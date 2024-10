Edicase Brasil

Veja como bebidas isotônicas podem prejudicar a saúde bucal

Evitar o consumo é importante para evitar a erosão do esmalte dental e outros problemas

O consumo frequente de bebidas isotônicas, amplamente utilizado por adolescentes e atletas para repor eletrólitos após a prática de atividades físicas, pode trazer riscos à saúde bucal. Elas contêm sódio, potássio e carboidratos, como açúcares, que fornecem energia rápida. No entanto, seu alto teor de açúcares e sua acidez podem contribuir para o desenvolvimento de cáries e a erosão do esmalte dental.

Analúcia Marangoni, professora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, explica que a erosão ácida ou desgaste dentário erosivo, é um processo químico na qual acontece uma perda patológica da superfície dentária devido à exposição a ácidos não bacterianos, ou seja, ácidos que não envolvem o açúcar. “Essa condição pode resultar em perda de minerais da superfície do esmalte, tornando os dentes mais vulneráveis a danos.”

Causas do desgaste dentário erosivo

A especialista alerta que os isotônicos possuem um pH baixo, que varia entre 2 e 3, tornando-os altamente erosivos para o esmalte dental. “Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) comparou a perda mineral após a exposição a esses produtos e constatou que as bebidas isotônicas são muito erosivas. Todos os líquidos e alimentos com pH abaixo de 5,5 podem ser nocivos para o esmalte dental”, destaca Analúcia.