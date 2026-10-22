Uso de sutiã e desodorante causa câncer? Especialistas esclarecem 10 mitos e verdades sobre a doença

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:10
O uso de desodorante e de sutiãs apertados está entre as dúvidas que circulam quando o assunto é câncer de mama. Mas será que esses hábitos realmente aumentam o risco da doença? Em meio à enxurrada de informações compartilhadas nas redes sociais, separar fatos de mitos é fundamental para evitar a desinformação e reconhecer sinais que merecem atenção.
A preocupação tem dimensão nacional. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, esse é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras, correspondendo a cerca de 30% dos casos estimados para esse grupo.
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Para esclarecer dúvidas, o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), destaca a importância de buscar informações respaldadas pela ciência e manter os cuidados com a saúde. “Conhecer os principais fatores de risco, reconhecer possíveis sinais de alerta e buscar orientação profissional são atitudes importantes para cuidar da saúde das mamas”, explica o especialista.
O risco de desenvolver câncer de mama está relacionado a uma combinação de fatores, entre eles idade, aspectos hormonais e reprodutivos, estilo de vida, exposições ambientais e características hereditárias e genéticas. Embora a idade, especialmente a partir dos 50 anos, esteja entre os principais fatores de risco, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença.
Nesse contexto, a iniciativa Laços que Abraçam, da Adium, busca ampliar a conscientização sobre diferentes tipos de câncer, incluindo o de mama, e reforçar a importância da informação, da prevenção, do tratamento adequado e do acolhimento aos pacientes e familiares.
A FEMAMA também aborda o tema em sua campanha de Outubro Rosa, “É Preciso Saber Pra Viver”, que destaca a importância de combater informações equivocadas para favorecer o diagnóstico precoce e apoiar mulheres em todas as etapas da jornada de cuidado.
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