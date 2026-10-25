Vai correr? Erro na alimentação antes da prova pode causar desconforto e atrapalhar o desempenho
Massa é fonte de carboidratos, enquanto o atum acrescenta proteína à refeição; nutricionista explica como planejar a alimentação antes da corrida e evitar desconfortos
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:00
Macarrão com atum Crédito: Divulgação
Para quem pratica corrida, a alimentação faz parte da preparação para os treinos e as competições. O macarrão, por ser fonte de carboidratos, pode ajudar a fornecer energia durante a atividade física, especialmente em provas mais longas, quando o organismo utiliza as reservas de glicogênio armazenadas nos músculos e no fígado.
Celebrado em 25 de outubro, o Dia Mundial do Macarrão chama a atenção para o papel desse alimento na rotina de quem pratica exercícios. A quantidade consumida, porém, deve considerar a duração e a intensidade da atividade, além das necessidades individuais de cada corredor.
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Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa.
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Uma opção para complementar a massa é o atum enlatado. Enquanto o macarrão fornece carboidratos, o peixe acrescenta proteína à refeição, nutriente importante para a manutenção e a recuperação muscular. Por já vir pronto para o consumo, o atum também facilita o preparo de pratos práticos para o dia a dia.
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por Divulgação
O que comer antes de uma prova de corrida?
A preparação alimentar para provas longas não precisa se resumir ao jantar da véspera. O planejamento pode começar nos dias anteriores, de acordo com as necessidades do corredor e a distância que será percorrida.A nutricionista Aline David, parceira da Gomes da Costa, recomenda testar durante os treinos os alimentos, as porções e os horários que serão adotados antes da competição.
A estratégia ajuda a identificar o que funciona melhor para cada pessoa e a evitar desconfortos gastrointestinais no dia da prova. “O macarrão pode ser uma forma prática de incluir carboidratos na alimentação. Associá-lo a uma fonte de proteína, como o atum, ajuda a compor uma refeição mais completa e pode contribuir para a recuperação muscular”, orienta a especialista.
A nutricionista ressalta que a quantidade e o momento do consumo dependem da distância da prova, da rotina e da tolerância individual. Por isso, não é necessário aumentar a ingestão de carboidratos antes de toda corrida, nem exagerar nas porções na véspera. Preparações muito gordurosas ou pesadas também podem causar desconforto em algumas pessoas. A recomendação é priorizar alimentos já conhecidos e ajustar a alimentação conforme a resposta do organismo durante os treinos.
Dicas para incluir macarrão na rotina de quem corre
Considere a distância: provas mais longas podem exigir um planejamento específico da ingestão de carboidratos.
Evite exageros: aumentar a porção na véspera não garante mais energia nem melhor desempenho.
Teste antes da competição: experimente durante os treinos os alimentos, as quantidades e os horários que pretende seguir no dia da prova.
Observe os acompanhamentos: molhos muito gordurosos podem causar desconforto em alguns corredores.
Combine nutrientes: o atum é uma alternativa prática para acrescentar proteína à refeição.
Uma das sugestões para incluir esses ingredientes no cardápio é o talharim com atum, preparado com alho, salsinha, azeite e raspas de limão. A receita rende quatro porções e fica pronta em cerca de 25 minutos.
Receita: talharim com atum
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Ingredientes
2 latas de atum sólido em óleo
500 g de massa tipo talharim
2 dentes de alho picados finamente
2 colheres (sopa) de salsinha picada
2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
Raspas da casca de 1 limão
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Cozinhe o talharim em uma panela com água fervente e sal, seguindo o tempo indicado na embalagem.
Em uma frigideira grande, coloque o azeite e o alho com o fogo desligado. Em seguida, leve ao fogo médio e doure o alho lentamente até que fique levemente crocante.
Desligue o fogo, acrescente a salsinha e misture.
Escorra a massa, reservando uma xícara da água do cozimento.
Volte o talharim para a panela ainda quente. Adicione o atum em pedaços grandes, o alho com a salsinha e um pouco da água reservada. Misture delicadamente.
Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais um minuto em fogo baixo e finalize com as raspas de limão.
Sirva em seguida.
A receita pode fazer parte da alimentação cotidiana de quem corre. Para definir a porção e o melhor momento de consumo antes de uma prova, é importante considerar as necessidades individuais e a tolerância aos alimentos.