TERAPIA

Ter um cão por perto pode ajudar na recuperação de um AVC, aponta estudo

Pacientes que interagiram com animais de terapia apresentaram maior mobilidade e participação nas atividades de reabilitação

Thais Borges

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:50

Cachorros e Gatos Crédito: Shubham Singh, Pexels

A presença de um animal de terapia pode fazer mais do que melhorar o humor de pacientes em recuperação. Um novo estudo publicado na Mayo Clinic Proceedings aponta que o tratamento assistido por animais pode contribuir para a reabilitação hospitalar após um acidente vascular cerebral (AVC). Pacientes que interagiram com animais de terapia apresentaram maior envolvimento no tratamento, mais atividade física e maior tempo de mobilidade em comparação com aqueles que não tiveram esse contato.

Os resultados apontam para uma estratégia que pode ajudar a enfrentar obstáculos comuns durante a recuperação de um AVC, como baixa motivação, pouca energia, ausência de companhia e menor interesse pelas atividades terapêuticas. Com a participação de equipes treinadas, formadas por cães de terapia e seus condutores, os pacientes podem ser estimulados a realizar diferentes atividades durante a reabilitação, como caminhar, brincar de buscar, acariciar e escovar o animal.

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"A presença de um cão de terapia pode mudar toda a dinâmica de uma sessão de reabilitação", afirma a gerente de serviços assistidos por animais da Mayo Clinic, Whitney Romine. "Os pacientes frequentemente relatam que se sentem mais centrados, seguros e capacitados para participar das atividades terapêuticas, o que pode fazer uma diferença significativa em sua experiência de recuperação".

O artigo intitulado ‘The Impact of Animal-Assisted Treatment on Inpatient Stroke Rehabilitation’ (‘O impacto do tratamento assistido por animais na reabilitação hospitalar após acidente vascular cerebral', em tradução livre), também apresenta como o atendimento aos pacientes pode ser aprimorado por meio de um modelo de cuidado clínico que incorpore equipes qualificadas de condutores de animais. A pesquisa ainda analisa como essa abordagem poderia ser aplicada em diferentes especialidades médicas e grupos de pacientes.