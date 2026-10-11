RECUPERAÇÃO MUSCULAR

Treina à noite? Nutricionista explica o que comer antes e depois do exercício sem prejudicar o sono

Carboidratos, proteínas e cafeína exigem atenção para quem malha perto da hora de dormir; especialista lista seis cuidados para conciliar desempenho, recuperação muscular e descanso

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:00

Treina à noite? Nutricionista explica o que comer antes e depois do exercício sem prejudicar o sono Crédito: Imagem gerada por IA

Para quem divide o dia entre trabalho, estudos e compromissos pessoais, a noite costuma ser o único período disponível para praticar exercícios físicos. Mas treinar perto da hora de dormir traz dúvidas sobre a alimentação: é preciso jantar depois da academia? Comer carboidratos à noite atrapalha os resultados? E tomar café ou suplementos pré-treino pode prejudicar o descanso?

Segundo Rodrigo dos Reis Fernandes, nutricionista e coordenador da Unopar, a alimentação de quem treina à noite deve considerar o horário e a intensidade do exercício, o que foi consumido ao longo do dia e o intervalo entre o fim da atividade e a hora de dormir. A ideia é fornecer energia para o treino e nutrientes para a recuperação sem provocar desconforto que atrapalhe o sono.

Motivos para incluir iogurte na sua alimentação 1 de 19

“Treinar à noite não significa que seja necessário deixar de comer após o exercício. O organismo continua precisando de nutrientes para se recuperar. O mais importante é observar o horário do treino, a intensidade e duração da atividade, o que foi consumido ao longo do dia e quanto tempo haverá entre a refeição e o momento de dormir”, explica o nutricionista.

A seguir, o especialista destaca seis cuidados para organizar a alimentação de quem costuma se exercitar no período noturno.

1. Não chegue ao treino depois de muitas horas sem comer

Passar a tarde inteira sem se alimentar e esperar o fim do treino para fazer uma refeição pode comprometer a disposição durante o exercício. A organização alimentar começa antes de chegar à academia, com refeições e lanches ajustados aos horários e às necessidades de cada pessoa.

O intervalo entre a alimentação e o treino influencia a escolha dos alimentos. Quando há pouco tempo para a digestão, preparações mais leves e de fácil digestão, com fontes de carboidratos, podem ser mais confortáveis. Quem consegue se alimentar com maior antecedência tem mais possibilidades de combinar diferentes grupos alimentares.

A quantidade também importa. O objetivo é chegar ao exercício com energia suficiente, sem desconforto causado por uma refeição muito volumosa ou próxima demais do início da atividade.



2. Carboidrato à noite não precisa ser eliminado

Arroz, pães, massas e outros alimentos ricos em carboidratos costumam ser evitados por quem acredita que consumi-los à noite favorece o ganho de peso. No entanto, o horário, isoladamente, não determina esse efeito. A quantidade ingerida, o gasto energético e o conjunto da alimentação são fatores importantes.

Para quem pratica exercícios, os carboidratos ajudam a fornecer energia durante a atividade e a repor as reservas utilizadas pelo organismo. Por isso, sua presença nas refeições pode ser importante também para quem treina no período noturno.

Segundo Rodrigo dos Reis Fernandes, a escolha e a quantidade desses alimentos devem considerar as necessidades individuais e o que foi consumido ao longo do dia. Não é necessário excluir o nutriente apenas porque o treino termina à noite.



3. Depois do treino, evite exagerar no jantar

Terminar a atividade física com muita fome pode levar a refeições volumosas justamente quando o horário de dormir está próximo. Frituras, preparações muito gordurosas e grandes quantidades de comida podem provocar sensação de estômago pesado e desconforto ao se deitar.

O ideal é organizar o jantar ou o lanche pós-treino de acordo com a fome, a rotina e os objetivos individuais. Uma refeição pode combinar fontes de proteína e carboidratos em quantidades adequadas, sem precisar ser excessiva.

Também é importante considerar a organização do dia. Quem faz uma refeição antes de treinar pode ter necessidades diferentes de quem deixa para jantar somente depois do exercício. O intervalo até o sono e a tolerância individual aos alimentos também devem entrar nessa conta.



4. Proteína continua importante para a recuperação muscular

Frango, ovos, carnes, peixes, leite e derivados, além de fontes vegetais, podem fazer parte da alimentação de quem se exercita à noite. As proteínas fornecem aminoácidos utilizados na manutenção e na recuperação dos músculos. Isso não significa, porém, que seja necessário concentrar uma grande quantidade do nutriente imediatamente após a academia. A ingestão total ao longo do dia e a distribuição entre as refeições também são importantes para atender às necessidades do organismo.

“O pós-treino faz parte de um conjunto. O resultado não depende de um único alimento consumido imediatamente após o exercício, mas da adequação da alimentação ao longo do dia”, destaca o nutricionista. A quantidade de proteína e a composição da refeição devem ser ajustadas às necessidades de cada pessoa. Quando o treino termina perto da hora de dormir, vale priorizar uma refeição que forneça os nutrientes necessários sem causar desconforto digestivo.



5. Atenção aos estimulantes antes do treino

Café, bebidas energéticas e suplementos pré-treino que contêm cafeína podem aumentar o estado de alerta e a disposição durante o exercício. O problema é que o efeito estimulante pode permanecer por horas, mesmo depois do fim da atividade física. Para quem treina à noite, o consumo próximo ao horário de dormir pode dificultar o início do sono ou deixar o descanso menos reparador. A intensidade desse efeito varia entre as pessoas e depende, entre outros fatores, da quantidade ingerida e do horário de consumo.

Por isso, vale observar se o uso de cafeína está associado à dificuldade para adormecer ou a noites de sono agitado. Ajustar a quantidade e o horário pode ajudar a conciliar o treino com o descanso, especialmente para quem é mais sensível ao estimulante.



6. Não sacrifique o sono em busca da alimentação perfeita

Planejar as refeições é importante, mas isso não deve se transformar em uma rotina que atrapalhe o descanso. Ficar acordado por muito tempo apenas para cumprir um horário específico de alimentação ou preparar uma refeição complexa depois do treino pode dificultar a manutenção de um sono adequado.

O descanso faz parte da recuperação física e precisa ser considerado junto com a alimentação e os exercícios. Uma rotina equilibrada deve levar em conta não apenas o que comer, mas também o tempo disponível para dormir e a regularidade dos horários.



“O sono participa de diversos processos de recuperação do organismo e estimula a produção de substâncias importantes para tal finalidade. Por isso, alimentação, exercício e descanso devem ser pensados em conjunto. Se a rotina noturna está dificultando o sono de forma recorrente, é importante rever horários e estratégias em vez de olhar apenas para o que está sendo colocado no prato”, finaliza Rodrigo dos Reis Fernandes.