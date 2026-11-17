CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

Trombose: o perigo pode estar em passar horas sem se movimentar

Entenda por que a imobilidade preocupa e quais cuidados ajudam a proteger a circulação

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:00

Varizes e trombose Crédito: Reprodução

Passar horas sentado durante uma viagem de avião, ônibus ou carro pode parecer apenas desconfortável, mas a imobilidade prolongada também exige atenção à saúde. Quando o corpo permanece muito tempo sem se movimentar, a circulação sanguínea nas pernas pode ficar mais lenta, favorecendo a formação de coágulos em determinadas pessoas.

Conhecida popularmente como “síndrome da classe econômica”, a trombose associada a viagens não é um problema exclusivo dos voos. O risco também pode estar presente em trajetos longos de carro ou ônibus e em outras situações nas quais a pessoa permanece imóvel por períodos prolongados.

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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pesquisas do projeto WHO Research Into Global Hazards of Travel (WRIGHT) identificaram que deslocamentos com duração de quatro horas ou mais podem aproximadamente dobrar o risco de tromboembolismo venoso. Apesar desse aumento, o risco absoluto continua baixo: a estimativa é de cerca de um caso a cada 6 mil passageiros em viagens prolongadas.

A trombose venosa profunda (TVP) ocorre quando um coágulo se forma em uma veia profunda, geralmente nas pernas, dificultando a circulação do sangue. Em situações mais graves, parte desse coágulo pode se desprender e chegar aos pulmões, provocando uma embolia pulmonar, condição que exige atendimento médico imediato.

Para o médico integrativo e CEO do Instituto Aeon, Rodolfo Gusmão, o principal alerta está no tempo que o corpo permanece sem movimento. “Existe uma preocupação muito grande com as condições da cabine do avião, mas um dos fatores mais importantes é a imobilidade prolongada. Quando passamos muitas horas sentados, a circulação nas pernas fica prejudicada, especialmente em pessoas que já apresentam outros fatores de risco”, explica.

Por que ficar sentado por muito tempo aumenta o risco?

A formação de coágulos pode ser explicada pela chamada tríade de Virchow, conceito médico que reúne três mecanismos envolvidos no desenvolvimento da trombose: lentidão do fluxo sanguíneo, alterações na parede dos vasos e maior tendência do sangue à coagulação.

Durante períodos prolongados sentado, a contração dos músculos das pernas diminui. Como essa musculatura ajuda a impulsionar o sangue de volta ao coração, a falta de movimento favorece a estase venosa, situação em que o sangue circula mais lentamente. O risco aumenta quando essa condição se combina com características individuais que favorecem a coagulação. Por isso, pessoas com fatores predisponentes precisam ter atenção redobrada durante deslocamentos longos.

“Os músculos das pernas funcionam como uma espécie de bomba para a circulação venosa. Quando ficamos muito tempo sem movimentá-los, esse mecanismo perde eficiência. É por isso que levantar e movimentar as pernas durante viagens longas faz diferença”, destaca o médico.

Desidratação é realmente a principal responsável?

É comum ouvir que beber pouca água durante um voo aumenta diretamente o risco de trombose. No entanto, as evidências científicas não confirmam essa relação de maneira consistente.

O CDC Yellow Book 2026, publicação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), destaca que não existem evidências diretas de que a desidratação esteja associada à trombose relacionada a viagens ou de que aumentar a ingestão de água, isoladamente, previna a formação de coágulos.

Isso não significa que a hidratação deva ser deixada de lado. Beber água continua sendo importante para a saúde geral, mas não substitui as medidas voltadas à circulação sanguínea. “Manter uma hidratação adequada é importante, mas não podemos tratar a água como a principal estratégia de prevenção da trombose em viagens. O cuidado mais diretamente relacionado ao mecanismo do problema é evitar permanecer imóvel por muitas horas”, explica Gusmão.

Quem precisa ter atenção redobrada?

Embora a trombose associada a viagens seja relativamente incomum na população geral, algumas condições aumentam o risco individual. Entre elas estão histórico pessoal ou familiar de trombose, obesidade, cirurgias recentes, alterações hereditárias da coagulação, gravidez, período pós-parto e uso de anticoncepcionais com estrogênio ou determinadas terapias hormonais.

A combinação desses fatores com longos períodos de imobilidade pode elevar a probabilidade de formação de coágulos. Por isso, conhecer o próprio histórico de saúde é importante antes de enfrentar deslocamentos prolongados. O CDC Yellow Book 2026 aponta que, em alguns estudos, entre 75% e 99% das pessoas que desenvolveram tromboembolismo venoso associado a viagens apresentavam pelo menos um fator de risco preexistente. O documento também indica que o risco tende a aumentar conforme a duração do deslocamento e a presença de condições individuais predisponentes.

“Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma viagem e apresentar riscos diferentes. Por isso, quem já teve trombose, passou por cirurgia recentemente ou apresenta fatores predisponentes deve conversar com o médico antes de enfrentar períodos prolongados de imobilidade”, ressalta o especialista.

Como reduzir os riscos durante uma viagem?

Uma das principais recomendações é movimentar as pernas regularmente. Em trajetos longos, levantar-se e caminhar quando possível ajuda a estimular o retorno do sangue ao coração. Mesmo sentado, é possível fazer movimentos simples, como flexionar e estender os tornozelos, elevar os calcanhares e contrair a musculatura das panturrilhas. Essas ações ajudam a manter as pernas em movimento durante o deslocamento.

Em viagens de carro, programar paradas para caminhar também é uma medida importante. Para pessoas com risco aumentado, o médico poderá avaliar a necessidade de estratégias adicionais, como o uso de meias de compressão graduada. A automedicação com anticoagulantes ou aspirina, por outro lado, não é recomendada como forma de prevenir trombose durante viagens. A adoção de qualquer medida adicional deve ser orientada por um profissional de saúde.

Quais sinais merecem atenção?

A trombose venosa profunda pode provocar inchaço, dor, sensibilidade, sensação de calor e alterações na coloração da pele, geralmente em uma das pernas. No entanto, nem todos os casos apresentam sintomas evidentes. Já a embolia pulmonar pode causar falta de ar repentina, dor no peito, aceleração dos batimentos cardíacos e, em situações mais graves, desmaio. Esses sinais exigem atendimento médico imediato.

A dimensão do problema também aparece nas estatísticas gerais da doença. De acordo com o CDC, até 900 mil pessoas podem ser afetadas pelo tromboembolismo venoso anualmente nos Estados Unidos, com estimativas de 60 mil a 100 mil mortes por ano. Os números abrangem casos de diferentes origens, e não apenas aqueles relacionados a viagens.