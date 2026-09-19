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Treinar descalço virou tendência, mas será que o pé está preparado para suportar a carga?

Corrida, musculação e até desafios de longa distância têm levado pessoas a abandonar o tênis durante os exercícios; entenda quando isso pode exigir mais do corpo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:30

Treinar descalço virou tendência, mas será que o pé está preparado para suportar a carga?
Treinar descalço virou tendência, mas será que o pé está preparado para suportar a carga? Crédito: Imagem gerada pela Ia

A prática de atividades físicas descalço vem ganhando espaço tanto em desafios extremos quanto em treinos do dia a dia. Correr, caminhar ou realizar exercícios de musculação sem tênis pode parecer uma mudança simples, mas levanta uma questão importante: o pé está preparado para receber diretamente toda a carga do exercício?

O assunto ganhou destaque com diferentes exemplos. O contador Antonio Jussier Damasceno, de 66 anos, percorreu cerca de 920 quilômetros em sete dias durante um desafio de corrida em esteira em Belém (PA). Durante a prova, ele chegou a correr descalço depois de sofrer ferimentos nos pés.

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
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Olympikus Corre 5;.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

Nas redes sociais, a influenciadora Virginia Fonseca também costuma retirar o tênis durante alguns exercícios de musculação. Fora do Brasil, o irlandês Eamonn Keaveney, de 34 anos, reconquistou o recorde mundial do Guinness para a caminhada descalço mais longa ao percorrer 6.805,83 quilômetros entre a Turquia e a Irlanda. A jornada durou 369 dias.

Pé descalço muda a forma como o corpo recebe a carga

A retirada do calçado durante um exercício não representa apenas uma mudança de conforto. O pé passa a ter contato direto com a superfície e assume uma participação diferente na absorção e na distribuição das forças produzidas pelo movimento. Por isso, a questão não é simplesmente saber se treinar descalço é certo ou errado. A condição física da pessoa, o tipo de exercício, a superfície e o tempo de exposição são fatores que precisam ser considerados antes de abandonar o calçado.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Em atividades de musculação, por exemplo, algumas pessoas optam por retirar o tênis durante determinados movimentos. Já em corridas e caminhadas, a mudança pode representar uma adaptação ainda maior para pés e membros inferiores, principalmente quando a pessoa não está acostumada.

Quando a mudança pode representar uma sobrecarga?

Passar repentinamente de um treino realizado com tênis para atividades descalço pode exigir uma adaptação do corpo. A preocupação aumenta quando a mudança envolve exercícios de maior impacto, longas distâncias ou cargas elevadas. Os exemplos de Antonio Jussier Damasceno e Eamonn Keaveney mostram situações extremas de exposição, enquanto os exercícios de musculação realizados sem tênis representam um contexto completamente diferente. Por isso, não é possível colocar todas essas práticas na mesma categoria.

A principal questão é entender quando retirar o calçado faz parte de uma estratégia de treinamento e quando a mudança pode ultrapassar a capacidade de adaptação do praticante. Nesse cenário, a avaliação de profissionais especializados pode ajudar a identificar riscos e definir uma progressão adequada para quem deseja experimentar exercícios descalço.

Não existe uma regra única para todos

A prática descalça pode estar presente em diferentes modalidades e objetivos, mas a experiência de uma pessoa não significa que o mesmo procedimento seja adequado para outra. Alguém habituado a esse tipo de treinamento terá uma adaptação diferente de quem sempre realizou exercícios usando calçados. Por isso, antes de transformar a prática em uma rotina, é importante considerar o tipo de atividade, a intensidade, a duração e o histórico individual. O desafio não está apenas em retirar o tênis, mas em saber se o corpo está preparado para a mudança.

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