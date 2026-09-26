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Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados

Especialista explica por que aumentar o volume nem sempre é a melhor estratégia e destaca a importância da progressão, recuperação e consistência

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:30

Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados
Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a proximidade do Verão, quem já mantém uma rotina de exercícios pode sentir vontade de acelerar os resultados. Mas, para o educador físico Leandro Twin, aumentar simplesmente o tempo na academia ou o volume dos treinos não é necessariamente o melhor caminho. A evolução depende de ajustes na carga, nas repetições, na execução e na organização da rotina.

“Se a pessoa já treina, não adianta simplesmente aumentar o volume ou passar mais tempo na academia. É preciso entender o que pode ser ajustado para continuar evoluindo, seja na carga, nas repetições, na execução ou na organização do treino”, explica Twin. Outra estratégia é combinar diferentes estímulos de acordo com o objetivo de cada pessoa. A musculação, por exemplo, pode ser associada a atividades aeróbicas. Para adultos, a Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou equivalente, além de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina

1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock
Mito. O emagrecimento está relacionado ao gasto calórico total e à intensidade do exercício. Modalidades como o HIIT elevam rapidamente a frequência cardíaca e mantêm o metabolismo acelerado mesmo após o término da atividade. O segredo não está no tempo de treino, mas na intensidade aplicada. por Shutterstock
2. É possível ganhar massa muscular com treinos curtos por Shutterstock
Verdade. Um treino de força bem estruturado, com foco em exercícios compostos e intervalos curtos de descanso, pode ser altamente eficaz para o ganho de massa muscular. por Shutterstock
3. Apenas exercícios intensos trazem resultados por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
4. Treinos curtos são grandes aliados da saúde mental por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Verdade. Aproximadamente 40 minutos de atividade física são suficientes para estimular a liberação de endorfina e dopamina, hormônios ligados à sensação de bem-estar. por Shutterstock
Para quem tem uma rotina estressante, uma pausa breve para se exercitar funciona como uma válvula de escape, melhorando o foco, o humor e a qualidade do sono, sem a pressão de precisar reservar horas do dia para isso por Shutterstock
5. Exercícios rápidos só funcionam para pessoas jovens por Imagem: Andy Gin | Shutterstock
Mito. Pessoas de todas as idades podem melhorar a saúde por meio da prática regular de exercícios, desde que respeitem suas condições individuais e limitações. por Shutterstock
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1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock

Três ajustes para continuar evoluindo:

  • 1. Priorize a progressão
    Evoluir nos treinos não significa apenas aumentar a quantidade de peso utilizada nos exercícios. Também é possível avançar aumentando o número de repetições, aprimorando a execução dos movimentos ou fazendo mudanças graduais na rotina. A ideia é criar estímulos que permitam ao corpo continuar se adaptando sem aumentar a carga de treinamento de maneira descontrolada.

  • 2. Respeite a recuperação
    Descanso e alimentação adequada também fazem parte do processo de evolução. Quando o organismo não consegue se recuperar entre uma sessão e outra, o desempenho pode ser prejudicado e a pessoa pode ter mais dificuldade para manter a rotina. “Se você não consegue se recuperar, seu próximo treino provavelmente não vai render o que poderia”, explica Twin.

  • 3. Evite mudanças radicais
    A tentativa de acelerar os resultados pode levar algumas pessoas a aumentar carga, volume e intensidade de uma só vez. Para o especialista, mudanças progressivas são mais adequadas para preservar a recuperação e ajudar na manutenção da rotina.

A chegada do Verão pode servir como motivação para quem já treina estabelecer novos objetivos, mas o período não precisa ser encarado como uma corrida contra o tempo. “O Verão pode ser uma motivação, mas não precisa virar uma corrida contra o tempo. O melhor resultado é aquele que você consegue construir com consistência e manter depois que o Verão acabar”, finaliza o educador físico e embaixador da BlueFit.

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