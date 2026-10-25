ALIMENTAÇÃO E ESPORTE

Vai correr? Erro na alimentação antes da prova pode causar desconforto e atrapalhar o desempenho

Massa é fonte de carboidratos, enquanto o atum acrescenta proteína à refeição; nutricionista explica como planejar a alimentação antes da corrida e evitar desconfortos

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:00

Macarrão com atum Crédito: Divulgação

Para quem pratica corrida, a alimentação faz parte da preparação para os treinos e as competições. O macarrão, por ser fonte de carboidratos, pode ajudar a fornecer energia durante a atividade física, especialmente em provas mais longas, quando o organismo utiliza as reservas de glicogênio armazenadas nos músculos e no fígado.

Celebrado em 25 de outubro, o Dia Mundial do Macarrão chama a atenção para o papel desse alimento na rotina de quem pratica exercícios. A quantidade consumida, porém, deve considerar a duração e a intensidade da atividade, além das necessidades individuais de cada corredor.

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Uma opção para complementar a massa é o atum enlatado. Enquanto o macarrão fornece carboidratos, o peixe acrescenta proteína à refeição, nutriente importante para a manutenção e a recuperação muscular. Por já vir pronto para o consumo, o atum também facilita o preparo de pratos práticos para o dia a dia.

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O que comer antes de uma prova de corrida?

A preparação alimentar para provas longas não precisa se resumir ao jantar da véspera. O planejamento pode começar nos dias anteriores, de acordo com as necessidades do corredor e a distância que será percorrida.A nutricionista Aline David, parceira da Gomes da Costa, recomenda testar durante os treinos os alimentos, as porções e os horários que serão adotados antes da competição.

A estratégia ajuda a identificar o que funciona melhor para cada pessoa e a evitar desconfortos gastrointestinais no dia da prova. “O macarrão pode ser uma forma prática de incluir carboidratos na alimentação. Associá-lo a uma fonte de proteína, como o atum, ajuda a compor uma refeição mais completa e pode contribuir para a recuperação muscular”, orienta a especialista.

A nutricionista ressalta que a quantidade e o momento do consumo dependem da distância da prova, da rotina e da tolerância individual. Por isso, não é necessário aumentar a ingestão de carboidratos antes de toda corrida, nem exagerar nas porções na véspera. Preparações muito gordurosas ou pesadas também podem causar desconforto em algumas pessoas. A recomendação é priorizar alimentos já conhecidos e ajustar a alimentação conforme a resposta do organismo durante os treinos.

Dicas para incluir macarrão na rotina de quem corre

Considere a distância: provas mais longas podem exigir um planejamento específico da ingestão de carboidratos.

Evite exageros: aumentar a porção na véspera não garante mais energia nem melhor desempenho.

Teste antes da competição: experimente durante os treinos os alimentos, as quantidades e os horários que pretende seguir no dia da prova.

Observe os acompanhamentos: molhos muito gordurosos podem causar desconforto em alguns corredores.

Combine nutrientes: o atum é uma alternativa prática para acrescentar proteína à refeição.

Uma das sugestões para incluir esses ingredientes no cardápio é o talharim com atum, preparado com alho, salsinha, azeite e raspas de limão. A receita rende quatro porções e fica pronta em cerca de 25 minutos.

Receita: talharim com atum

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 25 minutos

