ATIVIDADE FÍSICA

Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados

Especialista explica por que aumentar o volume nem sempre é a melhor estratégia e destaca a importância da progressão, recuperação e consistência

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:30

Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a proximidade do Verão, quem já mantém uma rotina de exercícios pode sentir vontade de acelerar os resultados. Mas, para o educador físico Leandro Twin, aumentar simplesmente o tempo na academia ou o volume dos treinos não é necessariamente o melhor caminho. A evolução depende de ajustes na carga, nas repetições, na execução e na organização da rotina.

“Se a pessoa já treina, não adianta simplesmente aumentar o volume ou passar mais tempo na academia. É preciso entender o que pode ser ajustado para continuar evoluindo, seja na carga, nas repetições, na execução ou na organização do treino”, explica Twin. Outra estratégia é combinar diferentes estímulos de acordo com o objetivo de cada pessoa. A musculação, por exemplo, pode ser associada a atividades aeróbicas. Para adultos, a Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou equivalente, além de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.

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Três ajustes para continuar evoluindo:

1. Priorize a progressão

Evoluir nos treinos não significa apenas aumentar a quantidade de peso utilizada nos exercícios. Também é possível avançar aumentando o número de repetições, aprimorando a execução dos movimentos ou fazendo mudanças graduais na rotina. A ideia é criar estímulos que permitam ao corpo continuar se adaptando sem aumentar a carga de treinamento de maneira descontrolada.



2. Respeite a recuperação

Descanso e alimentação adequada também fazem parte do processo de evolução. Quando o organismo não consegue se recuperar entre uma sessão e outra, o desempenho pode ser prejudicado e a pessoa pode ter mais dificuldade para manter a rotina. “Se você não consegue se recuperar, seu próximo treino provavelmente não vai render o que poderia”, explica Twin.



3. Evite mudanças radicais

A tentativa de acelerar os resultados pode levar algumas pessoas a aumentar carga, volume e intensidade de uma só vez. Para o especialista, mudanças progressivas são mais adequadas para preservar a recuperação e ajudar na manutenção da rotina.

