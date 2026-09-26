Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados

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Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:30
Com a proximidade do Verão, quem já mantém uma rotina de exercícios pode sentir vontade de acelerar os resultados. Mas, para o educador físico Leandro Twin, aumentar simplesmente o tempo na academia ou o volume dos treinos não é necessariamente o melhor caminho. A evolução depende de ajustes na carga, nas repetições, na execução e na organização da rotina.
“Se a pessoa já treina, não adianta simplesmente aumentar o volume ou passar mais tempo na academia. É preciso entender o que pode ser ajustado para continuar evoluindo, seja na carga, nas repetições, na execução ou na organização do treino”, explica Twin. Outra estratégia é combinar diferentes estímulos de acordo com o objetivo de cada pessoa. A musculação, por exemplo, pode ser associada a atividades aeróbicas. Para adultos, a Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou equivalente, além de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.
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Três ajustes para continuar evoluindo:
A chegada do Verão pode servir como motivação para quem já treina estabelecer novos objetivos, mas o período não precisa ser encarado como uma corrida contra o tempo. “O Verão pode ser uma motivação, mas não precisa virar uma corrida contra o tempo. O melhor resultado é aquele que você consegue construir com consistência e manter depois que o Verão acabar”, finaliza o educador físico e embaixador da BlueFit.