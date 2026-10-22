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Uso de sutiã e desodorante causa câncer? Especialistas esclarecem 10 mitos e verdades sobre a doença

Brasil deve registrar 78,6 mil novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028; veja o que a ciência diz sobre sintomas, fatores de risco e crenças populares

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:10

Sutiã
Uso de sutiã e desodorante causa câncer? Especialistas esclarecem 10 mitos e verdades sobre a doença Crédito: Divulgação

O uso de desodorante e de sutiãs apertados está entre as dúvidas que circulam quando o assunto é câncer de mama. Mas será que esses hábitos realmente aumentam o risco da doença? Em meio à enxurrada de informações compartilhadas nas redes sociais, separar fatos de mitos é fundamental para evitar a desinformação e reconhecer sinais que merecem atenção.

A preocupação tem dimensão nacional. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, esse é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras, correspondendo a cerca de 30% dos casos estimados para esse grupo.

Apresentadora revela câncer de mama ao vivo

A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
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A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais

Para esclarecer dúvidas, o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), destaca a importância de buscar informações respaldadas pela ciência e manter os cuidados com a saúde. “Conhecer os principais fatores de risco, reconhecer possíveis sinais de alerta e buscar orientação profissional são atitudes importantes para cuidar da saúde das mamas”, explica o especialista.

O risco de desenvolver câncer de mama está relacionado a uma combinação de fatores, entre eles idade, aspectos hormonais e reprodutivos, estilo de vida, exposições ambientais e características hereditárias e genéticas. Embora a idade, especialmente a partir dos 50 anos, esteja entre os principais fatores de risco, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença.

Nesse contexto, a iniciativa Laços que Abraçam, da Adium, busca ampliar a conscientização sobre diferentes tipos de câncer, incluindo o de mama, e reforçar a importância da informação, da prevenção, do tratamento adequado e do acolhimento aos pacientes e familiares.

A FEMAMA também aborda o tema em sua campanha de Outubro Rosa, “É Preciso Saber Pra Viver”, que destaca a importância de combater informações equivocadas para favorecer o diagnóstico precoce e apoiar mulheres em todas as etapas da jornada de cuidado.

Desodorante causa câncer?  Confira 10 mitos e verdades

  • 1. Seios pequenos reduzem o risco de câncer de mama?
    Mito. O tamanho dos seios não está diretamente relacionado ao risco de desenvolver câncer de mama. Mulheres com mamas pequenas, médias ou grandes podem ter a doença. O risco está associado a outros fatores, como idade, histórico familiar, características genéticas e aspectos hormonais.

  • 2. Nem todo caroço na mama significa câncer?
    Verdade. Um nódulo pode ter diferentes causas, e nem todos são malignos. Mesmo assim, qualquer caroço ou alteração percebida nas mamas deve ser avaliado por um profissional de saúde.

  • 3. O câncer de mama sempre causa dor?
    Mito. A doença pode se desenvolver sem provocar dor, especialmente nas fases iniciais. Além disso, a dor nas mamas pode ter outras causas. Por isso, não sentir dor não significa que está tudo bem, assim como sentir dor não indica necessariamente a presença de câncer.

  • 4. O câncer de mama pode provocar alterações na pele?
    Verdade. Inchaço, retrações, deformações e mudanças na textura da pele, que pode ficar semelhante à casca de laranja, são sinais de alerta que precisam de avaliação médica.

  • 5. Usar desodorante pode causar câncer de mama?
    Mito. Não há evidências científicas de que o uso de desodorantes cause câncer de mama. A associação entre esses produtos e a doença é uma dúvida frequente, mas não há comprovação científica que sustente essa relação.

  • 6. Secreção pelo mamilo fora da amamentação é motivo de preocupação?
    Verdade. Secreções que aparecem espontaneamente merecem atenção, principalmente quando contêm sangue. A alteração deve ser avaliada por um profissional de saúde para identificar sua causa.

  • 7. Usar sutiã apertado aumenta o risco de câncer de mama?
    Mito. Não há evidências científicas de que sutiãs apertados causem câncer de mama. O desenvolvimento da doença está relacionado a uma combinação de fatores, e não ao uso de roupas íntimas.

  • 8. Um nódulo na mama ou na axila pode ser sinal de câncer?
    Verdade. Um caroço na mama ou na axila pode ser um sinal da doença e precisa ser investigado. Nódulos sólidos, indolores ou que crescem progressivamente merecem atenção, mas não é possível determinar sua causa apenas pelas características percebidas.

  • 9. O câncer de mama atinge apenas mulheres mais velhas?
    Mito. Embora o risco aumente com a idade, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença. Conhecer as próprias mamas e procurar atendimento diante de alterações são medidas importantes em qualquer faixa etária.

  • 10. Toda secreção pelo mamilo fora da amamentação deve ser investigada?
    Verdade. A secreção mamilar fora do período de amamentação merece avaliação, especialmente quando surge espontaneamente ou apresenta sangue. A investigação ajuda a identificar a causa e definir a conduta adequada. Diante de dúvidas sobre o câncer de mama, a recomendação é evitar conclusões baseadas em conteúdos sem respaldo científico e procurar orientação profissional. Reconhecer alterações e buscar avaliação médica são atitudes importantes para cuidar da saúde.

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