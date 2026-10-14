Uma em cada cinco pacientes escolhe sedação para colocar DIU, aponta estudo

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Mariana Rios
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:30
Uma em cada cinco pacientes que colocaram um dispositivo intrauterino (DIU) em clínicas de planejamento familiar de Massachusetts, nos Estados Unidos, recebeu sedação intravenosa durante o procedimento. O dado faz parte de um estudo publicado na revista científica JAMA, que investigou quais fatores estão associados à escolha dessa opção para reduzir o desconforto durante a inserção do contraceptivo.
A pesquisa analisou 1.324 pacientes atendidas entre abril de 2024 e março de 2025. Desse total, 269 (20,3%) receberam sedação intravenosa moderada, enquanto 1.055 fizeram o procedimento sem esse recurso.
Um dos achados foi a maior frequência de sedação entre pacientes que nunca tiveram filhos. Nesse grupo, 22% receberam o medicamento por via intravenosa, contra 9,7% entre aquelas que já haviam dado à luz.
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O estudo também identificou diferenças relacionadas à saúde mental. Entre as pacientes com diagnóstico de ansiedade ou depressão, 26,6% receberam sedação, ante 14,2% daquelas sem esses diagnósticos. A presença de dor pélvica também esteve associada à escolha: 43,2% das pacientes com esse diagnóstico utilizaram o recurso, em comparação com 19,7% das demais.
Os pesquisadores ressaltam que essas associações não significam que os diagnósticos, por si só, determinem a decisão. Os resultados indicam características mais frequentes entre as pessoas que optaram pela sedação.
Um detalhe importante da pesquisa é que a sedação não foi disponibilizada apenas para pacientes selecionadas pelos profissionais de saúde. A opção foi anunciada pela clínica na internet e oferecida a todas as pessoas durante o agendamento.
O procedimento utilizava fentanil e midazolam, medicamentos empregados para promover analgesia e sedação. As pacientes também eram informadas de que a opção envolvia riscos adicionais, maior tempo de atendimento, necessidade de acompanhante na alta e restrições a atividades posteriores, como dirigir e tomar decisões.
O atendimento convencional também incluía opções para controlar a dor, como anti-inflamatórios não esteroides e bloqueio paracervical com lidocaína, anestésico aplicado próximo ao colo do útero.
Mesmo com essas alternativas, aproximadamente uma em cada cinco pacientes escolheu a sedação intravenosa. Para os autores, o resultado demonstra uma demanda relevante por opções adicionais de controle da dor durante a colocação do DIU.
Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: pessoas que não se identificavam como mulheres cisgênero - aquelas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído no nascimento - recorreram à sedação com maior frequência.
Nesse grupo, 31,8% receberam o recurso, contra 19,5% das mulheres cisgênero. A associação permaneceu estatisticamente significativa após o ajuste de outros fatores analisados.
Os autores apontam que questões como desconforto relacionado à anatomia genital ou alterações vaginais associadas ao uso de testosterona podem contribuir para essa procura, mas o estudo não mediu diretamente essas experiências.
A pesquisa também encontrou diferenças raciais. Entre pacientes brancas não hispânicas, 23,7% receberam sedação, em comparação com 16,1% das pacientes de outros grupos raciais e étnicos. Os pesquisadores levantam a possibilidade de que diferenças de acesso, barreiras no atendimento e condições sociais ajudem a explicar o resultado.
A possibilidade de escolher a sedação não significava que todas as pacientes enfrentavam as mesmas condições para conseguir o procedimento.
Quem tinha plano de saúde não pagava um valor adicional específico pela sedação, além de eventuais coparticipações e franquias. Já as pacientes que pagavam do próprio bolso enfrentavam um acréscimo que elevava o custo total da consulta em aproximadamente 30%. Havia possibilidade de ajuste conforme a renda.
Além disso, os horários para inserção do DIU com sedação tinham tempo de espera maior do que os atendimentos sem o recurso.
Entre as pacientes que pagavam do próprio bolso, 11% receberam sedação, contra 21,7% entre aquelas com seguro privado. A diferença inicial, porém, deixou de ser estatisticamente significativa após o ajuste dos fatores analisados.
Os autores consideram possível que o número de pessoas interessadas na sedação seja maior do que o observado, já que o estudo não conseguiu identificar quem desejava a opção, mas não teve acesso a ela.
O trabalho é observacional e foi realizado em clínicas ambulatoriais de planejamento familiar de Massachusetts. Por isso, os resultados não demonstram que a sedação seja necessária para todas as pacientes nem permitem afirmar que os mesmos padrões se repetiriam em outras regiões.
Os pesquisadores também não conseguiram avaliar fatores que poderiam influenciar a decisão, como histórico de violência sexual ou interpessoal.
A conclusão é que oferecer diferentes alternativas de controle da dor pode favorecer um atendimento mais individualizado. Para ampliar o acesso, entretanto, os autores apontam a necessidade de enfrentar obstáculos como custos adicionais e limitações no financiamento dos serviços de saúde.