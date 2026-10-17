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Thais Borges
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:30
Acordar antes do amanhecer para treinar, organizar férias em função do calendário de provas, investir milhares de reais em equipamentos e inscrições e dedicar boa parte do tempo livre à natação, ao ciclismo e à corrida. Para muitas pessoas, essa rotina pode parecer um sacrifício difícil de entender. Ainda assim, as experiências esportivas de endurance vêm conquistando cada vez mais adeptos no Brasil.
O crescimento das provas de endurance, que incluem modalidades de resistência como maratonas, ultramaratonas, ciclismo de longa distância e triathlon, reflete uma mudança na maneira como as pessoas se relacionam com o esporte. Antes associado principalmente à atividade física e à competição, ele passou a ocupar um espaço mais amplo, ligado ao desenvolvimento pessoal, à construção da identidade e à busca por propósito.
Triathlon movimenta milhões: por que tanta gente paga para testar os próprios limites?
Esse movimento ocorre em um mercado em expansão. O Brasil reúne atualmente cerca de 15 milhões de corredores e um setor de eventos esportivos que movimenta mais de R$ 21 bilhões por ano. Dentro desse cenário, o triathlon vem se destacando entre as modalidades que atraem novos praticantes.
Uma pesquisa realizada pela Unlimited Sports, empresa responsável pela organização das provas Ironman e Ironman 70.3 no Brasil desde 2001, ajuda a compreender as motivações por trás desse fenômeno. O levantamento ouviu 1.451 triatletas de diferentes regiões do país e identificou que, para 63,5% dos entrevistados, o triathlon deixou de ser apenas uma prática esportiva e passou a representar um estilo de vida.
A expansão também se reflete na chegada de novos participantes às competições. Nas etapas de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo do circuito Nubank Ultravioleta Ironman 70.3 realizadas em 2026, 2.131 atletas participaram pela primeira vez de uma prova da franquia. O dado indica que o crescimento do endurance não depende apenas de praticantes experientes, mas também da entrada contínua de novos competidores.
A pesquisa aponta que esse envolvimento se traduz em uma rotina frequente de treinos. A maioria dos atletas ouvidos treina entre duas e quatro vezes por semana em cada uma das três modalidades: 74% na natação, 83% no ciclismo e 82% na corrida. A preparação exige, portanto, uma dedicação significativa ao longo do mês.
O perfil dos participantes também ajuda a explicar o nível de comprometimento com o esporte. De acordo com o levantamento, 66,1% possuem pós-graduação, 47,3% têm renda mensal superior a R$ 20 mil e mais da metade tem filhos. O público é formado, em sua maioria, por profissionais com formação acadêmica avançada e responsabilidades familiares, que incorporam o treinamento à rotina mesmo diante de outras demandas.
"O que estamos observando é uma mudança importante na relação das pessoas com o esporte. O atleta de endurance não busca apenas performance. Ele busca uma experiência completa, uma jornada de transformação pessoal. A prova é o ápice de um processo que envolve disciplina, saúde, superação e conexão com outras pessoas", afirma o CEO da Unlimited Sports, Carlos Galvão.
Experiências esportivas
A pesquisa indica que a escolha dos atletas vai além da competição. Nove em cada dez participantes consideram a cidade-sede um fator relevante ou muito relevante na decisão de se inscrever em uma prova. A facilidade de deslocamento também aparece entre os principais critérios considerados pelos competidores.
“Isso ajuda a explicar por que as provas de endurance vêm se consolidando como importantes plataformas de turismo esportivo. A decisão vai além do destino, envolve lazer, hospedagem, gastronomia e a possibilidade de viajar com familiares e amigos”, ressalta Galvão.
Os efeitos econômicos desses eventos ultrapassam o universo esportivo. Juntas, as etapas de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo do circuito Ironman 70.3 movimentaram aproximadamente R$ 158,9 milhões nas economias locais e reuniram mais de 53,8 mil pessoas, entre atletas, familiares, equipes técnicas, fornecedores, voluntários e público.
"Isso gera uma permanência mais longa, maior consumo e um impacto econômico relevante. Em Florianópolis, por exemplo, o Ironman já se consolidou como um dos eventos mais importantes do calendário econômico local, atrás apenas do Carnaval, mesmo sendo realizado em um período de baixa temporada", comenta Carlos Galvão.
Se antes as provas de endurance eram vistas como desafios restritos a um grupo reduzido de atletas, os dados apresentados pela pesquisa apontam para um cenário mais amplo. Com a chegada de novos participantes e o aumento da relevância econômica dos eventos, as competições passam a funcionar também como plataformas de turismo, consumo e relacionamento, beneficiando diferentes setores da economia nas cidades que as recebem.