RISCO DE DESIDRATAÇÃO

Tontura, fraqueza e cãibras: sinais de alerta que você não deve ignorar durante o treino no calor

Previsão de temperaturas elevadas e possibilidade de El Niño muito forte reforçam a necessidade de adaptar os exercícios; especialista explica como evitar desidratação e exaustão pelo calor

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:00

Tontura, fraqueza e cãibras: sinais de alerta que você não deve ignorar durante o treino no calor Crédito: Magnific

Quem mantém uma rotina de exercícios precisa redobrar os cuidados nos dias de calor intenso. Com a possibilidade de novos episódios de temperaturas elevadas até o fim de 2026 e a previsão de um El Niño muito forte durante a primavera e o início do verão, adaptar os treinos pode ser fundamental para evitar problemas de saúde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta alta probabilidade de ocorrência do fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial. Essa alteração pode modificar os padrões climáticos e contribuir para temperaturas acima da média em diferentes regiões do Brasil.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

Durante atividades físicas sob temperaturas elevadas, o organismo precisa trabalhar mais para regular a própria temperatura. Com isso, aumenta a perda de líquidos pelo suor e, consequentemente, o risco de desidratação, exaustão pelo calor e outras complicações. "Em períodos de calor intenso, é importante entender que o corpo pode responder de maneira diferente ao esforço. Reduzir o ritmo, fazer pausas e respeitar os sinais do organismo são atitudes fundamentais para treinar com segurança", orienta Guilherme Reis, diretor técnico da Rede Alpha Fitness.

Cuidados para treinar em dias quentes

A hidratação deve receber atenção antes, durante e depois da atividade física. Beber água ao longo do dia, escolher roupas leves e confortáveis e evitar os horários de maior incidência de calor estão entre as medidas recomendadas. Para quem pratica exercícios ao ar livre, o início da manhã e o fim da tarde costumam ser períodos mais adequados. Ainda assim, é importante observar as condições meteorológicas de cada localidade.

Alguns sintomas podem indicar que o organismo está sofrendo com as altas temperaturas.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Tontura;

Dor de cabeça;

Fraqueza;

Náuseas;

Cãibras.



Ao perceber esses sintomas, a orientação é interromper o exercício, procurar um ambiente fresco e se hidratar. Confusão mental e desmaio são sinais mais graves e exigem atendimento de emergência.

Academias também exigem atenção

Mesmo em ambientes fechados, como academias, os cuidados precisam ser mantidos. A intensidade dos exercícios deve levar em consideração o condicionamento físico, a adaptação ao calor e as condições individuais de saúde. Pessoas com doenças crônicas ou que utilizam medicamentos capazes de interferir na hidratação e na regulação da temperatura devem buscar orientação profissional antes de adaptar a rotina de atividades.