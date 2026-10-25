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Vai correr? Erro na alimentação antes da prova pode causar desconforto e atrapalhar o desempenho

Massa é fonte de carboidratos, enquanto o atum acrescenta proteína à refeição; nutricionista explica como planejar a alimentação antes da corrida e evitar desconfortos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:00

Macarrão com atum
Macarrão com atum Crédito: Divulgação

Para quem pratica corrida, a alimentação faz parte da preparação para os treinos e as competições. O macarrão, por ser fonte de carboidratos, pode ajudar a fornecer energia durante a atividade física, especialmente em provas mais longas, quando o organismo utiliza as reservas de glicogênio armazenadas nos músculos e no fígado. 

Celebrado em 25 de outubro, o Dia Mundial do Macarrão chama a atenção para o papel desse alimento na rotina de quem pratica exercícios. A quantidade consumida, porém, deve considerar a duração e a intensidade da atividade, além das necessidades individuais de cada corredor.

Veja como fazer macarrão al dente perfeito sem empapar

Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa. por
O verdadeiro segredo do macarrão no ponto está no volume de água fervente e na quantidade exata de sal. Com espaço para a massa circular livremente durante a fervura, o amido se cozinha de forma uniforme, garantindo textura firme ao morder e uma massa molhuda. por Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock
Ingredientes: 500g de macarrão de grano duro (espaguete, penne ou fusilli), 5 litros de água limpa (regra de 1 litro para cada 100g de massa), 50g de sal grosso ou fino (1 colher de sopa bem cheia) por
Modo de preparo: Encha uma panela funda com os 5 litros de água e leve ao fogo alto com a tampa até ferver com bolhas grandes. por Imagem: KANGIITALY | Shutterstock
Modo de preparo: Adicione o sal apenas quando a água já estiver fervendo, nunca antes (a água ferve mais rápido sem o sal). por
Modo de preparo: Coloque a massa de uma só vez na água fervendo; se for massa longa como espaguete, não quebre: apoie na água e empurre devagar com uma escumadeira conforme ela for amolecendo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Cozinhe em panela destampada, mexendo nos primeiros dois minutos para evitar que grude no fundo. por Divulgação
Modo de preparo: Verifique as instruções da embalagem e retire a massa 1 a 2 minutos antes do tempo indicado caso vá misturar com molho quente na frigideira. por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Modo de preparo: Escorra a massa reservando meia concha da água do cozimento para emulsionar o molho e nunca lave a massa cozida em água corrente. por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
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Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa. por

Uma opção para complementar a massa é o atum enlatado. Enquanto o macarrão fornece carboidratos, o peixe acrescenta proteína à refeição, nutriente importante para a manutenção e a recuperação muscular. Por já vir pronto para o consumo, o atum também facilita o preparo de pratos práticos para o dia a dia.

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
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Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
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Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
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Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

O que comer antes de uma prova de corrida?

A preparação alimentar para provas longas não precisa se resumir ao jantar da véspera. O planejamento pode começar nos dias anteriores, de acordo com as necessidades do corredor e a distância que será percorrida.A nutricionista Aline David, parceira da Gomes da Costa, recomenda testar durante os treinos os alimentos, as porções e os horários que serão adotados antes da competição.

A estratégia ajuda a identificar o que funciona melhor para cada pessoa e a evitar desconfortos gastrointestinais no dia da prova. “O macarrão pode ser uma forma prática de incluir carboidratos na alimentação. Associá-lo a uma fonte de proteína, como o atum, ajuda a compor uma refeição mais completa e pode contribuir para a recuperação muscular”, orienta a especialista.

A nutricionista ressalta que a quantidade e o momento do consumo dependem da distância da prova, da rotina e da tolerância individual. Por isso, não é necessário aumentar a ingestão de carboidratos antes de toda corrida, nem exagerar nas porções na véspera. Preparações muito gordurosas ou pesadas também podem causar desconforto em algumas pessoas. A recomendação é priorizar alimentos já conhecidos e ajustar a alimentação conforme a resposta do organismo durante os treinos.

  • Dicas para incluir macarrão na rotina de quem corre
  • Considere a distância: provas mais longas podem exigir um planejamento específico da ingestão de carboidratos.
  • Evite exageros: aumentar a porção na véspera não garante mais energia nem melhor desempenho.
  • Teste antes da competição: experimente durante os treinos os alimentos, as quantidades e os horários que pretende seguir no dia da prova.
  • Observe os acompanhamentos: molhos muito gordurosos podem causar desconforto em alguns corredores. 
  • Combine nutrientes: o atum é uma alternativa prática para acrescentar proteína à refeição.

Uma das sugestões para incluir esses ingredientes no cardápio é o talharim com atum, preparado com alho, salsinha, azeite e raspas de limão. A receita rende quatro porções e fica pronta em cerca de 25 minutos.

  • Receita: talharim com atum
  • Rendimento: 4 porções
  • Tempo de preparo: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 latas de atum sólido em óleo 
  • 500 g de massa tipo talharim
  • 2 dentes de alho picados finamente
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • Raspas da casca de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Modo de preparo
  • Cozinhe o talharim em uma panela com água fervente e sal, seguindo o tempo indicado na embalagem.
  • Em uma frigideira grande, coloque o azeite e o alho com o fogo desligado. Em seguida, leve ao fogo médio e doure o alho lentamente até que fique levemente crocante.
  • Desligue o fogo, acrescente a salsinha e misture.
  • Escorra a massa, reservando uma xícara da água do cozimento.
  • Volte o talharim para a panela ainda quente. Adicione o atum em pedaços grandes, o alho com a salsinha e um pouco da água reservada. Misture delicadamente.
  • Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais um minuto em fogo baixo e finalize com as raspas de limão.
  • Sirva em seguida.
  • A receita pode fazer parte da alimentação cotidiana de quem corre. Para definir a porção e o melhor momento de consumo antes de uma prova, é importante considerar as necessidades individuais e a tolerância aos alimentos.

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