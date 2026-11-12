CUIDADO

Transplante capilar não cria novos fios; entenda como funciona a cirurgia

Procedimento redistribui folículos do próprio paciente e exige avaliação da área doadora, do tipo de calvície e da evolução da queda

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:23

Transplante capilar Crédito: Divulgação

O transplante capilar tem conquistado cada vez mais espaço entre os procedimentos estéticos, inclusive entre pessoas famosas. Personalidades como Tadeu Schmidt, Xuxa, Diogo Nogueira, Romário e Zezé Di Camargo já compartilharam experiências com a cirurgia, que também tem ampliado sua presença entre o público feminino.

Apesar da popularização, o procedimento não consiste em produzir novos fios, mas em redistribuir folículos capilares do próprio paciente. Por isso, a quantidade e a qualidade dos cabelos disponíveis para retirada são determinantes para o planejamento e o resultado da cirurgia.

Antes de indicar o transplante, o médico precisa investigar a origem da queda, identificar o tipo de alopecia e avaliar as condições do couro cabeludo. Entre os aspectos observados está a chamada área doadora, geralmente localizada na parte posterior e nas laterais da cabeça, de onde são retiradas as unidades foliculares.

Famosos que passaram por transplante capilar 1 de 6

Segundo o médico Wesley Bernardo da Silva, da clínica Novofio Salvador, nem todos os quadros de perda capilar têm indicação cirúrgica. A avaliação inicial permite identificar se a queda está relacionada a fatores genéticos, hormonais, inflamatórios ou a condições temporárias.

"Existem quadros de queda temporária, alterações hormonais, condições inflamatórias e alopecias de origem genética, por exemplo. Cada uma dessas situações exige uma abordagem diferente. O transplante pode ser uma excelente alternativa em casos selecionados, mas não substitui o diagnóstico nem o tratamento clínico quando eles são necessários", explica.

Quem pode fazer transplante capilar?

Uma das principais indicações é a alopecia androgenética, condição de origem genética e hormonal que provoca o afinamento progressivo dos fios e pode levar à calvície. A cirurgia também pode ser considerada em situações específicas de perda localizada, como falhas provocadas por cicatrizes, traumas ou alopecia por tração, desde que o quadro esteja estabilizado.

A indicação depende de fatores como idade, histórico familiar, estágio da calvície e possibilidade de progressão da queda. A densidade e a estabilidade da área doadora também são fundamentais para determinar quantos folículos podem ser retirados sem comprometer a aparência da região.

"Não basta ter cabelo na parte de trás da cabeça: precisamos avaliar a quantidade de unidades foliculares disponíveis, a espessura dos fios e se aquela região apresenta estabilidade. O transplante não cria novos folículos, apenas redistribui os que o próprio paciente possui. Por isso, é fundamental utilizar essa reserva com responsabilidade", destaca Wesley.

Como funciona a cirurgia?

Entre as técnicas disponíveis, a FUE (Follicular Unit Extraction, ou extração de unidades foliculares) está entre as mais utilizadas. O método consiste na retirada individual dos folículos da área doadora para posterior implantação nas regiões com menor densidade capilar.

A técnica permite distribuir os fios de maneira planejada, considerando a direção natural de crescimento, a espessura dos cabelos e o desenho da linha frontal. Diferentemente da FUT, que envolve a retirada de uma faixa de couro cabeludo, a FUE deixa pequenas cicatrizes puntiformes na região de extração.

Como é a recuperação e quando aparecem os resultados?

O resultado do transplante não é imediato. O crescimento dos fios acontece gradualmente, e a avaliação definitiva costuma exigir vários meses após a cirurgia.

Outro aspecto importante é que a alopecia androgenética pode continuar avançando nos cabelos que não foram transplantados. Por isso, o acompanhamento médico e a manutenção de tratamentos clínicos, quando indicados, fazem parte dos cuidados para preservar os resultados ao longo do tempo.