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Tratar a inflamação pode não ser suficiente: o que o sono, a alimentação e a saúde mental têm a ver com doenças intestinais?

Modelo desenvolvido por pesquisadores da USP propõe ampliar o tratamento de doenças inflamatórias intestinais e considerar fatores que também influenciam a qualidade de vida dos pacientes

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:42

Tratar a inflamação pode não ser suficiente: o que o sono, a alimentação e a saúde mental têm a ver com doenças intestinais? Crédito: Imagem gerada pela IA

Controlar a inflamação intestinal nem sempre significa que o paciente recuperou a qualidade de vida. Para enfrentar esse desafio, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) desenvolveram um modelo de medicina de precisão que propõe incorporar ao tratamento fatores como saúde mental, qualidade do sono, alimentação e atividade física. Publicado na revista eClinicalMedicine, do grupo The Lancet, o estudo adapta o conceito de traços tratáveis às doenças inflamatórias intestinais.

Em vez de concentrar o acompanhamento apenas na atividade inflamatória, o modelo propõe identificar condições que possam ser mensuradas e tratadas de acordo com as necessidades de cada paciente. A proposta ainda é um modelo conceitual, mas já começa a ser incorporada ao Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP, onde os primeiros resultados são considerados promissores.

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Segundo Carolina Graciolli Facanali, doutoranda do programa de Gastroenterologia da FMUSP e primeira autora do artigo, a intenção é ampliar a maneira como esses pacientes são acompanhados. “A nossa proposta muda o paradigma de focar apenas na inflamação e passa a enxergar o paciente como um todo”, afirma.

Em um trabalho publicado anteriormente, os pesquisadores identificaram que pacientes com doença de Crohn e inflamação intestinal ativa apresentavam pior qualidade do sono, fadiga e maior frequência de sintomas de ansiedade e depressão. As evidências reforçaram a relação entre a atividade inflamatória e aspectos físicos e emocionais da doença e ajudaram a motivar a busca por uma abordagem mais abrangente. “Na prática clínica, percebemos que muitos pacientes continuavam com limitações importantes, mesmo quando a inflamação estava controlada. Isso nos levou a buscar uma forma mais ampla de avaliar a doença”, explica Carolina.

O que são as doenças inflamatórias intestinais?

As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) incluem principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São condições crônicas que provocam inflamação no sistema digestivo e podem causar sintomas como diarreia, dor abdominal, presença de sangue ou muco nas fezes e perda de peso. Segundo o artigo, essas doenças resultam da combinação de diferentes fatores, entre eles predisposição genética, alterações no sistema de defesa do organismo e influências ambientais.

Para Carlos Sobrado, orientador da tese que deu origem ao artigo e coordenador do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do HC da FMUSP, a motivação para a pesquisa surgiu da própria prática clínica. “A gente perguntava sobre diarreia, sangramento e dor, mas quase ninguém perguntava se o paciente dormia bem, se tinha depressão ou se fazia atividade física, logo, percebemos que precisávamos fazer muito mais do que tratar a inflamação”, afirma.

Segundo Celso Carvalho, coorientador da tese e docente da FMUSP, a doença está relacionada a diferentes aspectos da vida do paciente. A partir dessa percepção, os pesquisadores passaram a aplicar às doenças inflamatórias intestinais princípios da medicina de precisão, que busca definir estratégias de tratamento considerando as características individuais que influenciam a evolução de cada caso.

Modelo divide os fatores em três grupos

Os pesquisadores adaptaram às doenças inflamatórias intestinais o conceito de traços tratáveis, já utilizado em outras áreas da medicina. A estratégia consiste em identificar fatores que possam ser avaliados e modificados durante o tratamento, permitindo direcionar as intervenções de acordo com as necessidades de cada paciente.

Segundo Carolina, o modelo organiza esses fatores em três grandes domínios. O primeiro reúne aspectos diretamente relacionados à doença intestinal, como atividade inflamatória, alterações estruturais do intestino e resposta aos medicamentos. Nesse grupo permanecem as estratégias já utilizadas na prática clínica, como exames laboratoriais, colonoscopia e avaliação da cicatrização da mucosa, fundamentais para controlar a inflamação.

