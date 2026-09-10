CIRCULAÇÃO

Trombose pode começar sem sinais claros e evoluir para embolia; veja sete sintomas que exigem atenção

Doença já ultrapassou 75 mil registros no Brasil em um ano; especialistas explicam fatores de risco, sinais de alerta e como reduzir as chances de formação de coágulos

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:56

Trombose pode começar sem sinais claros e evoluir para embolia; veja sete sintomas que exigem atenção Crédito: Reprodução

A trombose venosa profunda (TVP) pode começar de forma silenciosa e ser confundida com cansaço ou desconfortos comuns nas pernas. A doença ocorre quando um coágulo sanguíneo se forma dentro de uma veia profunda, geralmente nos membros inferiores. O quadro pode se tornar grave caso o trombo se desprenda e chegue aos pulmões, provocando uma embolia pulmonar, que pode ser fatal.

A cirurgiã vascular Haila Almeida, fundadora do Instituto Alphaveins, explica que a formação da trombose está relacionada a três fatores principais: redução da velocidade do fluxo sanguíneo, alterações que deixam o sangue mais propenso à coagulação e lesões na parede dos vasos.

Varizes e trombose 1 de 11

“Quando esse coágulo se forma em uma veia profunda, geralmente nas pernas, temos a TVP. O grande risco é que esse trombo se desprenda”, afirma a médica. A dimensão do problema chama atenção. Segundo dados do Ministério da Saúde apresentados nos materiais sobre a campanha, foram registrados mais de 75 mil casos de trombose em 2024.

Nos primeiros seis meses de 2025, já eram mais de 36 mil novos diagnósticos, uma média de aproximadamente 200 registros por dia. Dados do Datasus compilados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) apontaram ainda uma média de 165 internações diárias na rede pública em 2023 para o tratamento de complicações venosas.

Veja sete sintomas que podem indicar trombose

Um dos pontos de atenção é que os sintomas podem aparecer de maneira diferente em cada pessoa. Na TVP, porém, é comum que as alterações se concentrem em apenas uma das pernas.

Entre os principais sinais estão:

Inchaço assimétrico em uma perna;

Dor localizada, especialmente na panturrilha;

Sensação persistente de cãibra;

Calor na região afetada;

Vermelhidão da pele;

Alteração da coloração, que pode ficar avermelhada ou arroxeada;

Sensação de peso, rigidez muscular ou dificuldade para caminhar e permanecer em pé.



A angiologista e cirurgiã vascular Maria Clara Sanjuan, sócia da Clínica Sanjuan, reforça que dor localizada, inchaço, vermelhidão, calor e alterações na coloração da pele estão entre os principais sinais da doença. “Se não tratada, a doença pode evoluir para uma embolia pulmonar — complicação grave e potencialmente fatal, causada pelo deslocamento do coágulo até os pulmões”, explica a médica.

Por que a trombose pode ser confundida com cansaço?

Nem sempre a dor aparece de maneira intensa no início. O inchaço também pode ser discreto, o que dificulta a identificação do problema. A fisioterapeuta Joseanny Nicolussi, consultora da SIGVARIS GROUP, chama atenção principalmente para pessoas que já convivem com problemas venosos e estão acostumadas a apresentar inchaço no final do dia.

“Essa confusão ocorre com frequência em pessoas com problemas venosos prévios, habituadas ao inchaço ao final do dia e que tendem a achar o sintoma normal”. Segundo ela, o risco é que o paciente considere a alteração parte da rotina e adie a avaliação médica. Por isso, mudanças novas ou repentinas, principalmente quando aparecem em apenas uma das pernas, devem ser investigadas.

O que aumenta o risco de trombose?

A doença está relacionada a situações que podem diminuir a circulação ou aumentar a tendência de coagulação do sangue.

Entre os principais fatores de risco estão:

Imobilização prolongada, como em internações;

Viagens longas de avião ou ônibus;

Cirurgias;

Histórico pessoal ou familiar de trombose;

Uso de anticoncepcionais;

Terapia de reposição hormonal;

Tabagismo;

Obesidade;

Câncer;

Varizes.



Pessoas que apresentam um ou mais desses fatores devem ter atenção redobrada aos sinais da doença e buscar acompanhamento médico quando houver indicação.

Como a trombose é diagnosticada?

O diagnóstico começa com a avaliação clínica, mas pode exigir exames de imagem para confirmar a presença do coágulo. Segundo Maria Clara Sanjuan, um dos principais exames utilizados é o ultrassom com Doppler, que permite visualizar o fluxo sanguíneo e identificar a presença de trombos nas veias.

Após a confirmação da doença, o tratamento geralmente começa com anticoagulantes, que ajudam a impedir o crescimento do coágulo e reduzem o risco de novas formações. Em situações mais graves, pode ser necessária internação e a adoção de terapias complementares.

Como prevenir?

Para Haila Almeida, uma das principais estratégias é evitar longos períodos de imobilidade. Quem trabalha sentado ou precisa permanecer muito tempo parado deve procurar levantar-se regularmente, caminhar por alguns minutos e movimentar os pés e tornozelos. Esses movimentos ativam a musculatura da panturrilha, que auxilia o retorno do sangue das pernas.

A hidratação adequada também é apontada pela especialista como parte dos cuidados. Em situações de risco elevado, como após grandes cirurgias ou em pacientes acamados, podem ser utilizadas medidas preventivas específicas, incluindo anticoagulantes em doses profiláticas e dispositivos de compressão pneumática, sempre de acordo com avaliação médica.

Meias de compressão podem ajudar?

A terapia de compressão graduada pode auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças venosas e também no alívio de sintomas. Segundo Joseanny Nicolussi, a pressão exercida pelas meias estimula o retorno venoso e ajuda a reduzir o acúmulo de líquidos nas pernas. A utilização, porém, deve considerar a condição de cada paciente e contar com orientação profissional.

Trombose na gravidez exige atenção

A gestação também aumenta o risco de episódios tromboembólicos. As mudanças hormonais e circulatórias próprias desse período, somadas à pressão exercida pelo útero sobre as veias pélvicas, podem elevar em até cinco vezes o risco em comparação com mulheres não grávidas da mesma faixa etária. O período que exige atenção especial é o puerpério, principalmente nas primeiras semanas após o parto.

De acordo com Joseanny, a prevalência estimada durante a gestação é de 1 a 2 casos a cada mil mulheres, mas sintomas como dor e inchaço concentrados em apenas uma perna não devem ser tratados como desconfortos normais da gravidez. Se esses sinais forem acompanhados de falta de ar súbita, dor no peito, tontura ou palpitações, a orientação é procurar imediatamente um serviço de emergência para descartar uma possível embolia pulmonar. O pré-natal adequado permite identificar fatores de risco e definir medidas preventivas de forma individualizada.

Quando procurar atendimento?

A trombose pode não provocar sintomas intensos no início, mas algumas alterações não devem ser ignoradas. Inchaço repentino em apenas uma perna, dor na panturrilha, calor, vermelhidão ou mudança na coloração da pele são sinais que justificam avaliação médica. Já quando surgem falta de ar súbita, dor no peito, tontura ou palpitações, a situação pode indicar uma embolia pulmonar e exige atendimento de emergência.