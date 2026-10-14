SEM DOR

Uma em cada cinco pacientes escolhe sedação para colocar DIU, aponta estudo

Pesquisa identificou maior procura pelo procedimento com sedação entre pessoas que nunca tiveram filhos, pacientes com ansiedade ou depressão e aquelas com diagnóstico de dor pélvica

Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:30

Maior frequência de sedação para colocar DIU ocorre entre pacientes que nunca tiveram filhos Crédito: Shutterstock

Uma em cada cinco pacientes que colocaram um dispositivo intrauterino (DIU) em clínicas de planejamento familiar de Massachusetts, nos Estados Unidos, recebeu sedação intravenosa durante o procedimento. O dado faz parte de um estudo publicado na revista científica JAMA, que investigou quais fatores estão associados à escolha dessa opção para reduzir o desconforto durante a inserção do contraceptivo.

A pesquisa analisou 1.324 pacientes atendidas entre abril de 2024 e março de 2025. Desse total, 269 (20,3%) receberam sedação intravenosa moderada, enquanto 1.055 fizeram o procedimento sem esse recurso.

Um dos achados foi a maior frequência de sedação entre pacientes que nunca tiveram filhos. Nesse grupo, 22% receberam o medicamento por via intravenosa, contra 9,7% entre aquelas que já haviam dado à luz.

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O estudo também identificou diferenças relacionadas à saúde mental. Entre as pacientes com diagnóstico de ansiedade ou depressão, 26,6% receberam sedação, ante 14,2% daquelas sem esses diagnósticos. A presença de dor pélvica também esteve associada à escolha: 43,2% das pacientes com esse diagnóstico utilizaram o recurso, em comparação com 19,7% das demais.

Os pesquisadores ressaltam que essas associações não significam que os diagnósticos, por si só, determinem a decisão. Os resultados indicam características mais frequentes entre as pessoas que optaram pela sedação.

Sedação foi oferecida a todas as pacientes

Um detalhe importante da pesquisa é que a sedação não foi disponibilizada apenas para pacientes selecionadas pelos profissionais de saúde. A opção foi anunciada pela clínica na internet e oferecida a todas as pessoas durante o agendamento.

O procedimento utilizava fentanil e midazolam, medicamentos empregados para promover analgesia e sedação. As pacientes também eram informadas de que a opção envolvia riscos adicionais, maior tempo de atendimento, necessidade de acompanhante na alta e restrições a atividades posteriores, como dirigir e tomar decisões.

O atendimento convencional também incluía opções para controlar a dor, como anti-inflamatórios não esteroides e bloqueio paracervical com lidocaína, anestésico aplicado próximo ao colo do útero.

Mesmo com essas alternativas, aproximadamente uma em cada cinco pacientes escolheu a sedação intravenosa. Para os autores, o resultado demonstra uma demanda relevante por opções adicionais de controle da dor durante a colocação do DIU.

Pessoas trans também apareceram entre as pacientes que mais escolheram sedação

Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: pessoas que não se identificavam como mulheres cisgênero - aquelas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído no nascimento - recorreram à sedação com maior frequência.

Nesse grupo, 31,8% receberam o recurso, contra 19,5% das mulheres cisgênero. A associação permaneceu estatisticamente significativa após o ajuste de outros fatores analisados.

Os autores apontam que questões como desconforto relacionado à anatomia genital ou alterações vaginais associadas ao uso de testosterona podem contribuir para essa procura, mas o estudo não mediu diretamente essas experiências.

A pesquisa também encontrou diferenças raciais. Entre pacientes brancas não hispânicas, 23,7% receberam sedação, em comparação com 16,1% das pacientes de outros grupos raciais e étnicos. Os pesquisadores levantam a possibilidade de que diferenças de acesso, barreiras no atendimento e condições sociais ajudem a explicar o resultado.

Custo e espera podem limitar o acesso

A possibilidade de escolher a sedação não significava que todas as pacientes enfrentavam as mesmas condições para conseguir o procedimento.

Quem tinha plano de saúde não pagava um valor adicional específico pela sedação, além de eventuais coparticipações e franquias. Já as pacientes que pagavam do próprio bolso enfrentavam um acréscimo que elevava o custo total da consulta em aproximadamente 30%. Havia possibilidade de ajuste conforme a renda.

Além disso, os horários para inserção do DIU com sedação tinham tempo de espera maior do que os atendimentos sem o recurso.

Entre as pacientes que pagavam do próprio bolso, 11% receberam sedação, contra 21,7% entre aquelas com seguro privado. A diferença inicial, porém, deixou de ser estatisticamente significativa após o ajuste dos fatores analisados.

Os autores consideram possível que o número de pessoas interessadas na sedação seja maior do que o observado, já que o estudo não conseguiu identificar quem desejava a opção, mas não teve acesso a ela.

Estudo não avaliou todas as razões para a escolha

O trabalho é observacional e foi realizado em clínicas ambulatoriais de planejamento familiar de Massachusetts. Por isso, os resultados não demonstram que a sedação seja necessária para todas as pacientes nem permitem afirmar que os mesmos padrões se repetiriam em outras regiões.

Os pesquisadores também não conseguiram avaliar fatores que poderiam influenciar a decisão, como histórico de violência sexual ou interpessoal.