saúde

Veja como a qualidade do sono afeta o emagrecimento

Dormir mal desregula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo

“Isso acontece, pois dormir mal desregula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. Durante o sono, nosso corpo produz melatonina, um hormônio que regula o ciclo circadiano e influencia a recuperação celular. Com a privação do sono, há uma redução dessa produção, o que dificulta o descanso adequado e compromete as funções metabólicas”, explica. >