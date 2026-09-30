HORMÔNIOS

Testosterona normal não significa que está tudo bem: entenda quando os sintomas podem exigir investigação

Cansaço, queda da libido, dificuldade para ganhar massa muscular e aumento da gordura abdominal podem ter diferentes causas; veja o que médicos recomendam avaliar

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:14

Testosterona normal não significa que está tudo bem: entenda quando os sintomas podem exigir investigação Crédito: Freepik

Cansaço constante, queda da libido, perda de força e dificuldade para ganhar massa muscular podem levar homens, especialmente após os 40 anos, a suspeitar de testosterona baixa. Mas existe uma situação que costuma gerar dúvida: o exame de testosterona aparece dentro da faixa de referência e, ainda assim, os sintomas continuam. Nesse cenário, o resultado isolado não encerra necessariamente a investigação. O diagnóstico de deficiência de testosterona deve considerar os sintomas apresentados pelo paciente e os níveis hormonais, além de outros fatores que podem influenciar o quadro.

O médico integrativo Rodolfo Gusmão explica que a análise pode exigir outros dados além da testosterona total. “Olhar apenas para a testosterona total pode deixar uma parte importante da história de fora. Podemos ter um paciente com um resultado dentro da referência, mas com sintomas que justificam uma investigação mais detalhada”, afirma.

5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos 1 de 5

Testosterona total e livre não são a mesma coisa

A testosterona circula no sangue de diferentes formas. Parte do hormônio fica ligada a proteínas, entre elas a SHBG, sigla em inglês para globulina ligadora de hormônios sexuais. Alterações na concentração dessa proteína podem interferir na relação entre a testosterona total e a fração disponível para os tecidos. Por isso, em situações específicas, a avaliação da testosterona livre pode complementar a investigação.

“É possível ter dois pacientes com testosterona total parecida e situações completamente diferentes quando analisamos a disponibilidade desse hormônio. É por isso que não podemos transformar um único número em diagnóstico”, afirma Gusmão.

Gordura abdominal também entra na avaliação

A composição corporal é outro elemento que pode fazer parte da investigação. O excesso de gordura corporal está associado a alterações hormonais e metabólicas e pode participar de um quadro de redução da testosterona em alguns homens. A gordura abdominal também está relacionada a alterações no metabolismo e pode aparecer junto de sintomas como queda da libido, perda de força e falta de disposição.

“Quando o paciente apresenta aumento de circunferência abdominal, queda de libido, perda de força ou falta de disposição, precisamos olhar para o organismo como um todo”, afirma o médico. O estradiol, por sua vez, também exerce funções no organismo masculino. Por isso, a avaliação hormonal não deve partir da ideia de simplesmente reduzir ou aumentar determinado hormônio sem considerar o quadro clínico completo.

Nem todo cansaço depois dos 40 é falta de testosterona

Apesar de os sintomas serem frequentemente associados à chamada andropausa, eles não são suficientes, sozinhos, para estabelecer um diagnóstico de deficiência hormonal. Problemas de sono, obesidade, estresse, sedentarismo, determinadas doenças e alguns medicamentos podem provocar sintomas semelhantes ou interferir nos níveis hormonais.

Também não existe uma idade específica em que a produção de testosterona masculina seja simplesmente interrompida. Os níveis hormonais podem mudar gradualmente ao longo do envelhecimento, mas isso não significa que todo homem desenvolverá deficiência hormonal. “Não existe uma chave que vira aos 40 ou aos 50 anos e coloca todo homem em andropausa. O que existe é um processo individual de envelhecimento. O sintoma é um sinal para investigar, não uma autorização para começar reposição hormonal”, ressalta Gusmão.

Como o diagnóstico é feito?

A avaliação não deve depender de um único exame. Quando existe suspeita de deficiência hormonal, a dosagem da testosterona costuma fazer parte da investigação e, quando o resultado aparece baixo, pode ser necessária uma nova medição para confirmar o achado.

Dependendo do caso, o médico pode solicitar outros exames para investigar a origem dos sintomas e de uma eventual alteração hormonal. A avaliação pode incluir testosterona total, testosterona livre, SHBG e outros marcadores, definidos conforme os sintomas e o histórico de cada paciente. Sono, alimentação, atividade física, composição corporal, estresse e saúde metabólica também podem entrar na avaliação.

Reposição hormonal não deve ser feita apenas pelos sintomas

A presença de cansaço, baixa libido ou dificuldade para ganhar massa muscular não significa automaticamente que o homem precise fazer reposição de testosterona. O tratamento deve ser considerado quando existe indicação médica e após a avaliação dos possíveis benefícios e riscos para cada paciente. O objetivo não deve ser simplesmente aumentar o número apresentado no exame.

“Testosterona não é vitamina. Antes de pensar em reposição, precisamos entender se existe realmente uma deficiência, por que ela aconteceu e o que mais está interferindo na saúde daquele homem”, conclui Gusmão.