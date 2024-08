SAÚDE

Veja as últimas inovações na cirurgia vascular

Em 15 de agosto é celebrado o Dia do Cirurgião Vascular, uma data dedicada a reconhecer o trabalho desses profissionais que atuam em uma das especialidades mais complexas da medicina. Em um mundo no qual as doenças circulatórias estão se tornando cada vez mais comuns, os cirurgiões vasculares estão na linha de frente da inovação médica, oferecendo tratamentos que salvam vidas e melhoram consideravelmente o bem-estar dos pacientes.