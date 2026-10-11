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Treina à noite? Nutricionista explica o que comer antes e depois do exercício sem prejudicar o sono

Carboidratos, proteínas e cafeína exigem atenção para quem malha perto da hora de dormir; especialista lista seis cuidados para conciliar desempenho, recuperação muscular e descanso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:00

Alimentação da dieta mediterrânea
Treina à noite? Nutricionista explica o que comer antes e depois do exercício sem prejudicar o sono Crédito: Imagem gerada por IA

Para quem divide o dia entre trabalho, estudos e compromissos pessoais, a noite costuma ser o único período disponível para praticar exercícios físicos. Mas treinar perto da hora de dormir traz dúvidas sobre a alimentação: é preciso jantar depois da academia? Comer carboidratos à noite atrapalha os resultados? E tomar café ou suplementos pré-treino pode prejudicar o descanso?

Segundo Rodrigo dos Reis Fernandes, nutricionista e coordenador da Unopar, a alimentação de quem treina à noite deve considerar o horário e a intensidade do exercício, o que foi consumido ao longo do dia e o intervalo entre o fim da atividade e a hora de dormir. A ideia é fornecer energia para o treino e nutrientes para a recuperação sem provocar desconforto que atrapalhe o sono.

Motivos para incluir iogurte na sua alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
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A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

“Treinar à noite não significa que seja necessário deixar de comer após o exercício. O organismo continua precisando de nutrientes para se recuperar. O mais importante é observar o horário do treino, a intensidade e duração da atividade, o que foi consumido ao longo do dia e quanto tempo haverá entre a refeição e o momento de dormir”, explica o nutricionista.

A seguir, o especialista destaca seis cuidados para organizar a alimentação de quem costuma se exercitar no período noturno.

  • 1. Não chegue ao treino depois de muitas horas sem comer
    Passar a tarde inteira sem se alimentar e esperar o fim do treino para fazer uma refeição pode comprometer a disposição durante o exercício. A organização alimentar começa antes de chegar à academia, com refeições e lanches ajustados aos horários e às necessidades de cada pessoa.
    O intervalo entre a alimentação e o treino influencia a escolha dos alimentos. Quando há pouco tempo para a digestão, preparações mais leves e de fácil digestão, com fontes de carboidratos, podem ser mais confortáveis. Quem consegue se alimentar com maior antecedência tem mais possibilidades de combinar diferentes grupos alimentares.
    A quantidade também importa. O objetivo é chegar ao exercício com energia suficiente, sem desconforto causado por uma refeição muito volumosa ou próxima demais do início da atividade.

  • 2. Carboidrato à noite não precisa ser eliminado
    Arroz, pães, massas e outros alimentos ricos em carboidratos costumam ser evitados por quem acredita que consumi-los à noite favorece o ganho de peso. No entanto, o horário, isoladamente, não determina esse efeito. A quantidade ingerida, o gasto energético e o conjunto da alimentação são fatores importantes.
    Para quem pratica exercícios, os carboidratos ajudam a fornecer energia durante a atividade e a repor as reservas utilizadas pelo organismo. Por isso, sua presença nas refeições pode ser importante também para quem treina no período noturno.
    Segundo Rodrigo dos Reis Fernandes, a escolha e a quantidade desses alimentos devem considerar as necessidades individuais e o que foi consumido ao longo do dia. Não é necessário excluir o nutriente apenas porque o treino termina à noite.

  • 3. Depois do treino, evite exagerar no jantar
    Terminar a atividade física com muita fome pode levar a refeições volumosas justamente quando o horário de dormir está próximo. Frituras, preparações muito gordurosas e grandes quantidades de comida podem provocar sensação de estômago pesado e desconforto ao se deitar.
    O ideal é organizar o jantar ou o lanche pós-treino de acordo com a fome, a rotina e os objetivos individuais. Uma refeição pode combinar fontes de proteína e carboidratos em quantidades adequadas, sem precisar ser excessiva.
    Também é importante considerar a organização do dia. Quem faz uma refeição antes de treinar pode ter necessidades diferentes de quem deixa para jantar somente depois do exercício. O intervalo até o sono e a tolerância individual aos alimentos também devem entrar nessa conta.

  • 4. Proteína continua importante para a recuperação muscular
    Frango, ovos, carnes, peixes, leite e derivados, além de fontes vegetais, podem fazer parte da alimentação de quem se exercita à noite. As proteínas fornecem aminoácidos utilizados na manutenção e na recuperação dos músculos. Isso não significa, porém, que seja necessário concentrar uma grande quantidade do nutriente imediatamente após a academia. A ingestão total ao longo do dia e a distribuição entre as refeições também são importantes para atender às necessidades do organismo.
    “O pós-treino faz parte de um conjunto. O resultado não depende de um único alimento consumido imediatamente após o exercício, mas da adequação da alimentação ao longo do dia”, destaca o nutricionista. A quantidade de proteína e a composição da refeição devem ser ajustadas às necessidades de cada pessoa. Quando o treino termina perto da hora de dormir, vale priorizar uma refeição que forneça os nutrientes necessários sem causar desconforto digestivo.

  • 5. Atenção aos estimulantes antes do treino
    Café, bebidas energéticas e suplementos pré-treino que contêm cafeína podem aumentar o estado de alerta e a disposição durante o exercício. O problema é que o efeito estimulante pode permanecer por horas, mesmo depois do fim da atividade física. Para quem treina à noite, o consumo próximo ao horário de dormir pode dificultar o início do sono ou deixar o descanso menos reparador. A intensidade desse efeito varia entre as pessoas e depende, entre outros fatores, da quantidade ingerida e do horário de consumo.
    Por isso, vale observar se o uso de cafeína está associado à dificuldade para adormecer ou a noites de sono agitado. Ajustar a quantidade e o horário pode ajudar a conciliar o treino com o descanso, especialmente para quem é mais sensível ao estimulante.

  • 6. Não sacrifique o sono em busca da alimentação perfeita
    Planejar as refeições é importante, mas isso não deve se transformar em uma rotina que atrapalhe o descanso. Ficar acordado por muito tempo apenas para cumprir um horário específico de alimentação ou preparar uma refeição complexa depois do treino pode dificultar a manutenção de um sono adequado.
    O descanso faz parte da recuperação física e precisa ser considerado junto com a alimentação e os exercícios. Uma rotina equilibrada deve levar em conta não apenas o que comer, mas também o tempo disponível para dormir e a regularidade dos horários.

“O sono participa de diversos processos de recuperação do organismo e estimula a produção de substâncias importantes para tal finalidade. Por isso, alimentação, exercício e descanso devem ser pensados em conjunto. Se a rotina noturna está dificultando o sono de forma recorrente, é importante rever horários e estratégias em vez de olhar apenas para o que está sendo colocado no prato”, finaliza Rodrigo dos Reis Fernandes.

Para quem só consegue treinar à noite, a solução não é necessariamente mudar o horário da atividade ou deixar de comer depois dela. Organizar as refeições ao longo do dia, evitar excessos perto de dormir e observar a resposta do próprio organismo são medidas que ajudam a conciliar exercício, recuperação muscular e qualidade do sono.

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