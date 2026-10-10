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Vai começar a correr? Médico alerta que o corpo precisa de tempo para se adaptar; veja erros que provocam lesões

Aumento rápido da distância, falta de fortalecimento e ausência de orientação estão entre os fatores de risco para problemas como canelite e dor no joelho, alerta presidente da SBRATE

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:30

Alongar antes de correr é fundamental
Alongar antes de correr é fundamental Crédito: Shuttertock

A corrida de rua conquistou novos adeptos por ser uma atividade acessível e trazer benefícios à saúde, mas quem está começando precisa ter cuidado com a empolgação. Aumentar a distância rapidamente, correr sem preparo físico e ignorar os limites do corpo são erros que podem favorecer lesões e interromper a evolução nos treinos.

Segundo o ortopedista Adriano Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), o organismo precisa de tempo para se adaptar ao impacto repetitivo da corrida. Sem essa progressão, músculos, articulações e outras estruturas podem ficar sobrecarregados, aumentando o risco de dores e lesões. “O grande problema entre iniciantes é a pressa em evoluir. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao impacto da corrida, e quando esse processo não é respeitado, as lesões acabam surgindo com mais facilidade”, afirma o especialista.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Canelite e dor no joelho estão entre os problemas mais comuns

Entre as queixas frequentes de quem começa a correr está a canelite, também conhecida como síndrome do estresse tibial medial. O problema provoca dor na região da canela e costuma estar associado à sobrecarga causada pelo impacto repetitivo, especialmente quando o corpo ainda não está preparado para o volume de exercício. Outra ocorrência é a dor na região anterior do joelho, que pode estar relacionada à articulação patelofemoral. O desconforto pode limitar os movimentos e prejudicar o desempenho, dificultando a continuidade dos treinos.

Embora essas condições possam surgir em diferentes contextos, a combinação entre aumento excessivo da carga e falta de adaptação merece atenção. Por isso, sentir dor recorrente durante ou após a corrida não deve ser tratado simplesmente como parte inevitável do processo de treinamento.

Os erros que aumentam o risco de lesões

Um dos principais equívocos de quem começa a correr é aumentar rapidamente a intensidade, a distância ou a frequência dos treinos. Motivados pelos resultados iniciais, alguns corredores tentam acompanhar pessoas mais experientes ou estabelecer metas ambiciosas antes de desenvolver o condicionamento necessário.

A falta de fortalecimento muscular também pode contribuir para a sobrecarga. Exercícios direcionados aos membros inferiores e à região central do corpo, conhecida como core, fazem parte da preparação para a corrida e ajudam a desenvolver a capacidade física necessária para a atividade.

Outros fatores também podem influenciar o risco de lesões, como calçados inadequados, ausência de aquecimento, técnica de corrida e características do terreno. A combinação desses elementos com uma rotina de treinos mal planejada pode dificultar a adaptação do organismo.

Como começar a correr sem sobrecarregar o corpo

A principal recomendação para iniciantes é respeitar uma evolução gradual. Em vez de tentar correr longas distâncias logo nos primeiros dias, uma alternativa é alternar períodos de caminhada e corrida, aumentando o tempo e a intensidade conforme o condicionamento melhora.

O fortalecimento muscular também deve fazer parte da rotina. Trabalhar os membros inferiores e o core ajuda a preparar o corpo para as exigências da atividade. Além disso, é importante respeitar os períodos de descanso e evitar aumentar várias características do treino ao mesmo tempo.

A escolha do tênis deve considerar conforto, ajuste e necessidades individuais. Aquecer antes da atividade também ajuda na preparação para o exercício. Já o alongamento deve ser incorporado de maneira adequada à rotina, sem substituir o aquecimento, o fortalecimento ou a progressão planejada dos treinos.

Quando procurar orientação profissional?

O acompanhamento de um profissional de educação física pode ajudar a estabelecer metas compatíveis com o condicionamento de cada corredor e organizar a progressão dos treinos. A fisioterapia também pode contribuir para a avaliação funcional, a prevenção e a recuperação de lesões, conforme a necessidade.

Para quem já teve lesões ou apresenta dores recorrentes, buscar orientação é especialmente importante. A persistência ou o agravamento do desconforto merece avaliação de um profissional de saúde, em vez de simplesmente aumentar o esforço ou continuar treinando apesar dos sintomas.

“O acompanhamento profissional é essencial para orientar o corredor desde o início, evitando erros comuns e promovendo uma evolução segura. Com planejamento adequado, é possível reduzir significativamente o risco de lesões e melhorar o desempenho”, afirma Adriano Almeida.

A corrida pode ser uma importante aliada da saúde, desde que seja praticada com planejamento e respeito aos limites individuais. Para quem está começando, o objetivo não deve ser correr o máximo possível em pouco tempo, mas construir uma rotina consistente que permita evoluir com segurança.

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