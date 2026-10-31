Treinar não basta: cinco erros no pós-treino que podem prejudicar seus resultados

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:00
Manter uma rotina de exercícios é importante para melhorar o condicionamento físico e alcançar objetivos como emagrecer ou ganhar massa muscular. Mas o resultado não depende apenas do tempo dedicado à academia. O que acontece depois do treino também influencia a recuperação do organismo e a evolução do desempenho.
Cortar carboidratos para perder peso, acreditar que é obrigatório consumir proteína logo após o exercício ou negligenciar o sono são alguns dos erros que podem comprometer esse processo. O nutrólogo e médico do esporte Thiago Viana destaca cinco cuidados importantes para quem deseja aproveitar melhor os resultados da atividade física.
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Para Thiago Viana, um dos erros mais comuns é concentrar todos os esforços no treino e deixar de lado os outros hábitos que influenciam a recuperação. “O treino é o estímulo, mas é na recuperação que o organismo se adapta e evolui. Os melhores resultados são construídos com bons hábitos que conseguimos manter ao longo dos anos”, afirma. A orientação é considerar o conjunto da rotina, e não apostar em suplementos ou estratégias isoladas. Alimentação equilibrada, ingestão adequada de líquidos, sono e descanso fazem parte do processo tanto quanto a atividade física.