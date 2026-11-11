CIÊNCIA DO SONO

Tomar leite à noite faz diferença para o sono? Veja o que acontece com o corpo

Alimento contém triptofano e outros nutrientes, mas não há comprovação de que a temperatura da bebida determine seus efeitos; hábitos alimentares também podem influenciar o descanso

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Tomar leite à noite faz diferença para o sono? Veja o que acontece com o corpo Crédito: Imagem gerada pela IA

Um copo de leite morno antes de dormir é um daqueles hábitos que atravessam gerações. Para algumas pessoas, a bebida faz parte da rotina desde a infância e é quase sinônimo de uma boa noite de sono. Mas será que existe uma explicação científica para essa tradição ou a sensação de relaxamento está mais relacionada ao conforto proporcionado pelo ritual?

Segundo a nutricionista Aline David, a relação entre o leite e o sono envolve tanto a composição nutricional da bebida quanto os hábitos que antecedem o descanso. O alimento contém triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina, substância envolvida na síntese da melatonina, hormônio responsável por regular o ciclo de sono e vigília. Isso, porém, não significa que beber leite antes de se deitar seja suficiente para garantir uma noite tranquila.

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Além do triptofano, o leite fornece proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes desempenham diferentes funções no organismo e fazem da bebida uma opção que pode integrar uma alimentação equilibrada, independentemente do horário de consumo.

“Um ponto importante é que não basta apenas consumir triptofano: para participar da produção dessas substâncias, o aminoácido depende da interação com outros nutrientes. Isso mostra como a alimentação funciona de maneira integrada e por que devemos olhar para a qualidade da dieta como um todo. O leite pode fazer parte dos hábitos noturnos, contribuindo para uma alimentação nutricionalmente equilibrada”, explica a especialista.

Embora seja comum associar a bebida morna ao relaxamento, a temperatura não parece ser o fator determinante. A ciência ainda investiga se o consumo de leite antes de dormir produz efeitos significativos sobre a qualidade do sono. Enquanto isso, aspectos como a regularidade dos horários, o ambiente e a alimentação ao longo do dia também precisam ser considerados.

Nutricionista esclarece quatro mitos e verdades sobre o consumo de leite e sua relação com o descanso:

1. Beber leite antes de dormir pode contribuir para uma boa noite de sono?

VERDADE, COM RESSALVAS. O leite contém triptofano, aminoácido que participa da produção de substâncias envolvidas na regulação do sono. Por isso, pode fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada e de hábitos noturnos associados ao relaxamento.

Entretanto, a presença desse nutriente não significa que a bebida funcione como um indutor do sono. Os estudos sobre o efeito direto do consumo de leite antes de dormir ainda apresentam resultados variados, e a qualidade do descanso depende de uma combinação de fatores.

Para quem já tem o costume de tomar leite à noite, o benefício percebido pode estar relacionado também ao momento de pausa e tranquilidade que acompanha o hábito.

“Um aspecto interessante é que a relação entre alimentação e sono não depende apenas da presença de nutrientes específicos. O horário das refeições, a regularidade dos hábitos e até o contexto em que os alimentos são consumidos podem influenciar o descanso. Para quem já tem o costume de beber leite à noite, esse momento pode representar uma pausa na rotina, contribuindo para a criação de um ambiente mais tranquilo antes de dormir”, destaca Aline.



2. O leite precisa estar morno para ajudar a dormir?

MITO. Não existem evidências científicas consistentes de que aquecer o leite aumente especificamente seus possíveis efeitos sobre o sono. O triptofano permanece presente no alimento, seja ele consumido quente ou frio.

A associação entre leite morno e descanso pode estar ligada à sensação de conforto e à memória afetiva. Para muitas pessoas, tomar a bebida aquecida faz parte de um ritual aprendido na infância, associado ao momento de desacelerar antes de ir para a cama.

De acordo com a nutricionista, os hábitos que antecedem o sono também merecem atenção. Diminuir a iluminação, reduzir estímulos e repetir atividades tranquilas são comportamentos que podem ajudar a criar uma associação entre a rotina noturna e a hora de descansar.

“Os rituais que antecedem o sono também têm importância. Repetir atividades tranquilas, como diminuir a iluminação, reduzir os estímulos e consumir uma bebida de que se gosta, pode ajudar a criar uma associação entre determinados comportamentos e a hora de descansar. Nesse contexto, o leite morno pode fazer parte de um hábito acolhedor, sem que a temperatura seja necessariamente o fator responsável”, explica.

O leite pode ser consumido puro, quente ou frio, além de integrar diferentes preparações. No caso do leite longa vida, o tratamento térmico UHT e o envase asséptico permitem que o produto seja armazenado sem refrigeração enquanto a embalagem estiver fechada, o que facilita seu consumo no dia a dia.



3. O triptofano é o único nutriente relacionado à qualidade do sono?

MITO. Apesar de ser frequentemente citado quando o assunto é sono, o triptofano não atua de forma isolada. Outros nutrientes, como magnésio e vitaminas do complexo B, participam de processos metabólicos e neurológicos importantes para o funcionamento do organismo.

Isso significa que não basta concentrar a alimentação em um único nutriente na expectativa de dormir melhor. Uma dieta variada, com fontes adequadas de proteínas, vitaminas e minerais, contribui para o equilíbrio nutricional necessário ao funcionamento de diferentes sistemas do corpo.

O leite reúne proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B e triptofano. Essa composição faz da bebida uma alternativa para complementar a alimentação, mas não substitui a importância de uma dieta equilibrada.

A especialista ressalta que a relação entre nutrientes e sono deve ser analisada de maneira integrada, sem atribuir a um alimento específico a capacidade de resolver dificuldades para dormir.



4. Comer muito perto da hora de dormir pode prejudicar o descanso?

VERDADE. Refeições volumosas, principalmente quando consumidas pouco antes de se deitar, podem provocar desconfortos digestivos e refluxo em pessoas suscetíveis, dificultando o início ou a continuidade do sono.

Isso não significa que seja necessário evitar qualquer alimento no período noturno. O mais importante é observar as quantidades, as necessidades individuais e a tolerância a cada alimento.

Nesse contexto, um copo de leite pode ser uma opção simples e nutritiva para quem deseja manter o hábito antes de dormir, desde que seu consumo não provoque desconforto.

Outras bebidas também podem interferir na qualidade do descanso. A cafeína, por exemplo, tem efeito estimulante e pode dificultar tanto o início quanto a manutenção do sono. Já o álcool, embora possa provocar sonolência inicialmente, tende a prejudicar a continuidade e a qualidade do descanso ao longo da noite.

Mudanças nos horários das refeições também merecem atenção, especialmente quando reduzem o intervalo entre a última refeição e o momento de deitar. Pequenos ajustes na rotina alimentar podem ajudar a evitar desconfortos que atrapalham o repouso.



Afinal, vale a pena tomar leite antes de dormir?

Para quem gosta da bebida e a tolera bem, não há necessidade de abandonar o costume. O leite pode contribuir para a ingestão de nutrientes importantes e fazer parte de um ritual noturno agradável, seja consumido morno ou frio.

O que não se pode afirmar é que um copo de leite, sozinho, seja capaz de melhorar o sono de todas as pessoas. A presença de triptofano oferece uma explicação para o interesse científico pela bebida, mas as evidências sobre seus efeitos diretos no descanso ainda são limitadas e variadas.

