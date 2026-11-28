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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:00
Quem mantém uma rotina de exercícios precisa redobrar os cuidados nos dias de calor intenso. Com a possibilidade de novos episódios de temperaturas elevadas até o fim de 2026 e a previsão de um El Niño muito forte durante a primavera e o início do verão, adaptar os treinos pode ser fundamental para evitar problemas de saúde.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta alta probabilidade de ocorrência do fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial. Essa alteração pode modificar os padrões climáticos e contribuir para temperaturas acima da média em diferentes regiões do Brasil.
Desidratação e golpes de calor
Durante atividades físicas sob temperaturas elevadas, o organismo precisa trabalhar mais para regular a própria temperatura. Com isso, aumenta a perda de líquidos pelo suor e, consequentemente, o risco de desidratação, exaustão pelo calor e outras complicações. "Em períodos de calor intenso, é importante entender que o corpo pode responder de maneira diferente ao esforço. Reduzir o ritmo, fazer pausas e respeitar os sinais do organismo são atitudes fundamentais para treinar com segurança", orienta Guilherme Reis, diretor técnico da Rede Alpha Fitness.
Cuidados para treinar em dias quentes
A hidratação deve receber atenção antes, durante e depois da atividade física. Beber água ao longo do dia, escolher roupas leves e confortáveis e evitar os horários de maior incidência de calor estão entre as medidas recomendadas. Para quem pratica exercícios ao ar livre, o início da manhã e o fim da tarde costumam ser períodos mais adequados. Ainda assim, é importante observar as condições meteorológicas de cada localidade.
Alguns sintomas podem indicar que o organismo está sofrendo com as altas temperaturas.
Entre os principais sinais de alerta estão:
Ao perceber esses sintomas, a orientação é interromper o exercício, procurar um ambiente fresco e se hidratar. Confusão mental e desmaio são sinais mais graves e exigem atendimento de emergência.
Academias também exigem atenção
Mesmo em ambientes fechados, como academias, os cuidados precisam ser mantidos. A intensidade dos exercícios deve levar em consideração o condicionamento físico, a adaptação ao calor e as condições individuais de saúde. Pessoas com doenças crônicas ou que utilizam medicamentos capazes de interferir na hidratação e na regulação da temperatura devem buscar orientação profissional antes de adaptar a rotina de atividades.
"Manter a regularidade é importante, mas treinar com responsabilidade também significa saber quando adaptar a atividade. O objetivo não é superar os limites do corpo em um dia de calor intenso, e sim construir uma rotina sustentável, que preserve a saúde e permita continuar praticando exercícios com segurança", conclui Guilherme Reis.