina, a vida útil acabou”, explica Arruda. Para quem corre várias vezes por semana, outra estratégia é alternar os calçados. O especialista recomenda o revezamento entre dois pares diferentes. “Alternar entre dois pares diferentes dá tempo para a espuma descompactar e ainda oferece estímulos variados ao sistema neuromuscular”, afirma.

Escolher o tênis errado aumenta o risco de lesões?

O calçado não é, sozinho, responsável pelo aparecimento de uma lesão. Ainda assim, um modelo inadequado às características da atividade pode contribuir para aumentar o risco. “Quando o calçado não supre a demanda mecânica ou força o corpo a compensações, podem surgir mais facilmente problemas comuns na corrida”, alerta Arruda.

Entre as condições citadas pelo professor estão fascite plantar, canelite, tendinopatia do calcâneo e síndrome da dor patelofemoral no joelho, além de microfraturas por estresse na tíbia ou nos metatarsos, que podem ocorrer pelo impacto repetitivo. Por isso, dores ou desconfortos que fogem do habitual durante os treinos devem ser observados, principalmente quando aparecem em atividades que já fazem parte da rotina do corredor.

Não existe um único modelo de tênis que seja ideal para todos os corredores. A escolha deve levar em conta a forma como o calçado se adapta ao pé, o tipo de atividade, o terreno e as características individuais do praticante. Para quem está começando, observar conforto, tamanho adequado, tipo de pisada, drop e características do terreno pode ajudar a encontrar um modelo mais compatível com a rotina. Depois da compra, acompanhar o desgaste do material e eventuais mudanças no corpo também é importante para saber quando chegou a hora de substituí-lo.

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