Treina e não ganha músculos? Médica faz alerta sobre cinco erros que podem estar travando sua hipertrofia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 06:00
Passar horas na academia, manter a rotina de exercícios e, mesmo assim, não perceber o aumento de massa muscular esperado pode ser frustrante. Mas nem sempre a solução está em levantar mais peso ou intensificar o treino. O ganho de músculos depende de uma combinação de estímulos adequados, alimentação, descanso e características individuais.
Segundo a médica Talita Lelis, que atua há mais de 15 anos e tem pós-graduações em Obesidade e Emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein, além de formação complementar em Nutrologia, Medicina e Gestão em Saúde, a hipertrofia depende do equilíbrio entre diferentes fatores. Quando um deles não está alinhado às necessidades do organismo, a evolução pode ser prejudicada.
Veja como fazer um treino rápido e eficiente com as dicas do treinador Lucas Florêncio
“É muito comum associar o ganho de massa muscular apenas ao treino, mas o corpo precisa de condições adequadas para responder ao estímulo recebido. Não adianta treinar com intensidade se a alimentação não fornece os nutrientes e a energia necessários ou se o organismo não tem tempo suficiente para se recuperar”, explica a médica.
Entre os pontos que merecem atenção estão cinco hábitos ou aspectos da rotina que podem dificultar os resultados de quem busca hipertrofia.
O que fazer quando os resultados não aparecem?
A dificuldade para ganhar massa muscular nem sempre está ligada a um único fator. Idade, genética, histórico de treinamento, composição corporal, condições de saúde e consistência também influenciam o ritmo da evolução. Por isso, antes de aumentar indiscriminadamente as cargas, restringir ainda mais a alimentação ou recorrer a suplementos, vale avaliar a rotina de forma integrada. O acompanhamento de profissionais de educação física e nutrição, além de avaliação médica quando indicada, pode ajudar a identificar obstáculos e ajustar a estratégia às necessidades individuais.
“Cada organismo responde de uma maneira, e os resultados não acontecem no mesmo ritmo para todo mundo. Quando a evolução não vem como esperado, o melhor caminho é investigar o conjunto de fatores envolvidos, em vez de simplesmente treinar mais ou comer menos”, conclui a médica.