Treino intenso em um único esporte antes dos 12 anos pode dobrar risco de lesões

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:00
A busca por resultados e pelo sucesso no esporte pode levar crianças e adolescentes a se dedicarem intensamente a uma única modalidade desde cedo. Essa escolha, porém, pode trazer consequências para a saúde física e mental. Estudos sobre especialização esportiva precoce apontam que jovens atletas que concentram os treinos em apenas um esporte estão mais sujeitos a lesões, especialmente aquelas provocadas pela repetição excessiva de movimentos.
De acordo com o estudo Early sports specialisation and the incidence of lower extremity injuries in youth athletes: current concepts, a especialização precoce está associada a riscos de lesões nos membros inferiores. Segundo Adriano Marques de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), a prática intensa e repetitiva pode sobrecarregar estruturas específicas do corpo e limitar a experiência motora dos jovens.
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“Atletas que treinam dessa maneira colocam mais estresse em grupamentos musculares e ligamentos seletos que o esporte demanda, enquanto diminuem o desenvolvimento de outros padrões de movimentação que a prática multiesportiva proporciona”, explica o especialista.
O que é a especialização esportiva precoce?
A especialização esportiva precoce ocorre quando a criança passa a se dedicar predominantemente a uma única modalidade, deixando de praticar outros esportes. A American Orthopaedic Society for Sports Medicine descreve essa prática como o compromisso com um único esporte durante oito meses ou mais por ano, em detrimento de outras modalidades, antes dos 12 anos.
O problema não está na prática esportiva desde a infância, mas na concentração dos esforços em uma única atividade, com treinos frequentes e intensos e pouca variedade de movimentos. Esse padrão pode restringir o desenvolvimento de habilidades motoras e aumentar a exposição a movimentos repetitivos. Segundo Almeida, estudos indicam que atletas que se especializam precocemente podem apresentar até o dobro do risco de lesões em comparação com aqueles que não se dedicam exclusivamente a um esporte desde cedo.
Sobrecarga pode comprometer o desenvolvimento
A repetição constante dos mesmos movimentos pode impor estresse excessivo a músculos, tendões e ligamentos. Quando a carga de treinamento supera a capacidade de recuperação do organismo, aumenta a possibilidade de lesões por sobrecarga, que podem comprometer a continuidade da prática esportiva.
Além dos problemas físicos, a especialização precoce pode estar associada à limitação do desenvolvimento motor e ao burnout, caracterizado pelo esgotamento relacionado às exigências da atividade esportiva. A pressão por desempenho e a rotina intensa também podem tornar a experiência menos equilibrada para crianças e adolescentes.
A SBRATE destaca que o alerta não é contra o esporte competitivo, mas contra a aceleração excessiva das etapas de formação. A variedade de atividades físicas pode proporcionar experiências motoras diferentes e contribuir para um desenvolvimento mais amplo.
Diversificar pode ser mais importante do que acelerar
A campanha One Sport Injury, mencionada no material da Associação Americana de Ortopedia, busca conscientizar pais e responsáveis sobre os riscos das lesões por sobrecarga e a importância de práticas esportivas seguras. Para Almeida, a especialização precoce oferece poucos benefícios comprovados que justifiquem os riscos envolvidos.
“Em vez de acelerar carreiras ainda em formação, o caminho deve ser mais amplo, valorizando o desenvolvimento global do jovem atleta para reduzir riscos de lesões que podem comprometer não apenas o desempenho, mas também a saúde a longo prazo”, conclui. A orientação é valorizar uma formação esportiva que respeite o desenvolvimento físico e emocional de cada criança, sem transformar a busca por resultados em uma rotina de exigências incompatíveis com sua fase de crescimento.