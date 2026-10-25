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Treino intenso em um único esporte antes dos 12 anos pode dobrar risco de lesões

Treinar um único esporte de forma intensa antes dos 12 anos pode favorecer lesões por sobrecarga, limitar o desenvolvimento motor e aumentar o risco de esgotamento físico e mental

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:00

Treino intenso em um único esporte pode dobrar risco de lesões em jovens atletas
Treino intenso em um único esporte pode dobrar risco de lesões em jovens atletas Crédito: Imagem gerada pela IA

A busca por resultados e pelo sucesso no esporte pode levar crianças e adolescentes a se dedicarem intensamente a uma única modalidade desde cedo. Essa escolha, porém, pode trazer consequências para a saúde física e mental. Estudos sobre especialização esportiva precoce apontam que jovens atletas que concentram os treinos em apenas um esporte estão mais sujeitos a lesões, especialmente aquelas provocadas pela repetição excessiva de movimentos.

De acordo com o estudo Early sports specialisation and the incidence of lower extremity injuries in youth athletes: current concepts, a especialização precoce está associada a riscos de lesões nos membros inferiores. Segundo Adriano Marques de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), a prática intensa e repetitiva pode sobrecarregar estruturas específicas do corpo e limitar a experiência motora dos jovens.

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“Atletas que treinam dessa maneira colocam mais estresse em grupamentos musculares e ligamentos seletos que o esporte demanda, enquanto diminuem o desenvolvimento de outros padrões de movimentação que a prática multiesportiva proporciona”, explica o especialista.

O que é a especialização esportiva precoce?

A especialização esportiva precoce ocorre quando a criança passa a se dedicar predominantemente a uma única modalidade, deixando de praticar outros esportes. A American Orthopaedic Society for Sports Medicine descreve essa prática como o compromisso com um único esporte durante oito meses ou mais por ano, em detrimento de outras modalidades, antes dos 12 anos.

O problema não está na prática esportiva desde a infância, mas na concentração dos esforços em uma única atividade, com treinos frequentes e intensos e pouca variedade de movimentos. Esse padrão pode restringir o desenvolvimento de habilidades motoras e aumentar a exposição a movimentos repetitivos. Segundo Almeida, estudos indicam que atletas que se especializam precocemente podem apresentar até o dobro do risco de lesões em comparação com aqueles que não se dedicam exclusivamente a um esporte desde cedo.

Sobrecarga pode comprometer o desenvolvimento

A repetição constante dos mesmos movimentos pode impor estresse excessivo a músculos, tendões e ligamentos. Quando a carga de treinamento supera a capacidade de recuperação do organismo, aumenta a possibilidade de lesões por sobrecarga, que podem comprometer a continuidade da prática esportiva.

Além dos problemas físicos, a especialização precoce pode estar associada à limitação do desenvolvimento motor e ao burnout, caracterizado pelo esgotamento relacionado às exigências da atividade esportiva. A pressão por desempenho e a rotina intensa também podem tornar a experiência menos equilibrada para crianças e adolescentes.

A SBRATE destaca que o alerta não é contra o esporte competitivo, mas contra a aceleração excessiva das etapas de formação. A variedade de atividades físicas pode proporcionar experiências motoras diferentes e contribuir para um desenvolvimento mais amplo.

Diversificar pode ser mais importante do que acelerar

A campanha One Sport Injury, mencionada no material da Associação Americana de Ortopedia, busca conscientizar pais e responsáveis sobre os riscos das lesões por sobrecarga e a importância de práticas esportivas seguras. Para Almeida, a especialização precoce oferece poucos benefícios comprovados que justifiquem os riscos envolvidos.

“Em vez de acelerar carreiras ainda em formação, o caminho deve ser mais amplo, valorizando o desenvolvimento global do jovem atleta para reduzir riscos de lesões que podem comprometer não apenas o desempenho, mas também a saúde a longo prazo”, conclui. A orientação é valorizar uma formação esportiva que respeite o desenvolvimento físico e emocional de cada criança, sem transformar a busca por resultados em uma rotina de exigências incompatíveis com sua fase de crescimento.

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