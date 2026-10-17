ENDURANCE

Triathlon movimenta milhões: por que tanta gente paga para testar os próprios limites?

Pesquisa revela que 63,5% dos triatletas consideram o esporte um estilo de vida

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:30

Triathlon Crédito: Pexels

Acordar antes do amanhecer para treinar, organizar férias em função do calendário de provas, investir milhares de reais em equipamentos e inscrições e dedicar boa parte do tempo livre à natação, ao ciclismo e à corrida. Para muitas pessoas, essa rotina pode parecer um sacrifício difícil de entender. Ainda assim, as experiências esportivas de endurance vêm conquistando cada vez mais adeptos no Brasil.

O crescimento das provas de endurance, que incluem modalidades de resistência como maratonas, ultramaratonas, ciclismo de longa distância e triathlon, reflete uma mudança na maneira como as pessoas se relacionam com o esporte. Antes associado principalmente à atividade física e à competição, ele passou a ocupar um espaço mais amplo, ligado ao desenvolvimento pessoal, à construção da identidade e à busca por propósito.

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Esse movimento ocorre em um mercado em expansão. O Brasil reúne atualmente cerca de 15 milhões de corredores e um setor de eventos esportivos que movimenta mais de R$ 21 bilhões por ano. Dentro desse cenário, o triathlon vem se destacando entre as modalidades que atraem novos praticantes.

Uma pesquisa realizada pela Unlimited Sports, empresa responsável pela organização das provas Ironman e Ironman 70.3 no Brasil desde 2001, ajuda a compreender as motivações por trás desse fenômeno. O levantamento ouviu 1.451 triatletas de diferentes regiões do país e identificou que, para 63,5% dos entrevistados, o triathlon deixou de ser apenas uma prática esportiva e passou a representar um estilo de vida.

A expansão também se reflete na chegada de novos participantes às competições. Nas etapas de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo do circuito Nubank Ultravioleta Ironman 70.3 realizadas em 2026, 2.131 atletas participaram pela primeira vez de uma prova da franquia. O dado indica que o crescimento do endurance não depende apenas de praticantes experientes, mas também da entrada contínua de novos competidores.

A pesquisa aponta que esse envolvimento se traduz em uma rotina frequente de treinos. A maioria dos atletas ouvidos treina entre duas e quatro vezes por semana em cada uma das três modalidades: 74% na natação, 83% no ciclismo e 82% na corrida. A preparação exige, portanto, uma dedicação significativa ao longo do mês.

O perfil dos participantes também ajuda a explicar o nível de comprometimento com o esporte. De acordo com o levantamento, 66,1% possuem pós-graduação, 47,3% têm renda mensal superior a R$ 20 mil e mais da metade tem filhos. O público é formado, em sua maioria, por profissionais com formação acadêmica avançada e responsabilidades familiares, que incorporam o treinamento à rotina mesmo diante de outras demandas.

"O que estamos observando é uma mudança importante na relação das pessoas com o esporte. O atleta de endurance não busca apenas performance. Ele busca uma experiência completa, uma jornada de transformação pessoal. A prova é o ápice de um processo que envolve disciplina, saúde, superação e conexão com outras pessoas", afirma o CEO da Unlimited Sports, Carlos Galvão.

Experiências esportivas

A pesquisa indica que a escolha dos atletas vai além da competição. Nove em cada dez participantes consideram a cidade-sede um fator relevante ou muito relevante na decisão de se inscrever em uma prova. A facilidade de deslocamento também aparece entre os principais critérios considerados pelos competidores.

“Isso ajuda a explicar por que as provas de endurance vêm se consolidando como importantes plataformas de turismo esportivo. A decisão vai além do destino, envolve lazer, hospedagem, gastronomia e a possibilidade de viajar com familiares e amigos”, ressalta Galvão.

Os efeitos econômicos desses eventos ultrapassam o universo esportivo. Juntas, as etapas de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo do circuito Ironman 70.3 movimentaram aproximadamente R$ 158,9 milhões nas economias locais e reuniram mais de 53,8 mil pessoas, entre atletas, familiares, equipes técnicas, fornecedores, voluntários e público.

"Isso gera uma permanência mais longa, maior consumo e um impacto econômico relevante. Em Florianópolis, por exemplo, o Ironman já se consolidou como um dos eventos mais importantes do calendário econômico local, atrás apenas do Carnaval, mesmo sendo realizado em um período de baixa temporada", comenta Carlos Galvão.