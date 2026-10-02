Trombose pode ser silenciosa e virar emergência; veja os sinais que não devem ser ignorados

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Perla Ribeiro
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:30
A trombose pode começar sem chamar atenção. Em alguns casos, o coágulo se forma em uma veia profunda da perna sem provocar sintomas claros. O perigo aparece quando ele se desprende e chega aos pulmões, provocando uma embolia pulmonar, situação que pode exigir atendimento médico imediato.
Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 75 mil registros de trombose foram contabilizados no Brasil em 2024. No primeiro semestre de 2025, já eram mais de 36 mil registros. A principal forma da doença é a trombose venosa profunda (TVP), que ocorre quando um coágulo bloqueia parcial ou totalmente o fluxo de sangue em uma veia profunda, geralmente nas pernas.
Varizes e trombose
Inchaço em uma perna merece atenção
Segundo o cirurgião vascular Fábio Cypreste, um dos sinais que devem ser observados é o surgimento de um inchaço diferente do habitual em apenas uma das pernas.
O quadro pode vir acompanhado de:
A ausência desses sinais, porém, não significa que a trombose esteja descartada. “A trombose da perna pode ser silenciosa, o problema é quando o coágulo se desprende e chega ao pulmão”, alerta o especialista.
Falta de ar súbita é sinal de emergência
Quando o coágulo chega aos pulmões, ocorre a embolia pulmonar. Nesse caso, os sintomas podem surgir de forma repentina.
Entre os sinais estão:
De acordo com o médico, diante desses sintomas, principalmente quando aparecem de repente, é necessário procurar atendimento de emergência.
Quem tem maior risco?
A trombose pode atingir qualquer pessoa, mas algumas situações aumentam a probabilidade de formação de coágulos.
Entre os principais fatores estão:
Quanto mais fatores de risco se acumulam, maior deve ser a atenção.
Viagens longas também exigem cuidados
Ficar muitas horas sentado pode dificultar a circulação do sangue nas pernas. Por isso, durante viagens prolongadas, a recomendação é levantar, caminhar e movimentar as pernas regularmente, quando possível. Depois de cirurgias ou internações, a movimentação também deve ser retomada assim que for considerada segura pela equipe médica.
Manter um peso saudável e praticar atividade física regularmente são outras medidas que contribuem para a prevenção. Em pessoas com risco elevado, como pacientes submetidos a grandes cirurgias, internados, com câncer, histórico de trombose ou durante a gestação, a equipe médica pode indicar medidas preventivas específicas, incluindo anticoagulantes, meias elásticas ou compressão pneumática.
Conheça alguns mitos e verdades sobre o assunto: