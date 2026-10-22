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Uso de sutiã e desodorante causa câncer? Especialistas esclarecem 10 mitos e verdades sobre a doença

Brasil deve registrar 78,6 mil novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028; veja o que a ciência diz sobre sintomas, fatores de risco e crenças populares

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:10

Uso de sutiã e desodorante causa câncer? Especialistas esclarecem 10 mitos e verdades sobre a doença Crédito: Divulgação

O uso de desodorante e de sutiãs apertados está entre as dúvidas que circulam quando o assunto é câncer de mama. Mas será que esses hábitos realmente aumentam o risco da doença? Em meio à enxurrada de informações compartilhadas nas redes sociais, separar fatos de mitos é fundamental para evitar a desinformação e reconhecer sinais que merecem atenção.

A preocupação tem dimensão nacional. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, esse é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras, correspondendo a cerca de 30% dos casos estimados para esse grupo.

Apresentadora revela câncer de mama ao vivo 1 de 9

Para esclarecer dúvidas, o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), destaca a importância de buscar informações respaldadas pela ciência e manter os cuidados com a saúde. “Conhecer os principais fatores de risco, reconhecer possíveis sinais de alerta e buscar orientação profissional são atitudes importantes para cuidar da saúde das mamas”, explica o especialista.

O risco de desenvolver câncer de mama está relacionado a uma combinação de fatores, entre eles idade, aspectos hormonais e reprodutivos, estilo de vida, exposições ambientais e características hereditárias e genéticas. Embora a idade, especialmente a partir dos 50 anos, esteja entre os principais fatores de risco, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença.

Nesse contexto, a iniciativa Laços que Abraçam, da Adium, busca ampliar a conscientização sobre diferentes tipos de câncer, incluindo o de mama, e reforçar a importância da informação, da prevenção, do tratamento adequado e do acolhimento aos pacientes e familiares.

A FEMAMA também aborda o tema em sua campanha de Outubro Rosa, “É Preciso Saber Pra Viver”, que destaca a importância de combater informações equivocadas para favorecer o diagnóstico precoce e apoiar mulheres em todas as etapas da jornada de cuidado.

Desodorante causa câncer? Confira 10 mitos e verdades

1. Seios pequenos reduzem o risco de câncer de mama?

Mito. O tamanho dos seios não está diretamente relacionado ao risco de desenvolver câncer de mama. Mulheres com mamas pequenas, médias ou grandes podem ter a doença. O risco está associado a outros fatores, como idade, histórico familiar, características genéticas e aspectos hormonais.



2. Nem todo caroço na mama significa câncer?

Verdade. Um nódulo pode ter diferentes causas, e nem todos são malignos. Mesmo assim, qualquer caroço ou alteração percebida nas mamas deve ser avaliado por um profissional de saúde.



3. O câncer de mama sempre causa dor?

Mito. A doença pode se desenvolver sem provocar dor, especialmente nas fases iniciais. Além disso, a dor nas mamas pode ter outras causas. Por isso, não sentir dor não significa que está tudo bem, assim como sentir dor não indica necessariamente a presença de câncer.



4. O câncer de mama pode provocar alterações na pele?

Verdade. Inchaço, retrações, deformações e mudanças na textura da pele, que pode ficar semelhante à casca de laranja, são sinais de alerta que precisam de avaliação médica.



5. Usar desodorante pode causar câncer de mama?

Mito. Não há evidências científicas de que o uso de desodorantes cause câncer de mama. A associação entre esses produtos e a doença é uma dúvida frequente, mas não há comprovação científica que sustente essa relação.



6. Secreção pelo mamilo fora da amamentação é motivo de preocupação?

Verdade. Secreções que aparecem espontaneamente merecem atenção, principalmente quando contêm sangue. A alteração deve ser avaliada por um profissional de saúde para identificar sua causa.



7. Usar sutiã apertado aumenta o risco de câncer de mama?

Mito. Não há evidências científicas de que sutiãs apertados causem câncer de mama. O desenvolvimento da doença está relacionado a uma combinação de fatores, e não ao uso de roupas íntimas.



8. Um nódulo na mama ou na axila pode ser sinal de câncer?

Verdade. Um caroço na mama ou na axila pode ser um sinal da doença e precisa ser investigado. Nódulos sólidos, indolores ou que crescem progressivamente merecem atenção, mas não é possível determinar sua causa apenas pelas características percebidas.



9. O câncer de mama atinge apenas mulheres mais velhas?

Mito. Embora o risco aumente com a idade, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença. Conhecer as próprias mamas e procurar atendimento diante de alterações são medidas importantes em qualquer faixa etária.