O segundo contempla manifestações fora do intestino e outras comorbidades associadas à doença, incluindo anemia, osteoporose, problemas articulares, lesões de pele, alterações oculares e doenças hepáticas. De acordo com os autores, esses fatores compartilham mecanismos inflamatórios com a doença intestinal e exigem acompanhamento multidisciplinar para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida.

O terceiro domínio envolve fatores psicológicos e comportamentais que podem influenciar a evolução da doença. Estão nessa categoria alimentação, estado nutricional, tabagismo, fadiga, qualidade do sono, atividade física, adesão ao tratamento, apoio familiar, ansiedade e depressão.

Esses aspectos, muitas vezes tratados como secundários, podem interferir tanto na resposta ao tratamento quanto na percepção de bem-estar do paciente. Para transformar o conceito em uma ferramenta de aplicação clínica, os pesquisadores desenvolveram um fluxograma de tomada de decisão. O processo começa pela identificação dos traços tratáveis de cada paciente. Depois, esses fatores são priorizados conforme sua relevância clínica e seu potencial de modificação.

A equipe, então, define intervenções específicas para cada necessidade, mantendo o controle da inflamação intestinal como base do tratamento, mas incorporando medidas direcionadas aos demais aspectos identificados. “Você identifica cada traço, faz uma priorização e aborda cada um deles de acordo com a necessidade daquele paciente. É uma organização”, explica Carvalho.

Remissão da doença não significa necessariamente qualidade de vida

O artigo aponta que, com os tratamentos disponíveis atualmente, apenas 40% a 50% dos pacientes alcançam uma remissão sustentada, caracterizada pela manutenção do controle da doença ao longo do tempo, sem retorno da atividade inflamatória e dos sintomas. Por isso, segundo os pesquisadores, o objetivo do tratamento deixou de ser apenas controlar os sintomas e passou a buscar uma remissão mais profunda e duradoura, considerando diferentes dimensões da doença e também a experiência do paciente.

A médica ressalta que estar em remissão não significa necessariamente recuperar todos os aspectos da qualidade de vida. “A remissão de doença quer dizer que o paciente está sem sintomas do trato gastrointestinal”, explica. Para ela, porém, o cuidado precisa ir além do controle da inflamação e da cicatrização da mucosa: é necessário considerar o paciente de forma integral.

Intestino e cérebro têm uma relação de mão dupla

A conexão entre inflamação intestinal e saúde mental também é abordada no estudo por meio do eixo intestino-cérebro, uma comunicação de mão dupla entre os sistemas digestivo e nervoso. Segundo o artigo, mediadores inflamatórios, como as citocinas, podem circular pelo organismo e influenciar a atividade do sistema nervoso.

Os pesquisadores ressaltam que essa relação não deve ser interpretada simplesmente como uma reação emocional do paciente diante da doença. Segundo Carvalho, processos inflamatórios podem estar relacionados tanto às doenças inflamatórias intestinais quanto a alterações na saúde mental. “Elas compartilham processos e vias imunoinflamatórias comuns”, afirma.

As vias imunoinflamatórias compartilhadas são mecanismos biológicos que podem participar tanto da inflamação intestinal quanto de alterações relacionadas à saúde mental. Segundo Carolina, estudos realizados pelo grupo encontraram associação entre a intensidade da inflamação e esses sintomas.

Essa mudança de perspectiva também aparece nos estudos clínicos, que passaram a incorporar medidas relatadas pelos próprios pacientes. Uma delas é o IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), questionário utilizado para avaliar o impacto da doença na qualidade de vida. A ferramenta complementa os resultados de exames clínicos, laboratoriais e endoscópicos ao registrar como o próprio paciente percebe sua condição.

Modelo ainda será avaliado na prática

Os autores ressaltam que o trabalho apresenta um modelo conceitual e que seus impactos clínicos em larga escala ainda não foram investigados. No entanto, a abordagem já adotada no Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do HC da FMUSP apresenta resultados iniciais considerados promissores.

A equipe pretende acompanhar os pacientes por cerca de um ano para avaliar, na prática, se o modelo melhora indicadores como adesão ao tratamento, qualidade de vida e evolução clínica. “A curto prazo, em nossa visão, tem sido excelente, mas precisamos acompanhar os pacientes para avaliar os resultados de forma mais consistente”, afirma Sobrado.