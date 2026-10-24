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Treina e não ganha músculos? Médica faz alerta sobre cinco erros que podem estar travando sua hipertrofia

Sono ruim, alimentação insuficiente e falhas no planejamento dos exercícios estão entre os fatores que podem dificultar o ganho de massa muscular, segundo especialista

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 06:00

Treina e não ganha músculos? Médica faz alerta sobre cinco erros que podem estar travando sua hipertrofia Crédito: Imagem gerada pela IA

Passar horas na academia, manter a rotina de exercícios e, mesmo assim, não perceber o aumento de massa muscular esperado pode ser frustrante. Mas nem sempre a solução está em levantar mais peso ou intensificar o treino. O ganho de músculos depende de uma combinação de estímulos adequados, alimentação, descanso e características individuais.

Segundo a médica Talita Lelis, que atua há mais de 15 anos e tem pós-graduações em Obesidade e Emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein, além de formação complementar em Nutrologia, Medicina e Gestão em Saúde, a hipertrofia depende do equilíbrio entre diferentes fatores. Quando um deles não está alinhado às necessidades do organismo, a evolução pode ser prejudicada.

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“É muito comum associar o ganho de massa muscular apenas ao treino, mas o corpo precisa de condições adequadas para responder ao estímulo recebido. Não adianta treinar com intensidade se a alimentação não fornece os nutrientes e a energia necessários ou se o organismo não tem tempo suficiente para se recuperar”, explica a médica.

Entre os pontos que merecem atenção estão cinco hábitos ou aspectos da rotina que podem dificultar os resultados de quem busca hipertrofia.

1. Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade

O sono faz parte do processo de recuperação do organismo e influencia a disposição e o desempenho durante os exercícios. Dormir poucas horas ou ter noites frequentemente interrompidas pode aumentar o cansaço e dificultar a recuperação entre os treinos.

“Quando a pessoa dorme mal de forma recorrente, pode apresentar mais cansaço, dificuldade para manter o rendimento e menor capacidade de recuperação entre as sessões de treino. Por isso, o sono precisa fazer parte do planejamento de quem busca hipertrofia”, afirma Talita.



2. Consumir menos proteína do que o necessário

As proteínas fornecem aminoácidos utilizados na construção e na reparação dos tecidos musculares. Quando a alimentação não oferece quantidades suficientes, o organismo pode ter mais dificuldade para sustentar a adaptação ao treinamento.

A necessidade diária varia conforme fatores como peso corporal, idade, nível de atividade física, objetivo e condições de saúde. Também é importante considerar a alimentação como um todo, em vez de concentrar a atenção apenas em uma refeição ou no consumo de suplementos.

“Não basta consumir proteína apenas em uma refeição ou concentrar toda a atenção no suplemento. O mais importante é avaliar se a alimentação diária atende às necessidades daquela pessoa. A suplementação pode ser uma estratégia em alguns casos, mas não substitui uma dieta equilibrada”, orienta a médica.



3. Comer menos calorias do que o corpo precisa

Mesmo quando a ingestão de proteínas é adequada, o consumo insuficiente de energia pode dificultar o ganho de massa muscular. O organismo precisa de calorias e outros nutrientes para sustentar a rotina de exercícios e os processos de recuperação.

Esse cenário pode ocorrer quando a pessoa aumenta a frequência ou a intensidade dos treinos, mas mantém uma alimentação insuficiente, ou quando adota uma estratégia muito restritiva para emagrecer.

“Para construir massa muscular, o corpo precisa de energia, além de proteínas e outros nutrientes. Quando a ingestão calórica fica muito abaixo das necessidades, a evolução pode ser prejudicada, especialmente se isso vier acompanhado de treinos intensos e recuperação inadequada”, explica Talita.



4. Treinar sem planejamento ou progressão

A frequência na academia, por si só, não garante que os músculos recebam o estímulo adequado para crescer. A falta de progressão no treinamento, a execução incorreta dos movimentos e um volume de exercícios incompatível com a capacidade individual podem limitar os resultados.

A progressão precisa respeitar o condicionamento físico e a adaptação de cada pessoa. Isso não significa aumentar a carga a qualquer custo nem realizar todos os exercícios até a exaustão.

“O treinamento precisa ter planejamento e progressão. Aumentar o peso a qualquer custo ou sair da academia completamente exausto não é sinônimo de um treino eficiente. É importante respeitar a execução dos exercícios, ajustar o volume e a intensidade e acompanhar a evolução ao longo do tempo”, destaca a médica.



5. Não descansar o suficiente entre os treinos

A recuperação é parte essencial da adaptação muscular. Repetir sessões intensas sem intervalos adequados, acumular fadiga e ignorar sinais de sobrecarga pode comprometer o desempenho e dificultar a continuidade da rotina.

O tempo necessário para se recuperar varia de acordo com a intensidade e o volume dos exercícios, os grupos musculares trabalhados, a experiência de treino, a alimentação e a qualidade do sono. Por isso, o planejamento deve considerar tanto os dias de atividade física quanto os períodos de descanso.

“É durante a recuperação que o organismo consegue se adaptar ao estímulo do treino. Se a pessoa exige demais do corpo e não oferece condições para essa adaptação, pode começar a apresentar queda de rendimento, cansaço persistente e dificuldade para progredir. Descansar não significa perder resultados, mas permitir que o corpo responda ao treinamento”, afirma Talita.



O que fazer quando os resultados não aparecem?

A dificuldade para ganhar massa muscular nem sempre está ligada a um único fator. Idade, genética, histórico de treinamento, composição corporal, condições de saúde e consistência também influenciam o ritmo da evolução. Por isso, antes de aumentar indiscriminadamente as cargas, restringir ainda mais a alimentação ou recorrer a suplementos, vale avaliar a rotina de forma integrada. O acompanhamento de profissionais de educação física e nutrição, além de avaliação médica quando indicada, pode ajudar a identificar obstáculos e ajustar a estratégia às necessidades individuais.