PERFORMANCE

Treina, mas não consegue evoluir? Veja cinco fatores ocultos que podem limitar seu desempenho

Problemas de visão, respiração e equilíbrio podem comprometer a segurança e o rendimento durante a prática esportiva

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:15

Treina, mas não consegue evoluir? Veja cinco fatores ocultos que podem limitar seu desempenho Crédito: Magnific

Superar marcas, melhorar o tempo ou simplesmente conseguir manter o ritmo nos treinos exige dedicação. Mas, para atletas amadores e profissionais, o desempenho não depende apenas da rotina de exercícios. Algumas limitações que passam despercebidas podem interferir na performance e até aumentar o risco de acidentes durante a prática esportiva. Problemas de visão, dificuldades respiratórias e alterações de equilíbrio estão entre os fatores que podem funcionar como verdadeiros freios para quem busca evoluir no esporte.

Miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia podem dificultar a nitidez da visão e a percepção de profundidade durante a prática esportiva. Segundo o oftalmologista Bernardo Cavalcanti, do HOPE – Hospital de Olhos de Pernambuco, os óculos convencionais também podem gerar dificuldades durante o exercício. “Os óculos podem pesar no rosto, embaçar com o suor e até representar riscos em modalidades de contato ou com a bola”, explica. Uma alternativa são os modelos esportivos, que devem ser leves, não apertar o rosto e contar com apoio de borracha nas orelhas e no nariz para evitar que escorreguem durante os movimentos.

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A ventilação também deve ser observada para reduzir o risco de embaçamento. Além disso, é importante manter a prescrição do grau atualizada com acompanhamento oftalmológico. Quem utiliza lentes de contato precisa ter atenção redobrada com higienização e lubrificação, além de manter acompanhamento com o especialista. A cirurgia refrativa também é apontada pelo oftalmologista como uma alternativa para correção dos erros refrativos em pacientes selecionados.

Enxergar mal pode comprometer a segurança

A dificuldade para enxergar não afeta apenas o conforto durante o exercício. Em modalidades como a corrida, a visão é fundamental para identificar obstáculos e acompanhar informações importantes. O especialista em biomecânica da corrida Marcelo Avelar explica que uma visão inadequada pode prejudicar a percepção do ambiente.

“Enxergar mal impede que o corredor identifique de forma rápida possíveis obstáculos no solo e as sinalizações da prova. Também dificulta o monitoramento de dados essenciais em relógios e monitores, como frequência cardíaca e velocidade”, afirma. Assim, uma alteração visual que parece pequena no dia a dia pode se tornar mais relevante durante uma atividade que exige velocidade, coordenação e atenção constante.

Respiração também influencia o rendimento

Outro possível obstáculo está nas vias respiratórias. Sinusite, rinite e desvio de septo, por exemplo, podem interferir na respiração e prejudicar a prática esportiva. O otorrinolaringologista Milton de Souza Leão Júnior, do HOPE, explica que essas condições podem comprometer a respiração durante o exercício. “Condições como sinusite, rinite e desvio de septo podem interferir na respiração e na quantidade de oxigênio que chega aos pulmões, comprometendo diretamente a performance do atleta”, afirma.

Segundo o médico, a capacidade de expansão pulmonar pode ser comparada ao funcionamento de uma sanfona: quando o órgão não consegue se expandir adequadamente, a capacidade respiratória pode ser prejudicada. Para Marcelo Avelar, a oxigenação é fundamental para o desempenho porque os músculos precisam de oxigênio para produzir energia.

Tontura durante o treino não deve ser ignorada

O equilíbrio é outro componente importante da prática esportiva. Tonturas durante exercícios podem ter diferentes causas, desde situações mais simples até condições que precisam de investigação. Desidratação e queda de pressão estão entre as possibilidades, mas alterações vestibulares e problemas cardíacos também podem provocar sintomas.

Por isso, segundo Avelar, é importante considerar a saúde de forma integrada e buscar avaliação quando os episódios são recorrentes. Os chamados distúrbios vestibulares, relacionados ao sistema responsável pelo equilíbrio, podem provocar vertigem, alterações auditivas e enjoos, afetando diretamente a prática esportiva. “Mas com o diagnóstico correto e o tratamento, o atleta geralmente consegue voltar a praticar esportes com o mesmo nível de excelência de antes”, afirma Milton.

Cuidado com descongestionantes

Quem apresenta dificuldades respiratórias também deve evitar a automedicação, especialmente com descongestionantes nasais vasoconstritores. De acordo com o otorrinolaringologista, o uso desses medicamentos sem orientação pode provocar dependência e inflamação das mucosas. Também pode trazer outros riscos, como aumento da pressão arterial e problemas cardíacos. Por isso, sintomas respiratórios persistentes devem ser avaliados por um profissional, em vez de serem tratados repetidamente por conta própria.

Saúde também faz parte da performance

Identificar a causa de sintomas que prejudicam o desempenho pode ser tão importante quanto ajustar o treinamento. Problemas de visão, respiração ou equilíbrio não devem ser tratados simplesmente como obstáculos inevitáveis para quem pratica esportes. Uma avaliação adequada pode ajudar a identificar limitações e direcionar o tratamento, permitindo que o atleta evolua com mais segurança e preserve a saúde.