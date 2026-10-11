Treina à noite? Nutricionista explica o que comer antes e depois do exercício sem prejudicar o sono

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Perla Ribeiro
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:00
Para quem divide o dia entre trabalho, estudos e compromissos pessoais, a noite costuma ser o único período disponível para praticar exercícios físicos. Mas treinar perto da hora de dormir traz dúvidas sobre a alimentação: é preciso jantar depois da academia? Comer carboidratos à noite atrapalha os resultados? E tomar café ou suplementos pré-treino pode prejudicar o descanso?
Segundo Rodrigo dos Reis Fernandes, nutricionista e coordenador da Unopar, a alimentação de quem treina à noite deve considerar o horário e a intensidade do exercício, o que foi consumido ao longo do dia e o intervalo entre o fim da atividade e a hora de dormir. A ideia é fornecer energia para o treino e nutrientes para a recuperação sem provocar desconforto que atrapalhe o sono.
Motivos para incluir iogurte na sua alimentação
“Treinar à noite não significa que seja necessário deixar de comer após o exercício. O organismo continua precisando de nutrientes para se recuperar. O mais importante é observar o horário do treino, a intensidade e duração da atividade, o que foi consumido ao longo do dia e quanto tempo haverá entre a refeição e o momento de dormir”, explica o nutricionista.
A seguir, o especialista destaca seis cuidados para organizar a alimentação de quem costuma se exercitar no período noturno.
“O sono participa de diversos processos de recuperação do organismo e estimula a produção de substâncias importantes para tal finalidade. Por isso, alimentação, exercício e descanso devem ser pensados em conjunto. Se a rotina noturna está dificultando o sono de forma recorrente, é importante rever horários e estratégias em vez de olhar apenas para o que está sendo colocado no prato”, finaliza Rodrigo dos Reis Fernandes.
Para quem só consegue treinar à noite, a solução não é necessariamente mudar o horário da atividade ou deixar de comer depois dela. Organizar as refeições ao longo do dia, evitar excessos perto de dormir e observar a resposta do próprio organismo são medidas que ajudam a conciliar exercício, recuperação muscular e qualidade do sono.