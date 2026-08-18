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Ter um cão por perto pode ajudar na recuperação de um AVC, aponta estudo

Pacientes que interagiram com animais de terapia apresentaram maior mobilidade e participação nas atividades de reabilitação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:50

Pets
Cachorros e Gatos Crédito: Shubham Singh, Pexels

A presença de um animal de terapia pode fazer mais do que melhorar o humor de pacientes em recuperação. Um novo estudo publicado na Mayo Clinic Proceedings aponta que o tratamento assistido por animais pode contribuir para a reabilitação hospitalar após um acidente vascular cerebral (AVC). Pacientes que interagiram com animais de terapia apresentaram maior envolvimento no tratamento, mais atividade física e maior tempo de mobilidade em comparação com aqueles que não tiveram esse contato.

Os resultados apontam para uma estratégia que pode ajudar a enfrentar obstáculos comuns durante a recuperação de um AVC, como baixa motivação, pouca energia, ausência de companhia e menor interesse pelas atividades terapêuticas. Com a participação de equipes treinadas, formadas por cães de terapia e seus condutores, os pacientes podem ser estimulados a realizar diferentes atividades durante a reabilitação, como caminhar, brincar de buscar, acariciar e escovar o animal.

5 dicas para estimular a mente dos cães e contribuir para o bem-estar dos pets

1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram
Itens que estimulam o raciocínio e incentivam a busca por recompensas ajudam a reduzir o tédio e exercitar habilidades cognitivas. por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
2. Transforme a alimentação em uma atividade. por Reprodução | Instagram
Esconder petiscos ou utilizar brinquedos recheáveis faz com que o cão use o olfato e o raciocínio durante as refeições. por Reprodução | Freepik
3. Varie os passeios. por Reprodução | Freepik
Novos trajetos, ambientes e estímulos sensoriais tornam a rotina mais rica e oferecem experiências importantes para o desenvolvimento comportamental. por Reprodução | Freepik
4. Ensine novos comandos e brincadeiras. por Shutterstock
Sessões curtas de treinamento fortalecem a relação entre tutor e animal e ajudam a manter o cérebro ativo. por Divulgação
5. Promova enriquecimento ambiental. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Caixas, obstáculos, tapetes olfativos e atividades de exploração deixam o ambiente doméstico mais interessante e estimulante. por Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock
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1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram

"A presença de um cão de terapia pode mudar toda a dinâmica de uma sessão de reabilitação", afirma a gerente de serviços assistidos por animais da Mayo Clinic, Whitney Romine. "Os pacientes frequentemente relatam que se sentem mais centrados, seguros e capacitados para participar das atividades terapêuticas, o que pode fazer uma diferença significativa em sua experiência de recuperação".

O artigo intitulado ‘The Impact of Animal-Assisted Treatment on Inpatient Stroke Rehabilitation’ (‘O impacto do tratamento assistido por animais na reabilitação hospitalar após acidente vascular cerebral', em tradução livre), também apresenta como o atendimento aos pacientes pode ser aprimorado por meio de um modelo de cuidado clínico que incorpore equipes qualificadas de condutores de animais. A pesquisa ainda analisa como essa abordagem poderia ser aplicada em diferentes especialidades médicas e grupos de pacientes.

"A recuperação de um AVC pode ser desafiadora, especialmente quando os pacientes enfrentam barreiras como baixa motivação ou energia limitada", afirma o médico de medicina interna da Mayo Clinic Brent Bauer. "Esta pesquisa demonstra que o tratamento assistido por animais pode oferecer uma maneira prática e eficaz de aumentar o envolvimento e contribuir para melhores resultados de reabilitação".

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