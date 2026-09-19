ATIVIDADE FÍSICA

Treinar descalço virou tendência, mas será que o pé está preparado para suportar a carga?

Corrida, musculação e até desafios de longa distância têm levado pessoas a abandonar o tênis durante os exercícios; entenda quando isso pode exigir mais do corpo

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:30

Treinar descalço virou tendência, mas será que o pé está preparado para suportar a carga? Crédito: Imagem gerada pela Ia

A prática de atividades físicas descalço vem ganhando espaço tanto em desafios extremos quanto em treinos do dia a dia. Correr, caminhar ou realizar exercícios de musculação sem tênis pode parecer uma mudança simples, mas levanta uma questão importante: o pé está preparado para receber diretamente toda a carga do exercício?

O assunto ganhou destaque com diferentes exemplos. O contador Antonio Jussier Damasceno, de 66 anos, percorreu cerca de 920 quilômetros em sete dias durante um desafio de corrida em esteira em Belém (PA). Durante a prova, ele chegou a correr descalço depois de sofrer ferimentos nos pés.

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Nas redes sociais, a influenciadora Virginia Fonseca também costuma retirar o tênis durante alguns exercícios de musculação. Fora do Brasil, o irlandês Eamonn Keaveney, de 34 anos, reconquistou o recorde mundial do Guinness para a caminhada descalço mais longa ao percorrer 6.805,83 quilômetros entre a Turquia e a Irlanda. A jornada durou 369 dias.

Pé descalço muda a forma como o corpo recebe a carga

A retirada do calçado durante um exercício não representa apenas uma mudança de conforto. O pé passa a ter contato direto com a superfície e assume uma participação diferente na absorção e na distribuição das forças produzidas pelo movimento. Por isso, a questão não é simplesmente saber se treinar descalço é certo ou errado. A condição física da pessoa, o tipo de exercício, a superfície e o tempo de exposição são fatores que precisam ser considerados antes de abandonar o calçado.

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Em atividades de musculação, por exemplo, algumas pessoas optam por retirar o tênis durante determinados movimentos. Já em corridas e caminhadas, a mudança pode representar uma adaptação ainda maior para pés e membros inferiores, principalmente quando a pessoa não está acostumada.

Quando a mudança pode representar uma sobrecarga?

Passar repentinamente de um treino realizado com tênis para atividades descalço pode exigir uma adaptação do corpo. A preocupação aumenta quando a mudança envolve exercícios de maior impacto, longas distâncias ou cargas elevadas. Os exemplos de Antonio Jussier Damasceno e Eamonn Keaveney mostram situações extremas de exposição, enquanto os exercícios de musculação realizados sem tênis representam um contexto completamente diferente. Por isso, não é possível colocar todas essas práticas na mesma categoria.

A principal questão é entender quando retirar o calçado faz parte de uma estratégia de treinamento e quando a mudança pode ultrapassar a capacidade de adaptação do praticante. Nesse cenário, a avaliação de profissionais especializados pode ajudar a identificar riscos e definir uma progressão adequada para quem deseja experimentar exercícios descalço.

Não existe uma regra única para todos