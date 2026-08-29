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Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher

Conforto, tipo de pisada, terreno, tamanho e desgaste do calçado estão entre os fatores que devem ser considerados por quem pratica a modalidade

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:30

Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A corrida ganhou espaço na rotina dos brasileiros e já aparece à frente da musculação entre as atividades físicas mais praticadas no país. Segundo dados do Panorama Setorial Fitness Brasil, corrida e caminhada representaram 28% das atividades físicas praticadas em 2025, contra 26% da musculação. O levantamento também aponta crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Com a popularização da modalidade, aumenta também a procura por tênis específicos para correr. A variedade de modelos, tecnologias, sistemas de amortecimento e preços, porém, pode tornar a escolha difícil, principalmente para quem está começando. Mais do que uma questão de preferência ou aparência, o calçado é uma das ferramentas que ajudam a proteger o corpo durante a atividade.

Os tênis de corrida para treinos diários 1 de 18

A cada passada, o organismo absorve um impacto equivalente a duas ou três vezes o próprio peso corporal, segundo Thiago Arruda, professor de Educação Física do IBMR, integrante do Ecossistema Ânima. “Um tênis adequado é projetado para dissipar essas forças de reação do solo, estabilizar o tornozelo e devolver energia elástica, poupando estruturas anatômicas como cartilagens, ligamentos e tendões, além de melhorar a economia de corrida”, explica.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

O que observar antes de comprar?

O primeiro critério, segundo o especialista, deve ser o conforto. O tênis precisa se ajustar bem ao pé já no primeiro calce, sem apertos ou pontos de atrito. bTambém é importante considerar o tipo de pisada, o terreno em que a pessoa costuma treinar e o chamado drop, que corresponde à diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé.

De acordo com Arruda, modelos com drop mais alto podem reduzir a exigência sobre a panturrilha e o tendão do calcâneo. O tamanho também merece atenção. Durante a atividade física, os pés sofrem um inchaço natural. Por isso, o professor afirma que pode ser interessante escolher um tênis de meio a um número maior do que o calçado utilizado normalmente no dia a dia.

Quando o tênis precisa ser trocado?

A aparência do calçado nem sempre revela se ele ainda oferece o mesmo nível de amortecimento. Com o uso, a capacidade de absorção de impacto pode diminuir, e a vida útil varia conforme fatores como peso do corredor, densidade da espuma e características do modelo. Como referência, a troca costuma ser indicada entre 500 e 800 quilômetros rodados. A quilometragem, entretanto, não deve ser analisada isoladamente.

“Mais importante do que o hodômetro é observar os sinais do corpo e do material: se a sola estiver com desgaste torto, o calcanhar mole ou se você começar a sentir dores articulares incomuns em treinos de rotina, a vida útil acabou”, explica Arruda. Para quem corre várias vezes por semana, outra estratégia é alternar os calçados. O especialista recomenda o revezamento entre dois pares diferentes. “Alternar entre dois pares diferentes dá tempo para a espuma descompactar e ainda oferece estímulos variados ao sistema neuromuscular”, afirma.

Escolher o tênis errado aumenta o risco de lesões?

O calçado não é, sozinho, responsável pelo aparecimento de uma lesão. Ainda assim, um modelo inadequado às características da atividade pode contribuir para aumentar o risco. “Quando o calçado não supre a demanda mecânica ou força o corpo a compensações, podem surgir mais facilmente problemas comuns na corrida”, alerta Arruda.

Entre as condições citadas pelo professor estão fascite plantar, canelite, tendinopatia do calcâneo e síndrome da dor patelofemoral no joelho, além de microfraturas por estresse na tíbia ou nos metatarsos, que podem ocorrer pelo impacto repetitivo. Por isso, dores ou desconfortos que fogem do habitual durante os treinos devem ser observados, principalmente quando aparecem em atividades que já fazem parte da rotina do corredor.