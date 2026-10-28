PREVENÇÃO

Vacina contra HPV vale a pena depois dos 20 anos? Estudos mostram benefícios para adultos

Pesquisas apontam proteção contra infecções persistentes e lesões pré-cancerosas também entre adultos, mas a eficácia depende do histórico de exposição ao vírus; especialistas explicam quem pode se beneficiar da imunização

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:59

Vacina contra HPV vale a pena depois dos 20 anos? Estudos mostram benefícios para adultos Crédito: Imagem: Visual Generation | Shutterstock

A vacina contra o HPV é mais eficaz quando aplicada antes do início da vida sexual, mas a proteção não precisa ficar restrita à infância e à adolescência. Estudos indicam que adultos também podem se beneficiar da imunização, especialmente quando ainda não tiveram contato com determinados tipos do vírus. A decisão, porém, depende da idade, do histórico de vacinação e das possibilidades de exposição.

Uma pesquisa publicada na revista científica JAMA Oncology, que acompanhou mais de 750 mil mulheres na Suécia, identificou uma diferença importante entre as idades de vacinação. Mulheres que receberam a vacina quadrivalente entre os 10 e 16 anos apresentaram risco 55% menor de desenvolver lesões de alto grau do que aquelas imunizadas a partir dos 17 anos.

Para que serve a vacina contra HPV? 1 de 5

Segundo a infectologista Luisa Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, no Rio de Janeiro, a vacinação também pode ser considerada na vida adulta, já que a exposição ao vírus pode ocorrer ao longo da vida sexual. “Os programas de vacinação em adolescentes visam à proteção individual contra o vírus, além de oferecer uma grande proteção indireta para toda a sociedade. Apesar de alguns adultos já terem tido contato prévio com algumas cepas do HPV, a vacina previne novas infecções, principalmente se for aplicada a nonavalente, que confere proteção contra nove tipos do vírus. Dessa forma, o paciente pode estar seguro contra tipos com os quais ele ainda não teve contato”, explica.

Como funciona a vacinação contra o HPV no Brasil

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina contra o HPV é oferecida rotineiramente a meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única, com o imunizante quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Conforme as informações apresentadas pelas especialistas, a faixa etária foi ampliada temporariamente até o final de 2026 para jovens de até 19 anos.

Para alguns grupos, como pessoas imunocomprometidas, pessoas que vivem com HIV/Aids, transplantados, pacientes oncológicos e vítimas de violência sexual, a vacinação pode ser indicada dos 9 aos 45 anos, em esquema de três doses, conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

Na rede privada, também está disponível a vacina nonavalente, que amplia a proteção para nove tipos do HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda, para pessoas sem condições de imunossupressão, duas doses até os 20 anos e três doses a partir dos 20 anos.

Maria Isabel de Moraes-Pinto, infectologista e consultora em vacinas do Alta Diagnósticos, no Rio de Janeiro e em São Paulo, destaca a importância da vacinação para reduzir a ocorrência de doenças relacionadas ao vírus. A vacina é uma das principais ferramentas para prevenir o câncer do colo do útero, além de reduzir o risco de outros cânceres associados ao HPV. A imunização em larga escala pode contribuir para diminuir significativamente a incidência dessas doenças.

Adultos também podem se beneficiar da vacina?

Uma revisão sistemática e metanálise publicada em maio de 2026 no Journal of Primary Care & Community Health avaliou as evidências e as limitações da vacinação contra o HPV em pessoas com mais de 26 anos. Os autores concluíram que o imunizante continua apresentando um perfil de segurança favorável e capacidade de estimular a produção de anticorpos nessa faixa etária. No entanto, ampliar a vacinação como política pública de rotina para todos os adultos não foi considerado vantajoso em termos de custo-benefício.

Isso não significa que a vacina não possa beneficiar pessoas adultas. O possível ganho depende, entre outros fatores, da exposição prévia ao HPV e da possibilidade de contato futuro com tipos do vírus ainda não adquiridos. “O Brasil tem uma das melhores estratégias de imunização pública do mundo e contra o HPV não é diferente. A vacina para os mais jovens é excelente, mas ainda pode trazer benefícios para adultos, principalmente para aqueles que apresentam um exame negativo para o vírus ou para os que correm o risco de se expor a novos tipos, por exemplo, pessoas que mudaram de parceiro sexual ou têm risco contínuo”, comenta Maria Isabel.

Uma outra revisão sistemática e metanálise, disponibilizada em agosto de 2026 na plataforma Social Science Research Network (SSRN), com participação de pesquisadores ligados à Organização Mundial da Saúde e à Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, analisou dados de ensaios clínicos sobre a vacinação de mulheres com 25 anos ou mais. Entre as participantes que testaram negativo para HPV antes de receber a vacina, a eficácia foi estimada em 90% para prevenir infecções persistentes e lesões precoces. Entre aquelas cujo status para o vírus era desconhecido, a eficácia estimada foi de 64%.

Os resultados reforçam que a vacinação pode oferecer proteção a adultos, mas a eficácia observada depende das características dos grupos estudados. A vacina não elimina uma infecção por HPV já existente nem trata lesões provocadas pelo vírus. “Isso mostra que, para mulheres adultas que ainda não pegaram o vírus, a proteção é tão alta quanto a observada em adolescentes. No caso de status de HPV desconhecido, a proteção é menor justamente pela chance de já ter tido contato prévio com o vírus, mas, ainda assim, a vacina confere uma ótima proteção adicional. E estimular a vacinação em adultos pode ajudar a desenhar programas de resgate e estratégias de rastreamento mais eficazes”, afirma Luisa Chebabo.

Quem deve considerar a vacinação na vida adulta?

A avaliação pode ser especialmente relevante para adultos que não foram vacinados na adolescência e que podem se expor a tipos do HPV com os quais ainda não tiveram contato. Mudanças na vida sexual, como o início de uma nova relação, podem fazer parte dessa análise, mas não determinam, isoladamente, a necessidade de vacinação. A indicação deve considerar a idade, o histórico de doses, as condições de saúde e as recomendações vigentes para cada grupo. Uma consulta com um profissional de saúde ajuda a esclarecer os possíveis benefícios e a definir o esquema adequado.

Para Luisa Chebabo, a vacinação na vida adulta deve ser vista como uma estratégia complementar à imunização na adolescência, e não como substituta dela. A prioridade dos programas públicos para os mais jovens busca ampliar a proteção antes do início da exposição ao vírus e aumentar o impacto coletivo da vacinação.

Maria Isabel reforça que a decisão de se vacinar na vida adulta pode ser individualizada, especialmente para quem não recebeu o imunizante anteriormente. A avaliação médica e as opções disponíveis na rede privada podem ajudar a esclarecer se a imunização é indicada para cada caso.